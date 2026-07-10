Одно сообщение посеяло тревогу среди водителей Иркутска: теперь с ним разбирается полиция

В Иркутске зафиксирована волна дезинформации, связанная с работой автозаправочных станций. Неизвестные распространяют в социальных сетях поддельные инструкции, якобы изданные региональным управлением МВД. В этих "документах" водителей пугают новыми правилами поведения на АЗС и жесткими лимитами на передвижение транспорта. Официальные представители ГУ МВД по Иркутской области уже опровергли подлинность бумаг. Полицейские пояснили, что фальшивки выдает грубое оформление и неверные контактные данные.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек с картой в телефоне за рулем

Признаки вброса и реакция властей

Силовики подчеркивают: любая информация, вызывающая резкий эмоциональный отклик, должна подвергаться сомнению. Вбросы о "запретном" общении на территории станций или секретных приказах МВД не имеют под собой правовой базы. Реальная ситуация с изменением процесса получения бензина контролируется правительством региона, а не полицией.

"Фейковые сообщения на социально значимые темы часто маскируются под официальные распоряжения для создания паники. Мы видим типичный механизм: берется реальная проблема с логистикой и вокруг неё выстраивается цепочка административных страшилок, не имеющих законной силы", — констатировала в беседе с Pravda.Ru специалист по юриспруденции и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Правоохранительные органы поблагодарили журналистов, которые не стали тиражировать слухи, а обратились за разъяснениями в пресс-службу.

Новые ловушки и фальшивые купоны

Параллельно с вбросами о приказах МВД активизировались интернет-мошенники. Мэрия Иркутска предупредила о рассылках писем, в которых горожанам предлагают бесплатные топливные карты в качестве компенсации за задержки поставок. Это классический фишинг: ссылка ведет на сайт, где крадут данные банковских карт под предлогом мелкой комиссии за доставку "подарка".

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Почему люди верят фейкам

Топливный рынок чувствителен к любым новостям. Когда на отдельных АЗС пустеют колонки, критическое мышление уступает место тревоге. Аферисты используют это состояние, чтобы подсунуть подложные документы, имитирующие официальный стиль канцелярии.

"Мошенники часто эксплуатируют информационный дефицит. Когда официальные источники задерживают детальные разъяснения по ситуации в районах, вакуум заполняется слухами. Задача таких фейков — направить гнев граждан на органы власти", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы

Где проверять информацию об ограничениях на АЗС?

Только на официальных сайтах регионального ГУ МВД, правительства Иркутской области или через проверенные крупные СМИ. Любые фото "приказов" в мессенджерах без ссылки на первоисточник считайте ложью.

Могут ли полицейские запрещать общение на заправках?

Нет, у правоохранительных органов нет полномочий устанавливать правила коммуникации между гражданами на коммерческих объектах, если действия не нарушают общественный порядок (хулиганство).

Что делать, если пришло письмо с купоном на бесплатный бензин?

Ни в коем случае не переходите по ссылкам. Удалите письмо и предупредите близких. Бесплатная раздача топлива в рознице сейчас не практикуется ни одной сетевой компанией.

Как отличить поддельный документ силовиков?

Обращайте внимание на печати, наличие исходящего номера и QR-кода. Часто в фейках указаны несуществующие должности или старые названия подразделений.

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