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Дальний Восток обошел столицу: Амурская область создала прецедент по темпам дорожного строительства

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Амурская область попала в список отличников по ЖКХ и дорожному строительству. Оценку региону выставил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время заседания правительственного штаба.

Ночные дорожные работы
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Ночные дорожные работы

Дорожный рывок

За первую половину года в стране отремонтировали 1300 километров региональных трасс. Уложили 10 миллионов квадратных метров асфальта. Это 31% от годового плана. В «зеленой зоне» по этому показателю оказались 36 субъектов РФ. Амурская область вошла в число лидеров вместе с Пензенской областью, Чеченской республикой, Якутией и Свердловской областью. В регионе работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идут с опережением графика.

Уже закончили асфальтирование на участках Екатеринославка — Тамбовка — Константиновка и Зея — Тыгда. В городах обновили почти четыре километра улиц: в Благовещенске (Студенческая), Белогорске (подъезд к городу), Тынде (Октябрьская), Свободном (Лермонтова) и селе Ивановка (Кирова).

"Готовность дорожных объектов завершена на треть. На ряде участков уже уложили финишные слои асфальта. Всего за сезон планируем уложить более 1,2 миллиона квадратных метров покрытия", — объяснил в беседе министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

Показатель Результат по стране (6 месяцев)
Объем ремонта дорог 1 300 км
Площадь укладки асфальта 10 млн кв. м
Выполнение плана 31%

ЖКХ и транспорт

Помимо дорог, правительство требует навести порядок в коммунальном хозяйстве. Задача простая: обеспечить надежную работу сетей, чтобы люди получали тепло без аварий.

Марат Хуснуллин призвал регионы не сбавлять темп и активнее внедрять интеллектуальные транспортные системы. Также в приоритете обновление общественного транспорта.

"Износ сетей в регионах остается высокой точкой риска. Чтобы избежать сбоев в отопительный сезон, необходим переход от латочного ремонта к системному обновлению инфраструктуры", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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