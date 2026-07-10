Берега буквально усеяны мертвой тушкой: в Краснодаре вскрытие сетей обернулось катастрофой

В водоеме краснодарского поселка Новознаменский произошла массовая гибель рыбы. Местные жители забили тревогу, обнаружив сотни мертвых тушек в канале рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом. Горожане связывают экологический инцидент со вскрытием канализации: по их словам, поток сточных вод хлынул прямиком в водоем, после чего над округой повис невыносимый запах нечистот.
Муниципальный центр управления Краснодара подтвердил, что сотрудники департамента горхозяйства и краевого министерства природных ресурсов уже обследовали территорию. Ситуация осложняется тем, что берега буквально усеяны мертвой рыбой, которую не убирали несколько дней. Из-за критического состояния экосистемы и застоя воды зловоние распространилось на жилые кварталы.
"Массовый мор гидробионтов в замкнутых или слабопроточных водоемах часто становится следствием залпового сброса органики. Бактерии начинают активно разлагать стоки, поглощая весь растворенный кислород, что приводит к удушью рыбы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.
Для официального вердикта власти привлекли профильных специалистов. О случившемся уведомлены органы Россельхознадзора. Сейчас эксперты готовят забор проб воды, чтобы выявить концентрацию вредных веществ и подтвердить или опровергнуть версию о "канализационном следе". Параллельно в городе решают вопросы логистики, ведь даже транспортные ограничения могут повлиять на оперативность вывоза биоотходов.
"Если подтвердится прямая связь между вскрытием сетей и гибелью рыбы, виновникам грозит не только крупный штраф, но и обязанность возместить ущерб, нанесенный биоресурсам. Подобные инциденты жестко регламентируются природоохранным законодательством", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.
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|Попадание сточных вод в канал
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Пока идет сбор доказательств, жителям Новознаменского остается лишь ждать спецтехнику. Власти пообещали организовать сбор и утилизацию погибшей рыбы в строгом соответствии с санитарными нормами. В условиях летней жары промедление грозит превратить локальный инцидент в серьезную санитарную угрозу для всего района.
Продукты разложения органики выделяют аммиак и сероводород, которые при высокой концентрации вызывают тошноту и головную боль.
Организацию сбора и утилизации обеспечивают муниципальные службы совместно с собственником или арендатором водного объекта.
Первичные обращения направляются в МЦУ города, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру.
Восстановление популяции возможно только после полной очистки воды и устранения источника загрязнения, на что требуются годы.
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