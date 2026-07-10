Пешком к чуду природы: на Сахалине создают маршрут в самое недоступное место

На Сахалине, где море встречается с сопками, полным ходом идет создание нового туристического магнита. Рабочие вручную прокладывают путь к водопаду Айхор — священному месту древних айнов. Здесь не слышно рева моторов: тяжелой технике вход воспрещен, чтобы не тревожить дух тайги и хрупкую островную природу.
Обустройство маршрута к Айхору — это вызов привычным методам строительства. В администрации Южно-Сахалинска подтвердили: принято решение о полном отказе от механизации. Доски, металлические элементы и инструменты доставляют к сопкам на собственных плечах. Даже "пруль", который на острове заменяет ноги, здесь бессилен.
"Особенность строительства заключается в полном отказе от тяжелой техники. Чтобы не нарушить природный ландшафт, все материалы — от досок для настилов до элементов мостовых конструкций — рабочие доставляют к месту монтажа вручную", — рассказали представители городских властей.
Директор МАУ ДК "Электрон" Константин Сапрыкин пояснил, что популярность внутренних туристических маршрутов на Сахалине заставляет искать альтернативы переполненному останцу "Лягушка". Айхор должен стать комфортной и доступной точкой притяжения, сохранив при этом свою "дикую" душу. Это требует особого подхода к благоустройству лесных троп, где важен каждый куст шиповника."
Путь лежит вдоль реки Комиссаровки. Айны величали её Киминай ("горная река"). Температура в ней — честные 4-5 градусов, бодрит лучше любого кондиционера. Чтобы туристы не рисковали, перепрыгивая через камни, на тропе возводят два вантовых подвесных моста.
|Параметр проекта
|Детали реализации
|Способ доставки материалов
|Строго вручную (грузы до 70 кг)
|Ключевые объекты
|Два вантовых подвесных моста
|Дополнительные удобства
|Скамейки, инфостенды, переходы
|Срок завершения
|Сентябрь 2024 года
Для строителей из "Восток Групп" это настоящий марафон. Главный инженер Сергей Живаев отмечает, что здесь не проедет даже тележка. Каждый метр тропы пройден ногами рабочих с тяжелой ношей за спиной. Такой подход исключает природные риски, связанные с эрозией почвы после прохода техники.
"Масштабное благоустройство в таких условиях оправдано только при жестком контроле. Дальний Восток — это не Крым, здесь особенности логистики и климата диктуют свои правила выживания", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Маршрут обещают сдать в сентябре. Это подарок для тех, кто предпочитает бюджетные путешествия по России с азиатским колоритом. Сахалинская осень с её яркими красками — идеальное время для первого визита к водопаду.
"Природные тропы — это сегодня основной тренд. Люди устали от 'городских джунглей' и ищут аутентичность, даже если ради неё нужно лететь на край света, игнорируя сложности с авиабилетами", — объяснила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.
Обустройство проводится в рамках муниципальных программ, доступ к туристическому маршруту останется свободным для всех желающих.
Нет, проект концептуально запрещает использование моторизированного транспорта на тропе для сохранения экосистемы тайги.
Да, наличие новых мостов, удобных настилов и скамеек для отдыха делает маршрут доступным для туристов с разной физической подготовкой.
С учетом благоустройства и информационных стендов, прогулка в спокойном темпе займет несколько часов в обе стороны.
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