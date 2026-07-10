Пешком к чуду природы: на Сахалине создают маршрут в самое недоступное место

На Сахалине, где море встречается с сопками, полным ходом идет создание нового туристического магнита. Рабочие вручную прокладывают путь к водопаду Айхор — священному месту древних айнов. Здесь не слышно рева моторов: тяжелой технике вход воспрещен, чтобы не тревожить дух тайги и хрупкую островную природу.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Остров Сахалин

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Обустройство маршрута к Айхору — это вызов привычным методам строительства. В администрации Южно-Сахалинска подтвердили: принято решение о полном отказе от механизации. Доски, металлические элементы и инструменты доставляют к сопкам на собственных плечах. Даже "пруль", который на острове заменяет ноги, здесь бессилен.

"Особенность строительства заключается в полном отказе от тяжелой техники. Чтобы не нарушить природный ландшафт, все материалы — от досок для настилов до элементов мостовых конструкций — рабочие доставляют к месту монтажа вручную", — рассказали представители городских властей.

Директор МАУ ДК "Электрон" Константин Сапрыкин пояснил, что популярность внутренних туристических маршрутов на Сахалине заставляет искать альтернативы переполненному останцу "Лягушка". Айхор должен стать комфортной и доступной точкой притяжения, сохранив при этом свою "дикую" душу. Это требует особого подхода к благоустройству лесных троп, где важен каждый куст шиповника."

Священные воды Киминай

Путь лежит вдоль реки Комиссаровки. Айны величали её Киминай ("горная река"). Температура в ней — честные 4-5 градусов, бодрит лучше любого кондиционера. Чтобы туристы не рисковали, перепрыгивая через камни, на тропе возводят два вантовых подвесных моста.

Параметр проекта Детали реализации Способ доставки материалов Строго вручную (грузы до 70 кг) Ключевые объекты Два вантовых подвесных моста Дополнительные удобства Скамейки, инфостенды, переходы Срок завершения Сентябрь 2024 года

Для строителей из "Восток Групп" это настоящий марафон. Главный инженер Сергей Живаев отмечает, что здесь не проедет даже тележка. Каждый метр тропы пройден ногами рабочих с тяжелой ношей за спиной. Такой подход исключает природные риски, связанные с эрозией почвы после прохода техники.

"Масштабное благоустройство в таких условиях оправдано только при жестком контроле. Дальний Восток — это не Крым, здесь особенности логистики и климата диктуют свои правила выживания", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Маршрут обещают сдать в сентябре. Это подарок для тех, кто предпочитает бюджетные путешествия по России с азиатским колоритом. Сахалинская осень с её яркими красками — идеальное время для первого визита к водопаду.

"Природные тропы — это сегодня основной тренд. Люди устали от 'городских джунглей' и ищут аутентичность, даже если ради неё нужно лететь на край света, игнорируя сложности с авиабилетами", — объяснила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы

Будет ли тропа платной для посещения?

Обустройство проводится в рамках муниципальных программ, доступ к туристическому маршруту останется свободным для всех желающих.

Можно ли добраться до водопада на квадроцикле?

Нет, проект концептуально запрещает использование моторизированного транспорта на тропе для сохранения экосистемы тайги.

Смогут ли пройти по маршруту дети и пожилые люди?

Да, наличие новых мостов, удобных настилов и скамеек для отдыха делает маршрут доступным для туристов с разной физической подготовкой.

Как долго длится поход к водопаду?

С учетом благоустройства и информационных стендов, прогулка в спокойном темпе займет несколько часов в обе стороны.

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