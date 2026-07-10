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Смертоносный груз в Ростове: сорвано масштабное нападение на ключевой военный объект региона

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Сотрудники ФСБ России предотвратили серию масштабных терактов, которые планировали украинские спецслужбы при поддержке западных кураторов. Под ударом могли оказаться объекты военной инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса и личный состав Министерства обороны. Основным инструментом нападения должны были стать беспилотники, оснащенные искусственным интеллектом.

Здание отдела МВД России
Фото: https://stroi.mos.ru/gallery/4406 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Здание отдела МВД России

Заговор в Ростове: аэродром под прицелом

В Ростовской области оперативники выявили гражданина России, завербованного Главным управлением разведки (ГУР) Украины. Мужчине поручили организовать взрыв на военном аэродроме "Ростов-Центральный". Целью атаки был не только вывод из строя взлетно-посадочных полос и ангаров, но и физическое уничтожение авиационной техники и военнослужащих. За выполнение задания иностранная разведка обещала денежное вознаграждение, однако исполнитель выбрал другой путь.

Россиянин обратился в органы безопасности и сообщил о контакте с противником. Дальнейшее общение с кураторами проходило под полным контролем спецслужб. Это позволило вскрыть логистическую цепочку поставок оборудования для теракта и предотвратить новые инциденты в регионе, где ПВО регулярно отражает угрозы.

"Вербовка гражданских лиц для атак на военные объекты — классическая тактика украинских спецслужб, направленная на создание внутренней дестабилизации. В данном случае своевременное обращение в ФСБ позволило не только спасти жизни на аэродроме, но и получить ценные данные о методах работы ГУР", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Техническое оснащение: 13 дронов с ИИ

Противник планировал использовать групповой налет: для теракта подготовили 13 FPV-дронов. Особенностью аппаратов стало использование систем искусственного интеллекта для автоматического наведения на цели. Каждый дрон нес более 1 кг взрывчатки. 

Параметр угрозы Детали
Количество БПЛА 13 единиц FPV-типа
Боевой заряд Свыше 1 кг тротила на каждый дрон
Система управления Искусственный интеллект для распознавания целей

Подобные попытки диверсий фиксируются по всей стране. Ранее в Краснодаре был задержан мужчина, готовивший атаку на высокопоставленного военного. 

ФСБ напоминает, что добровольный отказ от совершения преступления и сотрудничество с властями освобождают от уголовной ответственности по ст. 205 и ст. 31 УК РФ. Это единственный способ для лиц, втянутых в террористическую деятельность, избежать длительных тюремных сроков. В случае в Ростове гражданин получил 20% аванса, но, передав деньги и дроны силовикам, остался на свободе в статусе свидетеля.

"Закон дает четкий шанс тем, кто совершил ошибку, но вовремя остановился. Важно понимать, что муниципальные нормативы и федеральное законодательство в условиях СВО работают максимально жестко в отношении терроризма, поэтому явка с повинной — это единственный законный выход", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Что грозит за подготовку теракта в России?

Согласно УК РФ, за террористическую деятельность предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Куда обращаться при попытке вербовки иностранной разведкой?

Необходимо немедленно связаться с дежурной службой ФСБ или обратиться в ближайшее отделение полиции.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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