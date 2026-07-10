Земля молчала несколько дней: находка в Омске заставила экстренные службы действовать без промедления

В северном промышленном узле Омска обнаружили неразорвавшийся боеприпас. Опасную находку выявили оперативные службы в ходе обследования территории после атаки украинских беспилотников, произошедшей 6 июля. О факте обнаружения сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Омск, Пожарная Каланча, главная историческая достопримечательность

Детали инцидента в промзоне

Снаряд застрял в грунте на территории одного из производственных кластеров города. Объект остался в земле после налета дронов ВСУ, который был зафиксирован в минувшую субботу. Несмотря на то что инцидент произошел несколько дней назад, боеприпас идентифицировали только в ходе детального осмотра площадок.

"В районе северного промышленного узла Омска оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после событий 6 июля", — написал в своем блоге губернатор Омской области Виталий Хоценко.

В день атаки, 6 июля, из-за действий противника Росавиация была вынуждена ограничить работу местного аэропорта. Несмотря на попытки дестабилизировать работу предприятий, ключевые объекты продолжили функционирование.

"Обнаружение неразорвавшихся элементов после массированных атак БПЛА — ожидаемый этап работы саперов. Главная задача сейчас — обеспечить безопасный периметр. Угроза детонации сохраняется до момента полной ликвидации изделия. Природные и техногенные риски в зоне промышленных объектов всегда требуют двойного контроля", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Меры безопасности и оценка рисков

Власти заверяют, что прямой угрозы для жителей жилых кварталов нет. Снаряд находится под охраной, доступ посторонних в зону находки заблокирован. Техническая ликвидация боеприпаса запланирована на ближайшее время силами взрывотехников. Стоит отметить, что любые инциденты в промзонах вызывают повышенное внимание контролирующих органов.

Параметр Текущий статус Место обнаружения Северный промышленный узел Омска Состояние объекта Неразорвавшийся снаряд под охраной Риск для населения Отсутствует (зона оцеплена)

Ситуация с безопасностью остается приоритетом, учитывая, что ПВО ежедневно перехватывает десятки целей.

"Любые инциденты на крупных промышленных узлах косвенно влияют на инвестиционную привлекательность площадок. Однако оперативное устранение последствий и отсутствие ущерба инфраструктуре позволяют сохранить динамику развития. В Омске сейчас на первый план выходит устойчивость логистических цепочек", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Почему снаряд не взорвался сразу?

Это может быть связано с техническим отказом взрывателя при столкновении с мягким грунтом или особенностями конструкции боеприпаса.

Будут ли эвакуировать ближайшие районы?

По официальным данным, расстояние до жилых массивов достаточное, чтобы ограничиться оцеплением только в промзоне.

Как уничтожат боеприпас?

Обычно такие объекты ликвидируют методом контролируемого подрыва на месте либо вывозят на полигон, если транспортировка признана безопасной.

Работают ли заводы в северном узле?

Предприятия продолжают функционировать в штатном режиме, исключая непосредственный участок обнаружения снаряда.

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