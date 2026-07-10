Жителей Чукотки предупредили о временных перебоях в работе интернета. С 13 по 19 июля "Ростелеком" приступает к экстренному ремонту подводной волоконно-оптической магистрали (ПВОЛС), связывающей Камчатку и Анадырь. Специализированное судно уже выдвинулось в акваторию Берингова моря, чтобы найти и устранить повреждение глубоководного кабеля.
На время технических работ трафик в Анадыре и Угольных Копях пустят в обход основной линии. Скорость доступа существенно снизится, однако полной блокады не будет. В "Ростелекоме" заверили, что ключевые цифровые сервисы, включая онлайн-банкинг, портал "Госуслуги" и электронную почту, останутся в строю.
Для минимизации неудобств в регионе ввели график распределения нагрузки. В светлое время суток приоритет отдадут социально значимым объектам: больницам, МФЦ и банкам. Население сможет полноценно пользоваться сетью преимущественно ночью. Учитывая, как суровые арктические морозы меняют свойства стали и других материалов, исправность инфраструктуры в таких широтах требует постоянного контроля.
"Предстоящий ремонт — необходимость. Правительство Чукотки держит на контроле ход работ, а также работоспособность резервных каналов связи", — подчеркнул начальник окружного Департамента цифрового развития Бари Хаиров.
Ремонт подводного кабеля в Беринговом море — сложная инженерная операция. Подводные трассы на Севере регулярно подвергаются воздействию донных течений и льдов. Надежность связи критически важна для экономики региона, где даже стабильные опоры ЛЭП у морского порта проектируются с учетом экстремальных порывов ветра.
"Для Чукотки любая авария на линии связи — это вызов региональному управлению. В условиях дефицита наземных дублирующих трасс спутниковые каналы остаются единственным спасением, но их пропускная способность ограничена, что неизбежно ведет к очередям в пакетах данных", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
|Параметр
|Что меняется
|Сроки работ
|С 13 по 19 июля 2026 года
|Скорость интернета
|Снижение из-за перехода на спутник
|Приоритет трафика
|Днем — госсектор, ночью — население
Несмотря на временные трудности, развитие цифровой среды в автономии продолжается. Безопасность инфраструктуры остается в приоритете, как и защита информационного контура в школах региона. Стабильный интернет необходим и для управления растущими логистическими узлами, ведь столица округа постепенно превращается в крупный СПГ-хаб.
"Арктическая инфраструктура сегодня требует внедрения автоматизированных систем мониторинга, которые позволяют фиксировать деформации кабеля или опор еще до того, как связь полностью оборвется. Внедрение таких технологий в благоустройство и связь повысит надежность систем в разы", — подчеркнула специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Да, платежные системы и онлайн-банкинг продолжат функционировать в штатном режиме через резервные каналы.
В дневное время скорость будет сильно ограничена. Просмотр тяжелого контента рекомендуется перенести на ночные часы.
Голосовая связь будет работать без изменений, но скорость мобильного интернета может существенно снизиться.
Доступ к государственным сервисам сохранится, так как они имеют высокий приоритет в распределении трафика.
Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.