Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Земля молчала несколько дней: находка в Омске заставила экстренные службы действовать без промедления
Боязнь заглохнуть сильнее разума: зачем водители оставляют мотор на заправке
О чем на самом деле думает ваш пес: 7 фраз, которые он слышит как "Я тебя люблю"
Что исчезло со снимков НАСА? Бывший подрядчик выступил с громкими обвинениями о НЛО
Биржевой рынок топлива дошел до катастрофической черты: последствия уже начали разрушать сектор
Такого размаха не ждали: в Шерегеше создадут инфраструктуру, которая изменит поток туристов
Боль заглушили, а проблему оставили: к чему может привести слепая вера в ипликатор
В Ростове больше не продадут "пустышки": цифровой фильтр изменил привычный поход в аптеку
Столица Венгрии буквально закипает: тысячи граждан вышли на бой против диктатуры Мадьяра

Таганрог содрогнулся ночью: массированный удар спровоцировал экстренный вывоз целых жилых кварталов

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Таганроге развернута экстренная эвакуация жителей из районов, оказавшихся в эпицентре чрезвычайной ситуации после массированной атаки беспилотников. Глава города Светлана Камбулова подтвердила, что из-за сохраняющихся рисков власти организованно вывозят людей в безопасные зоны. Горожан призывают максимально дистанцироваться от любых подозрительных обломков, не пытаться их перемещать или изучать самостоятельно.

Беспилотники Quantum-Systems Vector и Scorpion UAS
Фото: commons.wikimedia.org by Skyscrab, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Беспилотники Quantum-Systems Vector и Scorpion UAS

Последствия налета и работа оперативных служб

Системы ПВО перехватили над Ростовской областью около 35 дронов. Часть аппаратов была уничтожена непосредственно в небе над Таганрогом. Падение обломков привело к локальным разрушениям: в частном секторе взрывной волной выбило стекла и повредило двери одного из домов. Более серьезный инцидент зафиксирован в промышленной зоне — обломки спровоцировали возгорание кровли административного здания и пожар на территории Морского порта.

"В условиях продолжающейся угрозы действия экстренных служб направлены на минимизацию рисков для жизни. Эвакуация — это не просто формальность, а способ вывести гражданское население из-под возможного повторного удара или детонации несработавших элементов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Специалисты МЧС продолжают тушение пожара в порту. Ситуация осложняется тем, что логистические узлы требуют повышенного внимания из-за наличия горючих материалов. Ранее сообщалось, что порты Ростова и Азова выделяют средства на закупку топлива, что подчеркивает стратегическую значимость водных терминалов региона.

Меры безопасности и правовые риски

Жителям напоминают: любой фрагмент БПЛА может содержать взрывчатое вещество или элементы самоликвидации. Самовольное приближение к таким объектам смертельно опасно. Помимо прямой физической угрозы, любые действия, мешающие работе спецслужб в зоне ЧС, могут повлечь административную или уголовную ответственность.

Объект поражения Текущий статус
Жилой дом Повреждено остекление, фасады
Морской порт Ликвидация возгорания на территории
Население Частичная эвакуация из опасной зоны

"Гражданам важно понимать, что нахождение в зоне ЧС без приказа оперативного штаба ограничивает их правовую защиту. Нарушение правил поведения при эвакуации или создание препятствий технике — это прямой путь к административным штрафам", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

На фоне внешних вызовов регион сталкивается и с внутренними инфраструктурными трудностями. Пока экстренные службы устраняют последствия атак, жители других районов Ростова остаются без горячей воды из-за износа сетей. Это создает дополнительную нагрузку на социальное напряжение в области.

Ответы на популярные вопросы

Куда обращаться при обнаружении обломков БПЛА?

Необходимо немедленно позвонить по единому номеру 112 и сообщить точные координаты объекта.

Что делать, если объявлена эвакуация?

Собрать документы, необходимые лекарства и следовать указаниям сотрудников МЧС и полиции к пунктам сбора.

Положены ли компенсации за поврежденное жилье?

Да, владельцы домов, поврежденных в результате ЧС, имеют право на выплаты после обследования жилья комиссией.

Безопасно ли сейчас находиться в портовой зоне?

В настоящий момент территория порта закрыта для посторонних до полного завершения пожарных работ.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Технологии
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Калининградская область
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Пустые баки ударили по прилавкам: перебои с горючим потянули цены на продукты в Херсонской области
Херсонская область
Пустые баки ударили по прилавкам: перебои с горючим потянули цены на продукты в Херсонской области
Популярное
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать

Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.

Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Зарево было видно издалека: ночная атака на Ростовскую область спровоцировала серьезный риск
Из Польши ушел гуманитарный груз для бойцов ВС РФ: громкая акция может обернуться тихой проверкой
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Последние материалы
Мясо тает во рту: добавление этого продукта преображает классическую подливу
Берега буквально усеяны мертвой тушкой: в Краснодаре вскрытие сетей обернулось катастрофой
Привычные киносценарии разбились о суровую физику: новые расчеты изменили подход к обороне Земли
Старые боксы в Приморье выдыхают: Госдума сдвинула сроки, что изменило шансы на легализацию
Этнические чистки в Европе: прибалтийские режимы готовят депортацию пожилых русских
Убийца в бензобаке: как копеечная экономия на АИ-92 превращает иномарку в груду металла
Конец эпохи раннего бронирования: новый стиль путешествий по России изменил правила рынка
Работа превратилась в роскошь: кадровый голод заставил бизнес изменить подход к увольнениям
Интернет на Чукотке переходит в режим экономии: подводная авария заставила сеть работать иначе
Стиль с мужским характером: почему девушки массово перешли на "рыбацкие" сандалии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.