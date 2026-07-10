Такого размаха не ждали: в Шерегеше создадут инфраструктуру, которая изменит поток туристов

Шерегеш переходит в высшую лигу макроэкономической стабильности. Итоги ПМЭФ-2026 закрепили за регионом статус инвестиционного магнита: 250 млрд рублей инфраструктурного вливания превратят локальный горнолыжный кластер в полноценный институт круглогодичного отдыха. Флагманом экспансии назначен всесезонный курорт "Алтын Шор". Это не просто стройка, а жесткая коррекция дефицита номерного фонда в условиях перегрева спроса.

Фото: Own work by Марина Ворфоломеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шерегеш

Инвестиционный чертеж: от аэропорта до хабов

Государство и частный капитал синхронизировали графики. До 2035 года в жилы Шерегеша закачают четверть триллиона рублей. Главный узел системы — собственный международный аэропорт в семи километрах от склонов. Запуск авиахаба в 2030 году должен разогнать поток гостей почти вдвое. Параллельно проектируется "Площадь трех вокзалов" — транспортный шлюз, где железная дорога, автобусы и канатные линии сойдутся в одной точке. Это убирает логистические тромбы и позволяет туристам попадать в новый сектор F без лишних маневров.

" Сейчас инфраструктура не успевает за желанием людей тратить деньги внутри страны. Строительство аэропорта — это не роскошь, а единственный способ легализовать прогнозируемый поток в 3 млн человек", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Логика дефицита: почему не хватает мест

Сегодняшние 1,7 млн туристов ежегодно — это предел физической емкости текущих гостиниц. Курорт работает на износ. Разрыв между спросом и предложением составляет 10 тысяч коек, а к 2030 году дыра в размещении вырастет до 23 тысяч мест. В такой ситуации дешевые билеты ржд или субсидированные рейсы лишь обостряют проблему: везти людей можно, селить — некуда. Рынок требует немедленного ввода 19 тысяч новых номеров.

Показатель Прогноз к 2030 году Турпоток (чел/год) 3 000 000 Дефицит мест (ед.) 23 000 Целевая цена кв. метра (руб.) 750 000+

"Алтын Шор" как опорная точка кластера

Сектор F превращается в административный и сервисный центр "нового" Шерегеша. Проект "Алтын Шор" стоимостью 35 млрд рублей заберет на себя 54 гектара земли. Это будет первый в локации кластер с пешеходными бульварами, собственной канаткой и медицинским хабом. В отличие от стихийной застройки прошлых лет, здесь применяется комплексное развитие территории (КРТ), где жилье и социалка возводятся единым фронтом. Пока цены в Сочи бьют рекорды, Кузбасс предлагает системный продукт с сервисом уровня Mantera Group.

"Использование эскроу-счетов по 214-ФЗ — это страховка от недостроя. В туристическом секторе такие гарантии критичны для институциональных инвесторов, которые привыкли к прозрачности", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Финансовая модель и доходность апартаментов

Вход в проект на стадии котлована — стандартная стратегия капитализации. Текущий прайс в 460 тыс. рублей за "квадрат" к моменту полной готовности инфраструктуры в 2030 году должен вырасти до 750 тысяч. Инвесторам предлагают апартаменты с готовой мебелью и управлением "под ключ". Это ответ на статистику РСТ, которая фиксирует рост интереса к внутренним поездкам. Окупаемость в 6,4 года — здоровый показатель для качественного сервисного объекта.

"Риски в управлении отелем часто связаны с операционной небрежностью персонала. Если сервис отдан на аутсорсинг крупному оператору, вероятность потери данных или сбоя бронирования минимальна", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по кибербезопасности Алексей Кузьмин.

Шерегеш ломает стереотип о "зимнем" отдыхе. Экотропы, хайкинг и горы позволяют загружать отели круглый год. Для инвестора это означает отсутствие мертвых сезонов и стабильный кэш-флоу. Пока автотуризм сталкивается с логистическими вызовами на юге, авиадоступность Сибири становится решающим фактором.

Ответы на популярные вопросы о Шерегеше

Когда построят новый аэропорт?

Запуск международного аэропорта в семи километрах от курорта запланирован на 2030 год.

Что такое курорт "Алтын Шор"?

Это федеральный туристический кластер в секторе F с инвестициями 35 млрд рублей, включающий гостиницы, канатную дорогу и медицинский центр.

Выгодно ли сейчас покупать апартаменты в Сибири?

Текущая цена входа позволяет рассчитывать на капитализацию от 5 млн рублей за два года за счет роста стоимости метра и развития инфраструктуры.

Правда ли, что Шерегеш станет всесезонным?

Да, уже сейчас активно развиваются летние маршруты, экотропы и байк-парки для обеспечения круглогодичной загрузки отелей.

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