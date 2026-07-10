Берега буквально усеяны мертвой тушкой: в Краснодаре вскрытие сетей обернулось катастрофой

В водоеме краснодарского поселка Новознаменский произошла массовая гибель рыбы. Местные жители забили тревогу, обнаружив сотни мертвых тушек в канале рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом. Горожане связывают экологический инцидент со вскрытием канализации: по их словам, поток сточных вод хлынул прямиком в водоем, после чего над округой повис невыносимый запах нечистот.

Фото: commons.wikimedia.org by United States Fish and Wildlife Service., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Загрязнение

Комиссия на берегу: ход расследования

Муниципальный центр управления Краснодара подтвердил, что сотрудники департамента горхозяйства и краевого министерства природных ресурсов уже обследовали территорию. Ситуация осложняется тем, что берега буквально усеяны мертвой рыбой, которую не убирали несколько дней. Из-за критического состояния экосистемы и застоя воды зловоние распространилось на жилые кварталы.

"Массовый мор гидробионтов в замкнутых или слабопроточных водоемах часто становится следствием залпового сброса органики. Бактерии начинают активно разлагать стоки, поглощая весь растворенный кислород, что приводит к удушью рыбы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

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Для официального вердикта власти привлекли профильных специалистов. О случившемся уведомлены органы Россельхознадзора. Сейчас эксперты готовят забор проб воды, чтобы выявить концентрацию вредных веществ и подтвердить или опровергнуть версию о "канализационном следе". Параллельно в городе решают вопросы логистики, ведь даже транспортные ограничения могут повлиять на оперативность вывоза биоотходов.

"Если подтвердится прямая связь между вскрытием сетей и гибелью рыбы, виновникам грозит не только крупный штраф, но и обязанность возместить ущерб, нанесенный биоресурсам. Подобные инциденты жестко регламентируются природоохранным законодательством", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Параметр Текущий статус Основная версия Попадание сточных вод в канал Принятые меры Выезд комиссии МЦУ и Минприроды Сроки очистки Ближайшие дни (в процессе согласования)

Пока идет сбор доказательств, жителям Новознаменского остается лишь ждать спецтехнику. Власти пообещали организовать сбор и утилизацию погибшей рыбы в строгом соответствии с санитарными нормами. В условиях летней жары промедление грозит превратить локальный инцидент в серьезную санитарную угрозу для всего района.

Ответы на популярные вопросы

Опасен ли запах для здоровья?

Продукты разложения органики выделяют аммиак и сероводород, которые при высокой концентрации вызывают тошноту и головную боль.

Кто должен убирать мертвую рыбу?

Организацию сбора и утилизации обеспечивают муниципальные службы совместно с собственником или арендатором водного объекта.

Куда жаловаться на подобные сбросы?

Первичные обращения направляются в МЦУ города, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.

Может ли рыба восстановиться сама?

Восстановление популяции возможно только после полной очистки воды и устранения источника загрязнения, на что требуются годы.

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