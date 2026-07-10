Герой России Андрей Григорьев "Тута" зафиксировал исключительные права на свое имя

Герой Российской Федерации Андрей Григорьев с позывным "Тута" официально закрепил за собой право на использование имени в коммерческих целях. Департамент предпринимательства Нюрбинского района помог бойцу зарегистрировать личный бренд, что позволит выпускать специализированную продукцию под защитой закона.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Патент на изобретение

Броня для имени: что защищает товарный знак

Регистрация в Роспатенте — это юридический щит, который блокирует попытки посторонних лиц нажиться на чужой славе. Товарный знак "Тута" выполнен в классической черно-белой гамме и охватывает широкий спектр товаров и услуг. Исключительное право на бренд будет действовать до апреля 2035 года.

Андрей Григорьев, получивший звезду Героя за мужество при исполнении воинского долга, планирует развивать линейку качественных изделий. Документы фиксируют защиту в таких ключевых категориях, как производство ножей (класс 08), пошив одежды (класс 25), а также рекламная и коммерческая деятельность (класс 35). Подобный шаг гарантирует, что покупатель получит подлинный товар, а не подделку.

"Регистрация товарного знака — важный шаг для сохранения наследия и защиты имени героя от недобросовестного использования. Мы рады, что смогли помочь Андрею Николаевичу в этом процессе", — отметил руководитель департамента Михаил Пан.

Местные власти подчеркивают, что такая поддержка оказывается в рамках государственных программ развития экономики. Оформление интеллектуальной собственности становится стандартным инструментом не только для крупных корпораций, но и для частных инициатив, имеющих высокую социальную значимость.

Экспертный разбор: почему это важно

Создание бренда на базе личного имени требует точного расчета. Это не только вопрос репутации, но и серьезный экономический фундамент для локального производства в регионе.

"Оформление интеллектуальных прав в таких случаях — это страховка от репутационного дефолта. Когда имя человека становится достоянием общественности, риск появления контрафакта растет. Товарный знак позволяет легально интегрироваться в рынок, будь то сувенирная продукция или профессиональная экипировка", — разъяснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Кроме юридической защиты, проект несет в себе инвестиционный потенциал. Развитие брендов, связанных с национальными героями, может подстегнуть социальные инвестиции в инфраструктуру и малый бизнес на местах.

"Для региональных бюджетов и развития территорий появление узнаваемых брендов — это дополнительные точки роста. Если за брендом стоит реальный человек с историей, это повышает доверие инвесторов и потребителей, способствуя созданию рабочих мест в отдаленных районах", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Детали регистрации

Параметр бренда Значение Тип знака Комбинированный (текст и эмблема) Регистрирующий орган Роспатент Основные товары Ножи, одежда, аксессуары Срок защиты До 12 апреля 2035 года

Ответы на популярные вопросы

Зачем Герою России понадобился товарный знак?

Для предотвращения выпуска низкокачественных подделок под его именем и защиты прав на интеллектуальную собственность при производстве товаров.

Что конкретно можно выпускать под маркой "Тута"?

Согласно классам МКТУ, это специализированные ножи, мужская и женская одежда, а также услуги по продвижению брендов.

Как долго длилась процедура оформления?

Стандартный срок регистрации через Роспатент занимает от полугода до года, в данном случае процесс полностью завершен до 2035 года.

Поможет ли это экономике района?

Да, создание локального производства стимулирует развитие предпринимательства и может быть основой для налоговых поступлений в местный бюджет.

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