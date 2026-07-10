Старые боксы в Приморье выдыхают: Госдума сдвинула сроки, что изменило шансы на легализацию

Российские автовладельцы получили дополнительное время для легализации своего имущества. Срок действия "гаражной амнистии", который должен был завершиться 1 сентября 2026 года, продлевают еще на пять лет. Соответствующий законопроект уже прошел второе чтение в Государственной думе. В Росреестре подчеркивают: упрощенный порядок регистрации остается востребованным, так как по всей стране без официальных документов стоят около 5 миллионов объектов.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гаражи

"Продление программы — это логичный шаг, так как инвентаризация гаражных кооперативов в регионах далека от завершения. Упрощенная схема позволяет гражданам стать полноправными собственниками не только боксов, но и земли под ними, что критически важно при любой градостроительной реформе", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Механизм "амнистии" работает как конвейер для оформления прав на капитальные постройки, возведенные до конца декабря 2004 года. Основные условия — наличие фундамента и отсутствие статуса самостроя. Программа позволяет бесплатно закрепить за собой земельный участок, если на него нет законодательных обременений. Однако "под раздачу" не попадают разборные "ракушки", подземные паркинги в новостройках и коммерческие объекты. Тем временем в регионах, где льготная ипотека стала недоступна для многих категорий граждан, владение реальной недвижимостью становится весомым активом.

Параметр Что меняется Новый срок действия До сентября 2031 года Земельный участок Оформляется бесплатно в собственность Охват программы Капитальные гаражи до 30.12.2004

Для многих владельцев затягивание с оформлением документов связано с финансовыми рисками. На фоне того, как местная бюджетная арифметика смещается в сторону увеличения налоговых поступлений, оформленный гараж дает юридическую защиту при сносе или изъятии земель под муниципальные нужды. В Приморье, например, по этой схеме уже легализовали более 10 тысяч гаражей и 15 тысяч участков, что подтверждает высокую активность собственников в восточных регионах.

"Для многих граждан гараж — это не просто место для авто, а полноценный объект недвижимости, который можно продать или передать по наследству. Продление амнистии разгружает суды от споров о собственности и помогает наполнять реестры актуальными данными, что в итоге выгодно и государству, и людям", — констатировала юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли оформить по амнистии железный гараж?

Нет, упрощенный порядок касается только капитальных строений с фундаментом.

Нужно ли платить за землю под гаражом?

В рамках амнистии участок предоставляется в собственность бесплатно, если он находится в государственной или муниципальной собственности.

Подойдут ли постройки 2005 года?

Закон строго ограничивает дату постройки: объект должен быть возведен до 30 декабря 2004 года.

Что делать, если документов на гараж совсем нет?

Для подтверждения права могут подойти косвенные документы: квитанции об оплате ЖКХ, членство в гаражном кооперативе или старые технические паспорта.

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