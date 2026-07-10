В Ростове больше не продадут "пустышки": цифровой фильтр изменил привычный поход в аптеку

Аптечный рынок Ростова-на-Дону переходит на режим жесткой цифровой отчетности. Главный врач поликлиники № 5 Евгения Приз разъяснила, что внедрение новых алгоритмов потребует времени, но позволит полностью исключить продажу нелегальных препаратов. Теперь данные, внесенные фармацевтом, проходят мгновенную сверку с федеральным реестром.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фармацевт рассматривает таблетки

Цифровой фильтр для рецептурных лекарств

Под особый надзор попали жизненно важные и специфические группы товаров. В список включены антибиотики, психотропные вещества, наркосодержащие анальгетики и гормональные средства. В профильном ведомстве допускают, что в будущем перечень контролируемых позиций расширится.

"Цифровизация рецептурного отпуска — это не просто бюрократия, а создание прозрачного пути каждой упаковки от завода до пациента. Любая попытка реализации препарата без подтвержденного медицинского основания заблокирует кассовую операцию", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru провизор, фармацевт-организатор Дарья Воронцова.

Реформа требует от аптечных сетей прямой интеграции с государственными системами мониторинга. Это напоминает ситуацию на топливном рынке региона, где малый бизнес сталкивается с издержками из-за необходимости соблюдения жестких экономических рамок. Однако в медицине цена ошибки — человеческая жизнь.

Техническое перевооружение и защита прав потребителей

Для покупателя новые правила станут гарантией подлинности товара. За счет автоматической сверки кодов маркировки риск приобрести контрафактные БАДы или недоброкачественные медикаменты сводится к минимуму. Это особенно важно в условиях, когда аномальная жара на Дону повышает требования к условиям хранения и логистике чувствительных к температуре препаратов.

Параметр Что меняется Процедура покупки Оплата возможна только после подтверждения рецепта в системе Контроль подлинности Исключается попадание фальсификата и просрочки через кассу Льготные группы Приоритет отдается отечественным аналогам высокого качества

"Любое техническое усложнение процессов в социально значимых сферах неизбежно ведет к административным расходам. Важно, чтобы нагрузка на переоснащение аптек не легла на плечи граждан в виде роста розничных цен", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Льготные категории населения останутся под защитой государства. Для них предусмотрено первоочередное обеспечение медикаментами российского производства. Пока городские власти решают вопросы подготовки коммуникаций к сезону, медицинская отрасль готовится к работе в условиях тотальной прозрачности.

Ответы на популярные вопросы

Как быстро пройдет проверка рецепта на кассе?

Сверка с федеральным реестром занимает от нескольких секунд до минуты при условии стабильного интернет-соединения.

Можно ли купить антибиотик без бумажного бланка?

Нет, система заблокирует продажу без ввода уникального номера рецепта, подтвержденного врачом.

Защищены ли БАДы новой системой?

Да, интеграция с мониторингом позволяет отсеивать контрафактные добавки, не прошедшие государственную сертификацию.

Коснется ли это импортных лекарств?

Правила маркировки и проверки едины для всех препаратов, находящихся в легальном обороте на территории РФ.

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