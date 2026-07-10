Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пустые цеха снова наполнятся жизнью: бывший завод Volkswagen в Калуге запускает производство
Кошелек скажет спасибо: многие до сих пор несут деньги не туда — а прибыль лежит совсем рядом
Свет дошёл спустя 13 миллиардов лет: древние квазары заставили пересмотреть историю Вселенной
Смородиновый пирог сбил с толку гостей: вся хитрость в финальном перевороте
Даже Германия ещё не справилась, а Киев уже обещает свои ракеты: почему история с Patriot вызывает вопросы
Любовь к пыльным объездам закончилась: Верховный суд лишает нарушителей последнего права на защиту
Нейросети выбрали, кого оставить без работы: главная ошибка сотрудников уже раскрыта
Бездна под ногами в Арктике: талые воды лишили ледяной щит последней опоры и стабильности
Спонтанный шопинг уходит в прошлое: владельцы недвижимости столкнулись с угрозой выживания

Москва содрогнулась от мощного удара: жесткое ДТП с автобусом обернулось десятками пострадавших

Россия » Центр » Москва

Серьезная авария на востоке столицы парализовала движение на Нижегородской улице. У дома №14 водитель грузовой "Газели" на полном ходу протаранил рейсовый автобус. Удар оказался настолько мощным, что общественный транспорт отбросило в сторону, и он снес рекламный щит. Изначально сообщалось о десяти пострадавших, однако позже оперативные службы уточнили масштаб бедствия: за медицинской помощью обратились 25 человек.

ДПС
Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба Госавоинспекции Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ДПС

Нарушение на ровном месте

По предварительным данным Департамента транспорта, виновником столкновения стал водитель коммерческого грузовика. Он пренебрег правилами дорожного движения, что привело к неуправляемому заносу и удару в борт автобуса. В салоне в это время находились десятки пассажиров, ехавших в сторону центра. Столичная Госавтоинспекция сейчас детально восстанавливает хронологию событий по камерам видеонаблюдения.

"Подобные инциденты часто связаны с переутомлением водителей малого коммерческого транспорта или отсутствием должного контроля за состоянием техники перед выездом на маршрут", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Городские системы мониторинга мгновенно зафиксировали инцидент. 

Инфраструктурный стресс-тест

Место аварии — Нижегородская улица — является важной транспортной артерией. Любое ДТП здесь моментально вызывает эффект домино, блокируя подъезды к ТТК и шоссе Энтузиастов. Поврежденный рекламный щит и деформированное ограждение — лишь видимая часть проблемы. Основной удар пришелся по безопасности пассажирских перевозок.

Параметр Что известно на данный момент
Количество пострадавших 25 человек (включая водителя автобуса)
Предварительная причина Нарушение ПДД водителем "Газели"
Состояние инфраструктуры Повреждены дорожные ограждения и рекламная конструкция

Для москвича, привыкшего к высоким стандартам мобильности, такие новости звучат как тревожный звонок.

"Любое массовое ДТП с участием общественного транспорта влечет за собой внеплановые проверки перевозчиков и может привести к пересмотру страховых лимитов в рамках регионального законодательства", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Куда обращаться пострадавшим за компенсацией?

Пассажиры общественного транспорта застрахованы. Обращаться нужно в страховую компанию, с которой у перевозчика заключен договор ОСГОП, предоставив справку о ДТП из полиции.

Как авария повлияла на работу остановок на Нижегородской?

Временно возможны изменения в графике движения и перенос мест посадки из-за проведения следственных действий и ремонта дорожного полотна.

Грозит ли виновнику уголовная ответственность?

Если вред здоровью хотя бы одного из 25 пострадавших будет признан тяжким, водителю "Газели" грозит реальный срок по ст. 264 УК РФ.

Будут ли в Москве усиливать контроль за грузоперевозками?

Традиционно после крупных аварий ГИБДД и Ространснадзор проводят рейды по проверке технического состояния коммерческих автомобилей и соблюдения режима труда водителей.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Авто
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир. Новости мира
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Популярное
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать

Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.

Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Из Польши ушел гуманитарный груз для бойцов ВС РФ: громкая акция может обернуться тихой проверкой
Зарево было видно издалека: ночная атака на Ростовскую область спровоцировала серьезный риск
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Последние материалы
Спонтанный шопинг уходит в прошлое: владельцы недвижимости столкнулись с угрозой выживания
Арктика становится полем решающей схватки: Россия запускает проект стратегического масштаба
Экономика пошла по кругу: топливный шок предопределил рост цен на базовые продукты
Пешком к чуду природы: на Сахалине создают маршрут в самое недоступное место
Ловушка для хитрецов: почему попытки "ослепить" камеры ГАИ заканчиваются лишением прав
Одно неверное место — годы без урожая: груша расплачивается за эту ошибку каждый сезон
Миллионы метров в опасности: ведомственные войны привели к параличу крупных строек в стране
Вернули кешбэк вещами: отдых в Турции неожиданно превратился в массовый штурм торговых центров
Пока внимание отвлекают корабли, НАТО превращает дно Балтийского и Чёрного морей в новый рубеж
Опасность прячется в мелочах: какие технические детали обрекают бюджетные авто на провал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.