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Суровый север диктует правила: логистика на Чукотке работает в экстренном режиме

Россия » Дальний Восток » Анадырь

Арктическая логистика перешла в фазу активной эксплуатации. Вечером 8 июля морской порт Певек принял первые суда навигации-2026. Теплоходы "Мыс Флора" и "Мыс Манорский" завершили переход из Архангельска, доставив в самый северный город России стратегический груз. Суммарный объем поставки превысил 17 тысяч тонн. Это критически важное пополнение ресурсов для жизнеобеспечения региона и работы промышленного сектора РФ в условиях Крайнего Севера.

Судоводитель управляет ледоколом в условиях сильного шторма Баренцева моря
Фото: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены
Судоводитель управляет ледоколом в условиях сильного шторма Баренцева моря

Логистика под конвоем атома

Портовые мощности Певека работают в режиме предельной загрузки. На борту "Мыса Флора" находится 9124 тонны, "Мыс Манорский" привез 7984 тонны. Номенклатура груза стандартная для северного завоза: контейнеры с продуктами, стройматериалы, тяжелая техника и морские перевозки промышленного оборудования. Сейчас докеры ведут разгрузку. Безопасность рейса обеспечил атомный ледокол "Якутия". Он взял караван под проводку в Карском море, когда суда столкнулись с тяжелой ледовой обстановкой у Северной Земли.

"Ледовая пауза в начале июля заставила сдвинуть график на четыре дня, но это рабочая ситуация для Арктики. Важна не календарная точность, а сохранность судов и макроэкономическая стабильность северных цепочек", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

График судозаходов уплотняется. Следующая волна ожидается с 11 по 14 июля. С восточного направления придут "Мыс Шмидта" и FESCO ULISS. Они везут снабжение для крупнейших недропользователей Чукотки. Четкое администрирование потоков позволяет избежать заторов на рейде, несмотря на сжатые сроки навигационного окна.

Топливный каркас навигации

Энергетическая безопасность округа зависит от танкерного флота. Из западного сектора Арктики в порт направляется "Сабетта" и танкер "СП Диксон". Последний транспортирует 21,5 тысячи тонн дизельного топлива. Проводку этого эшелона курирует атомный ледокол "Сибирь". Это "горькое лекарство" для бюджета региона — логистика здесь дорогая, но без нее жизнь в автономии замирает. В текущих условиях стоимость метана или дизеля на Севере диктуется исключительно эффективностью ледокольного сопровождения.

"Любые задержки на Севморпути — это прямые финансовые потери и риски для местных бюджетов. Оператор 'Росатом Арктика' фактически выполняет роль единственного гаранта поставок", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Для обеспечения прозрачности процессов Единый морской оператор (ЕМО) в этом году расширил сферу ответственности. Впервые структуры "Росатома" напрямую занялись продуктовым обеспечением отдаленных поселков. Судно "Никифор Бегичев" уже ушло из Владивостока на Хатырку, а "Вячеслав Анисимов" должен достичь Беринговского к середине июля. Это пример того, как государственные корпорации берут на себя энергетический кризис и социальные риски частников.

Операционные показатели и планы

Статистика подтверждает: навигация-2026 стартовала динамичнее прошлогодней. К началу июля в пути или уже на складах находилось 31 тысяча тонн наливных грузов и 24 тысячи тонн угля. Это фундамент для прохождения зимнего пика. Плановые цифры на сезон выглядят амбициозно: почти 150 тысяч тонн нефтепродуктов. В условиях жестких санкций ЕС, внутренняя арктическая магистраль становится основным каналом распределения ресурсов.

Категория груза План поставки 2026 (тыс. тонн)
Нефтепродукты (наливные) 149,6
Твердое топливо (уголь) 67,8

Развитие инфраструктуры Певека — это игра на выживание системы в условиях внешнего давления. Когда западные институты закрываются, защита активов и бесперебойная работа северных портов превращаются в вопрос национальной безопасности. Экономика округа требует жесткого контроля за каждой тонной топлива.

Ответы на популярные вопросы о навигации в Певеке

Почему суда пришли позже намеченного срока?

Задержка на 4 дня вызвана сложной ледовой обстановкой в районе архипелага Северная Земля. Атомные ледоколы вынуждены были снизить скорость проводки для безопасности караванов.

Какие типы грузов являются приоритетными?

В начале навигации приоритет отдается продовольствию, строительным материалам для развития инфраструктуры и горюче-смазочным материалам для ТЭЦ региона.

Кто обеспечивает проводку судов по Севморпути?

Основную работу выполняют атомные ледоколы "Якутия" и "Сибирь", принадлежащие ФГУП "Атомфлот". Они гарантируют проход через тяжелые льды Восточно-Сибирского и Карского морей.

Как изменилась роль "Росатома" в снабжении Чукотки?

Госкорпорация через оператора "Росатом Арктика" взяла на себя функции Единого морского оператора, отвечая не только за топливо, но и за поставку продуктов питания в отдаленные населенные пункты.

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Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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