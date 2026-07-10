Смертоносный груз в Ростове: сорвано масштабное нападение на ключевой военный объект региона

Сотрудники ФСБ России предотвратили серию масштабных терактов, которые планировали украинские спецслужбы при поддержке западных кураторов. Под ударом могли оказаться объекты военной инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса и личный состав Министерства обороны. Основным инструментом нападения должны были стать беспилотники, оснащенные искусственным интеллектом.
В Ростовской области оперативники выявили гражданина России, завербованного Главным управлением разведки (ГУР) Украины. Мужчине поручили организовать взрыв на военном аэродроме "Ростов-Центральный". Целью атаки был не только вывод из строя взлетно-посадочных полос и ангаров, но и физическое уничтожение авиационной техники и военнослужащих. За выполнение задания иностранная разведка обещала денежное вознаграждение, однако исполнитель выбрал другой путь.
Россиянин обратился в органы безопасности и сообщил о контакте с противником. Дальнейшее общение с кураторами проходило под полным контролем спецслужб. Это позволило вскрыть логистическую цепочку поставок оборудования для теракта и предотвратить новые инциденты в регионе, где ПВО регулярно отражает угрозы.
"Вербовка гражданских лиц для атак на военные объекты — классическая тактика украинских спецслужб, направленная на создание внутренней дестабилизации. В данном случае своевременное обращение в ФСБ позволило не только спасти жизни на аэродроме, но и получить ценные данные о методах работы ГУР", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Противник планировал использовать групповой налет: для теракта подготовили 13 FPV-дронов. Особенностью аппаратов стало использование систем искусственного интеллекта для автоматического наведения на цели. Каждый дрон нес более 1 кг взрывчатки.
|Параметр угрозы
|Детали
|Количество БПЛА
|13 единиц FPV-типа
|Боевой заряд
|Свыше 1 кг тротила на каждый дрон
|Система управления
|Искусственный интеллект для распознавания целей
Подобные попытки диверсий фиксируются по всей стране. Ранее в Краснодаре был задержан мужчина, готовивший атаку на высокопоставленного военного.
ФСБ напоминает, что добровольный отказ от совершения преступления и сотрудничество с властями освобождают от уголовной ответственности по ст. 205 и ст. 31 УК РФ. Это единственный способ для лиц, втянутых в террористическую деятельность, избежать длительных тюремных сроков. В случае в Ростове гражданин получил 20% аванса, но, передав деньги и дроны силовикам, остался на свободе в статусе свидетеля.
"Закон дает четкий шанс тем, кто совершил ошибку, но вовремя остановился. Важно понимать, что муниципальные нормативы и федеральное законодательство в условиях СВО работают максимально жестко в отношении терроризма, поэтому явка с повинной — это единственный законный выход", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.
Согласно УК РФ, за террористическую деятельность предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Необходимо немедленно связаться с дежурной службой ФСБ или обратиться в ближайшее отделение полиции.
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