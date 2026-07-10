Аптечный рынок Ростова-на-Дону переходит на режим жесткой цифровой отчетности. Главный врач поликлиники № 5 Евгения Приз разъяснила, что внедрение новых алгоритмов потребует времени, но позволит полностью исключить продажу нелегальных препаратов. Теперь данные, внесенные фармацевтом, проходят мгновенную сверку с федеральным реестром.
Под особый надзор попали жизненно важные и специфические группы товаров. В список включены антибиотики, психотропные вещества, наркосодержащие анальгетики и гормональные средства. В профильном ведомстве допускают, что в будущем перечень контролируемых позиций расширится.
"Цифровизация рецептурного отпуска — это не просто бюрократия, а создание прозрачного пути каждой упаковки от завода до пациента. Любая попытка реализации препарата без подтвержденного медицинского основания заблокирует кассовую операцию", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru провизор, фармацевт-организатор Дарья Воронцова.
Реформа требует от аптечных сетей прямой интеграции с государственными системами мониторинга. Это напоминает ситуацию на топливном рынке региона, где малый бизнес сталкивается с издержками из-за необходимости соблюдения жестких экономических рамок. Однако в медицине цена ошибки — человеческая жизнь.
Для покупателя новые правила станут гарантией подлинности товара. За счет автоматической сверки кодов маркировки риск приобрести контрафактные БАДы или недоброкачественные медикаменты сводится к минимуму. Это особенно важно в условиях, когда аномальная жара на Дону повышает требования к условиям хранения и логистике чувствительных к температуре препаратов.
|Параметр
|Что меняется
|Процедура покупки
|Оплата возможна только после подтверждения рецепта в системе
|Контроль подлинности
|Исключается попадание фальсификата и просрочки через кассу
|Льготные группы
|Приоритет отдается отечественным аналогам высокого качества
"Любое техническое усложнение процессов в социально значимых сферах неизбежно ведет к административным расходам. Важно, чтобы нагрузка на переоснащение аптек не легла на плечи граждан в виде роста розничных цен", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Льготные категории населения останутся под защитой государства. Для них предусмотрено первоочередное обеспечение медикаментами российского производства. Пока городские власти решают вопросы подготовки коммуникаций к сезону, медицинская отрасль готовится к работе в условиях тотальной прозрачности.
Сверка с федеральным реестром занимает от нескольких секунд до минуты при условии стабильного интернет-соединения.
Нет, система заблокирует продажу без ввода уникального номера рецепта, подтвержденного врачом.
Да, интеграция с мониторингом позволяет отсеивать контрафактные добавки, не прошедшие государственную сертификацию.
Правила маркировки и проверки едины для всех препаратов, находящихся в легальном обороте на территории РФ.
Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.