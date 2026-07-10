Герой России Андрей Григорьев "Тута" зафиксировал исключительные права на свое имя

Герой Российской Федерации Андрей Григорьев с позывным "Тута" официально закрепил за собой право на использование имени в коммерческих целях. Департамент предпринимательства Нюрбинского района помог бойцу зарегистрировать личный бренд, что позволит выпускать специализированную продукцию под защитой закона.
Регистрация в Роспатенте — это юридический щит, который блокирует попытки посторонних лиц нажиться на чужой славе. Товарный знак "Тута" выполнен в классической черно-белой гамме и охватывает широкий спектр товаров и услуг. Исключительное право на бренд будет действовать до апреля 2035 года.
Андрей Григорьев, получивший звезду Героя за мужество при исполнении воинского долга, планирует развивать линейку качественных изделий. Документы фиксируют защиту в таких ключевых категориях, как производство ножей (класс 08), пошив одежды (класс 25), а также рекламная и коммерческая деятельность (класс 35). Подобный шаг гарантирует, что покупатель получит подлинный товар, а не подделку.
"Регистрация товарного знака — важный шаг для сохранения наследия и защиты имени героя от недобросовестного использования. Мы рады, что смогли помочь Андрею Николаевичу в этом процессе", — отметил руководитель департамента Михаил Пан.
Местные власти подчеркивают, что такая поддержка оказывается в рамках государственных программ развития экономики. Оформление интеллектуальной собственности становится стандартным инструментом не только для крупных корпораций, но и для частных инициатив, имеющих высокую социальную значимость.
Создание бренда на базе личного имени требует точного расчета. Это не только вопрос репутации, но и серьезный экономический фундамент для локального производства в регионе.
"Оформление интеллектуальных прав в таких случаях — это страховка от репутационного дефолта. Когда имя человека становится достоянием общественности, риск появления контрафакта растет. Товарный знак позволяет легально интегрироваться в рынок, будь то сувенирная продукция или профессиональная экипировка", — разъяснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Кроме юридической защиты, проект несет в себе инвестиционный потенциал. Развитие брендов, связанных с национальными героями, может подстегнуть социальные инвестиции в инфраструктуру и малый бизнес на местах.
"Для региональных бюджетов и развития территорий появление узнаваемых брендов — это дополнительные точки роста. Если за брендом стоит реальный человек с историей, это повышает доверие инвесторов и потребителей, способствуя созданию рабочих мест в отдаленных районах", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.
|Параметр бренда
|Значение
|Тип знака
|Комбинированный (текст и эмблема)
|Регистрирующий орган
|Роспатент
|Основные товары
|Ножи, одежда, аксессуары
|Срок защиты
|До 12 апреля 2035 года
Для предотвращения выпуска низкокачественных подделок под его именем и защиты прав на интеллектуальную собственность при производстве товаров.
Согласно классам МКТУ, это специализированные ножи, мужская и женская одежда, а также услуги по продвижению брендов.
Стандартный срок регистрации через Роспатент занимает от полугода до года, в данном случае процесс полностью завершен до 2035 года.
Да, создание локального производства стимулирует развитие предпринимательства и может быть основой для налоговых поступлений в местный бюджет.
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