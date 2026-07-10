Серьезная авария на востоке столицы парализовала движение на Нижегородской улице. У дома №14 водитель грузовой "Газели" на полном ходу протаранил рейсовый автобус. Удар оказался настолько мощным, что общественный транспорт отбросило в сторону, и он снес рекламный щит. Изначально сообщалось о десяти пострадавших, однако позже оперативные службы уточнили масштаб бедствия: за медицинской помощью обратились 25 человек.
По предварительным данным Департамента транспорта, виновником столкновения стал водитель коммерческого грузовика. Он пренебрег правилами дорожного движения, что привело к неуправляемому заносу и удару в борт автобуса. В салоне в это время находились десятки пассажиров, ехавших в сторону центра. Столичная Госавтоинспекция сейчас детально восстанавливает хронологию событий по камерам видеонаблюдения.
"Подобные инциденты часто связаны с переутомлением водителей малого коммерческого транспорта или отсутствием должного контроля за состоянием техники перед выездом на маршрут", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Городские системы мониторинга мгновенно зафиксировали инцидент.
Место аварии — Нижегородская улица — является важной транспортной артерией. Любое ДТП здесь моментально вызывает эффект домино, блокируя подъезды к ТТК и шоссе Энтузиастов. Поврежденный рекламный щит и деформированное ограждение — лишь видимая часть проблемы. Основной удар пришелся по безопасности пассажирских перевозок.
|Параметр
|Что известно на данный момент
|Количество пострадавших
|25 человек (включая водителя автобуса)
|Предварительная причина
|Нарушение ПДД водителем "Газели"
|Состояние инфраструктуры
|Повреждены дорожные ограждения и рекламная конструкция
Для москвича, привыкшего к высоким стандартам мобильности, такие новости звучат как тревожный звонок.
"Любое массовое ДТП с участием общественного транспорта влечет за собой внеплановые проверки перевозчиков и может привести к пересмотру страховых лимитов в рамках регионального законодательства", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.
Пассажиры общественного транспорта застрахованы. Обращаться нужно в страховую компанию, с которой у перевозчика заключен договор ОСГОП, предоставив справку о ДТП из полиции.
Временно возможны изменения в графике движения и перенос мест посадки из-за проведения следственных действий и ремонта дорожного полотна.
Если вред здоровью хотя бы одного из 25 пострадавших будет признан тяжким, водителю "Газели" грозит реальный срок по ст. 264 УК РФ.
Традиционно после крупных аварий ГИБДД и Ространснадзор проводят рейды по проверке технического состояния коммерческих автомобилей и соблюдения режима труда водителей.
Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.