Таганрог содрогнулся ночью: массированный удар спровоцировал экстренный вывоз целых жилых кварталов

В Таганроге развернута экстренная эвакуация жителей из районов, оказавшихся в эпицентре чрезвычайной ситуации после массированной атаки беспилотников. Глава города Светлана Камбулова подтвердила, что из-за сохраняющихся рисков власти организованно вывозят людей в безопасные зоны. Горожан призывают максимально дистанцироваться от любых подозрительных обломков, не пытаться их перемещать или изучать самостоятельно.

Фото: commons.wikimedia.org by Skyscrab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотники Quantum-Systems Vector и Scorpion UAS

Последствия налета и работа оперативных служб

Системы ПВО перехватили над Ростовской областью около 35 дронов. Часть аппаратов была уничтожена непосредственно в небе над Таганрогом. Падение обломков привело к локальным разрушениям: в частном секторе взрывной волной выбило стекла и повредило двери одного из домов. Более серьезный инцидент зафиксирован в промышленной зоне — обломки спровоцировали возгорание кровли административного здания и пожар на территории Морского порта.

"В условиях продолжающейся угрозы действия экстренных служб направлены на минимизацию рисков для жизни. Эвакуация — это не просто формальность, а способ вывести гражданское население из-под возможного повторного удара или детонации несработавших элементов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Специалисты МЧС продолжают тушение пожара в порту. Ситуация осложняется тем, что логистические узлы требуют повышенного внимания из-за наличия горючих материалов. Ранее сообщалось, что порты Ростова и Азова выделяют средства на закупку топлива, что подчеркивает стратегическую значимость водных терминалов региона.

Меры безопасности и правовые риски

Жителям напоминают: любой фрагмент БПЛА может содержать взрывчатое вещество или элементы самоликвидации. Самовольное приближение к таким объектам смертельно опасно. Помимо прямой физической угрозы, любые действия, мешающие работе спецслужб в зоне ЧС, могут повлечь административную или уголовную ответственность.

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"Гражданам важно понимать, что нахождение в зоне ЧС без приказа оперативного штаба ограничивает их правовую защиту. Нарушение правил поведения при эвакуации или создание препятствий технике — это прямой путь к административным штрафам", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

На фоне внешних вызовов регион сталкивается и с внутренними инфраструктурными трудностями. Пока экстренные службы устраняют последствия атак, жители других районов Ростова остаются без горячей воды из-за износа сетей. Это создает дополнительную нагрузку на социальное напряжение в области.

Ответы на популярные вопросы

Куда обращаться при обнаружении обломков БПЛА?

Необходимо немедленно позвонить по единому номеру 112 и сообщить точные координаты объекта.

Что делать, если объявлена эвакуация?

Собрать документы, необходимые лекарства и следовать указаниям сотрудников МЧС и полиции к пунктам сбора.

Положены ли компенсации за поврежденное жилье?

Да, владельцы домов, поврежденных в результате ЧС, имеют право на выплаты после обследования жилья комиссией.

Безопасно ли сейчас находиться в портовой зоне?

В настоящий момент территория порта закрыта для посторонних до полного завершения пожарных работ.

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