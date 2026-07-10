Москва содрогнулась от мощного удара: жесткое ДТП с автобусом обернулось десятками пострадавших

Серьезная авария на востоке столицы парализовала движение на Нижегородской улице. У дома №14 водитель грузовой "Газели" на полном ходу протаранил рейсовый автобус. Удар оказался настолько мощным, что общественный транспорт отбросило в сторону, и он снес рекламный щит. Изначально сообщалось о десяти пострадавших, однако позже оперативные службы уточнили масштаб бедствия: за медицинской помощью обратились 25 человек.

Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба Госавоинспекции Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ДПС

Нарушение на ровном месте

По предварительным данным Департамента транспорта, виновником столкновения стал водитель коммерческого грузовика. Он пренебрег правилами дорожного движения, что привело к неуправляемому заносу и удару в борт автобуса. В салоне в это время находились десятки пассажиров, ехавших в сторону центра. Столичная Госавтоинспекция сейчас детально восстанавливает хронологию событий по камерам видеонаблюдения.

"Подобные инциденты часто связаны с переутомлением водителей малого коммерческого транспорта или отсутствием должного контроля за состоянием техники перед выездом на маршрут", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Городские системы мониторинга мгновенно зафиксировали инцидент.

Инфраструктурный стресс-тест

Место аварии — Нижегородская улица — является важной транспортной артерией. Любое ДТП здесь моментально вызывает эффект домино, блокируя подъезды к ТТК и шоссе Энтузиастов. Поврежденный рекламный щит и деформированное ограждение — лишь видимая часть проблемы. Основной удар пришелся по безопасности пассажирских перевозок.

Параметр Что известно на данный момент Количество пострадавших 25 человек (включая водителя автобуса) Предварительная причина Нарушение ПДД водителем "Газели" Состояние инфраструктуры Повреждены дорожные ограждения и рекламная конструкция

Для москвича, привыкшего к высоким стандартам мобильности, такие новости звучат как тревожный звонок.

"Любое массовое ДТП с участием общественного транспорта влечет за собой внеплановые проверки перевозчиков и может привести к пересмотру страховых лимитов в рамках регионального законодательства", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Куда обращаться пострадавшим за компенсацией?

Пассажиры общественного транспорта застрахованы. Обращаться нужно в страховую компанию, с которой у перевозчика заключен договор ОСГОП, предоставив справку о ДТП из полиции.

Как авария повлияла на работу остановок на Нижегородской?

Временно возможны изменения в графике движения и перенос мест посадки из-за проведения следственных действий и ремонта дорожного полотна.

Грозит ли виновнику уголовная ответственность?

Если вред здоровью хотя бы одного из 25 пострадавших будет признан тяжким, водителю "Газели" грозит реальный срок по ст. 264 УК РФ.

Будут ли в Москве усиливать контроль за грузоперевозками?

Традиционно после крупных аварий ГИБДД и Ространснадзор проводят рейды по проверке технического состояния коммерческих автомобилей и соблюдения режима труда водителей.

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