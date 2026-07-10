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Полуостров погрузился в темноту: последствия ударов и ремонты определили новый график подачи тока

Россия » Юг » Симферополь

Энергосистема Крыма перешла в режим жесткой экономии ресурсов. В Южном и Центральном энергорайонах полуострова в течение ближайших суток действуют дополнительные графики ограничения потребления. По данным "Крымэнерго", меры стали следствием массированной атаки на объекты инфраструктуры, которая привела к дестабилизации сети в Северо-Западной части региона.

Памятник затонувшим кораблям в Севастополе
Фото: web.archive.org by Алексей Решетников, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Памятник затонувшим кораблям в Севастополе

Текущее состояние энергосистемы

Специалисты предприятия ведут аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме. Однако энергетика на грани срыва из-за постоянных угроз безопасности персонала. Точные сроки возврата к штатному режиму зависят от оперативной обстановки — ремонтные бригады могут выходить на объекты только при полном отсутствии угроз новых ударов.

Глава республики Сергей Аксенов подтвердил, что повреждения затронули ключевые узлы, из-за чего в Севастополе и Крыму наблюдаются веерные отключения электроэнергии. Четкие графики на данный момент соблюдаются не везде: ситуация меняется слишком быстро, заставляя диспетчеров принимать точечные решения о перераспределении нагрузки.

"Масштабные повреждения сетей требуют не только технических решений, но и серьезных финансовых вливаний. Текущая ситуация в Крыму неизбежно приведет к пересмотру региональных бюджетов, так как восстановление инфраструктуры сегодня становится приоритетной задачей, отодвигающей на второй план другие инвестпроекты", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

С 26 июня на всей территории полуострова действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это юридическое решение необходимо для оперативного управления ресурсами и защиты интересов бизнеса и граждан. В частности, статус ЧС позволяет властям жестко пресекать попытки незаконных увольнений, так как закон встал на защиту прав сотрудников даже в условиях перебоев с подачей энергии.

Особое внимание уделяется логистике и обеспечению жителей топливом. На фоне атак на инфраструктуру власти были вынуждены ужесточить правила провоза топлива через транспортные узлы, чтобы не допустить спекуляций и обеспечить пожарную безопасность.

"На фоне энергокризиса и режима ЧС крайне важно следить за соблюдением региональных нормативов. Любые попытки бизнеса или коммунальщиков переложить издержки на плечи потребителей вне рамок установленных тарифов будут жестко пресекаться в административном порядке", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Параметр Что меняется
Подача энергии Ограничения в Южном и Центральном районах
Юридический статус Действует режим ЧС регионального уровня
Сроки ремонта Зависят от отсутствия вражеских атак

Мнения экспертов: экономика и риски

Проблемы с электричеством — это не только дискомфорт в быту, но и прямая угроза для чувствительных медикаментов. Специалисты напоминают, что во время блэкаутов нужно спасать инсулин и другие препараты, требующие строгого температурного режима.

"Нестабильная работа сетей напрямую влияет на износ оборудования. Чем чаще происходят аварийные отключения и скачки напряжения, тем выше риск выхода из строя трансформаторных подстанций, многие из которых и так требуют капремонта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Почему не соблюдаются графики отключений?

Оперативная обстановка постоянно меняется из-за атак, что вынуждает энергетиков проводить отключения точечно по факту возникновения перегрузок.

Где ситуация наиболее сложная?

Наибольшие ограничения зафиксированы в Северо-Западном, Южном и Центральном энергорайонах Крыма.

Как режим ЧС влияет на работу?

Статус ЧС позволяет властям упрощать процедуры финансирования ремонта и вводить дополнительные меры контроля над распределением ресурсов.

Безопасно ли сейчас пользоваться электроприборами?

Рекомендуется отключать чувствительную технику от сети во время отсутствия света, чтобы избежать поломок при скачках напряжения во время включения.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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