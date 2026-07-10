Деньги потекли рекой: Бурятия переиграла средние показатели по всей стране по доходам в бизнесе

Бурятия закрепилась в пуле 22 регионов-лидеров, где реальные доходы сотрудников малого и среднего бизнеса растут быстрее, чем в среднем по стране. Итоги 2025 года показали: республика не просто выполнила план нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", но и перешагнула установленную планку.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Рука с зеленым маркером подчеркивает график роста финансовых показателей среди монет и калькулятора

Экономический рывок: цифры и факты

Согласно данным Минэкономразвития России, плановое значение роста доходов в секторе МСП для Бурятии составляло 107,9%. Реальный показатель оказался выше — 108,4%. Эта разница в полпроцента на масштабе всей республики означает миллиарды рублей дополнительного оборота и живых денег в кошельках работников.

"То, что результат Бурятии оказался выше среднероссийского уровня — это достижение, которое говорит о положительной динамике в региональном бизнес‑секторе. За этими цифрами скрывается не только прямое повышение зарплат, но и рост производительности труда вместе с выручкой при сохранении штата персонала. Для предпринимателя это признак устойчивости, а для работника — реальная оценка его труда с поправкой на инфляцию", — объяснил предприниматель Денис Гармаев.

Власти региона связывают успех с развитием ключевых отраслей: туризма, сельского хозяйства и ремесел. На фоне транспортных вызовов и динамики цен на топливо, малый бизнес смог адаптироваться к новым условиям, используя внутренние ресурсы региона.

Инструменты роста: кто помогает МСП

Система поддержки малого бизнеса в Бурятии выстроена как единый цех, где каждый фонд отвечает за свой этап производства прибыли. Гранты и льготные займы позволяют компаниям закупать оборудование, а образовательные программы и гранты "Агростартап" помогают новичкам запустить дело с нуля.

Институт поддержки Сфера ответственности Фонд развития промышленности Финансирование крупных производственных линий Гарантийный фонд Обеспечение залога при нехватке собственного имущества Центр "Мой бизнес" Консалтинг и сопровождение выхода на экспорт

Особое внимание уделяется инфраструктуре: от строительства новых производственных площадок до расширения сетей интернет-связи в удаленных районах, что критически важно для современного цифрового бизнеса.

"Успехи Бурятии в секторе МСП напрямую связаны с грамотными межбюджетными трансфертами и умением региональной администрации упаковать местные инициативы в нацпроекты. Мы видим, что инвестиции в инфраструктуру и социалку создают базу для предпринимательской активности. Когда в селе ремонтируют школу или детский сад, это снижает миграционный отток и удерживает кадры для местного бизнеса", — констатировал региональный экономист Валерий Козлов.

Прогнозы и экспертные оценки

Удержание темпов роста доходов выше среднероссийских требует постоянного обновления материальной базы. Речь идет не только об офисах, но и о восстановлении крупных объектов, таких как рыбозавод в Еравнинском районе, который становится драйвером для смежных малых предприятий.

"Для устойчивого развития МСП крайне важны предсказуемые тарифы и качественное ЖКХ. Если бизнес понимает, что издержки на тепло и воду не съедят всю прибыль, он готов индексировать зарплаты. Текущие показатели Бурятии внушают оптимизм, так как регион активно вкладывается в модернизацию сетей и экологические проекты, снижающие нагрузку на предприятия", — подчеркнул эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

За счет чего доходы в МСП выросли выше плана?

Основными факторами стали рост эффективности бизнес-процессов, господдержка в виде льготных кредитов и развитие туристической отрасли.

Как это отразится на обычных работниках?

Реальный доход — это сумма, очищенная от инфляции. То есть покупательная способность зарплат сотрудников в секторе МСП Бурятии фактически выросла.

Какие отрасли в республике самые прибыльные для малого бизнеса?

Лидерами остаются туризм, услуги, малая перерабатывающая промышленность и сельское хозяйство.

Будет ли поддержка продолжаться в 2026 году?

Да, нацпроект рассчитан на долгосрочную перспективу, а региональные фонды уже заложили лимиты на будущие периоды для финансовой и имущественной помощи.

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