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Новый удар по топливному сердцу Кубани: под угрозой оказался один из крупнейших НПЗ

Россия » Юг » Краснодар

В Краснодарском крае обломки сбитых дронов спровоцировали возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Инцидент произошел в Северском районе, где фрагменты беспилотников упали не только на промышленной площадке, но и за ее пределами. В самой станице Северской части БПЛА приземлились во дворе частного дома и на территории другого местного предприятия. Жертв и пострадавших нет, оперативные службы завершили работу на местах падения.

Пожарный
Фото: t.me/mchs_official by МЧС России
Пожарный

Пожары как следствие атак БПЛА

Ильский НПЗ регулярно становится целью для украинских формирований. Нынешнее происшествие — не первое в текущем году. Месяц назад, в ночь на 2 июня, завод уже тушили после аналогичного инцидента. Тогда к ликвидации огня привлекали 159 спасателей и почти 50 единиц техники. Параллельно обломки падали в Славянске-на-Кубани, создавая угрозу жилым кварталам.

"Подобные атаки направлены на дестабилизацию энергетической безопасности юга России. Однако заводские системы защиты и оперативная работа МЧС позволяют купировать риски в зародыше. Основная задача сейчас — усилить техническую защиту резервуарных парков, чтобы избежать разгерметизации при падении фрагментов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Самый масштабный пожар на объекте зафиксирован 17 февраля. Огонь охватил 700 квадратных метров, повредив резервуар с топливом. Для борьбы со стихией пришлось задействовать пожарный поезд. Даже в новогоднюю ночь завод не оставили в покое: 1 января 25 квадратных метров территории НПЗ оказались в огне из-за сбитых дронов. 

Инфраструктура и логистика завода

Ильский НПЗ — ключевое звено в обеспечении топливом Краснодарского края. Завод перерабатывает более 6,6 млн тонн углеводородов в год. Мощности предприятия выросли двое в 2020 году после запуска новой установки ЭЛОУ-АТ-6. Сегодня это современный комплекс, интегрированный в систему магистральных нефтепроводов.

Параметр Значение
Общая мощность переработки 6,6 млн тонн нефти в год
Количество установок АТ 6 технологических единиц
Способы отгрузки Ж/Д и автотранспорт

Сбои в работе таких гигантов мгновенно отражаются на розничном рынке. Любые технические паузы усиливают дефицит бензина на курортах, где в разгар сезона спрос превышает предложение. Любая аварии на сетях НПЗ или его логистических путях ведет к перебоям с горючим.

"Региональный бюджет сильно завязан на стабильности работы крупных налогоплательщиков, таких как НПЗ. Атаки БПЛА несут не только физический ущерб, но и создают нагрузку на логистические цепочки, провоцируя рост издержек на страхование и безопасность. Крайне важно сохранять темпы переработки, чтобы не допустить скачков цен на внутреннем рынке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Завод прошел путь от небольшого битумного производства 1980 года до ведущего игрока Южного федерального округа. Нарушение его работы может спровоцировать топливное напряжение. Сейчас специалисты оценивают состояние резервуаров, о приостановке отгрузок продукции не сообщается.

Ответы на популярные вопросы

Пострадал ли кто-то при последней атаке?

По официальным данным оперативного штаба Краснодарского края, пострадавших и погибших нет ни на НПЗ, ни в частном секторе станицы Северской.

Как пожар повлиял на производство бензина?

Технологические установки не получили критических повреждений, завод продолжает функционировать в штатном режиме, выполняя обязательства по отгрузке топлива.

Где именно упали обломки дронов?

Фрагменты зафиксированы по трем адресам: территория самого НПЗ, двор жилого дома и площадка промышленного предприятия в станице Северской.

Сколько беспилотников атаковало завод?

Минобороны РФ и региональные власти не уточняют точное количество аппаратов, сообщая лишь о факте перехвата и падении обломков.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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