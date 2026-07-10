Интернет на Чукотке переходит в режим экономии: подводная авария заставила сеть работать иначе

Жителей Чукотки предупредили о временных перебоях в работе интернета. С 13 по 19 июля "Ростелеком" приступает к экстренному ремонту подводной волоконно-оптической магистрали (ПВОЛС), связывающей Камчатку и Анадырь. Специализированное судно уже выдвинулось в акваторию Берингова моря, чтобы найти и устранить повреждение глубоководного кабеля.

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Резервные каналы и приоритеты

На время технических работ трафик в Анадыре и Угольных Копях пустят в обход основной линии. Скорость доступа существенно снизится, однако полной блокады не будет. В "Ростелекоме" заверили, что ключевые цифровые сервисы, включая онлайн-банкинг, портал "Госуслуги" и электронную почту, останутся в строю.

Для минимизации неудобств в регионе ввели график распределения нагрузки. В светлое время суток приоритет отдадут социально значимым объектам: больницам, МФЦ и банкам. Население сможет полноценно пользоваться сетью преимущественно ночью. Учитывая, как суровые арктические морозы меняют свойства стали и других материалов, исправность инфраструктуры в таких широтах требует постоянного контроля.

"Предстоящий ремонт — необходимость. Правительство Чукотки держит на контроле ход работ, а также работоспособность резервных каналов связи", — подчеркнул начальник окружного Департамента цифрового развития Бари Хаиров.

Технические риски в Арктике

Ремонт подводного кабеля в Беринговом море — сложная инженерная операция. Подводные трассы на Севере регулярно подвергаются воздействию донных течений и льдов. Надежность связи критически важна для экономики региона, где даже стабильные опоры ЛЭП у морского порта проектируются с учетом экстремальных порывов ветра.

"Для Чукотки любая авария на линии связи — это вызов региональному управлению. В условиях дефицита наземных дублирующих трасс спутниковые каналы остаются единственным спасением, но их пропускная способность ограничена, что неизбежно ведет к очередям в пакетах данных", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параметр Что меняется Сроки работ С 13 по 19 июля 2026 года Скорость интернета Снижение из-за перехода на спутник Приоритет трафика Днем — госсектор, ночью — население

Несмотря на временные трудности, развитие цифровой среды в автономии продолжается. Безопасность инфраструктуры остается в приоритете, как и защита информационного контура в школах региона. Стабильный интернет необходим и для управления растущими логистическими узлами, ведь столица округа постепенно превращается в крупный СПГ-хаб.

"Арктическая инфраструктура сегодня требует внедрения автоматизированных систем мониторинга, которые позволяют фиксировать деформации кабеля или опор еще до того, как связь полностью оборвется. Внедрение таких технологий в благоустройство и связь повысит надежность систем в разы", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Будут ли работать банковские карты?

Да, платежные системы и онлайн-банкинг продолжат функционировать в штатном режиме через резервные каналы.

Смогу ли я посмотреть видео в соцсетях?

В дневное время скорость будет сильно ограничена. Просмотр тяжелого контента рекомендуется перенести на ночные часы.

Затронет ли ремонт мобильную связь?

Голосовая связь будет работать без изменений, но скорость мобильного интернета может существенно снизиться.

Как это отразится на работе Госуслуг?

Доступ к государственным сервисам сохранится, так как они имеют высокий приоритет в распределении трафика.

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