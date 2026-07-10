Сладости стали роскошью: ценовой скачок в Перми вынудил людей сменить привычные магазины

Пермский рынок кондитерских изделий столкнулся с заметным охлаждением потребительского пыла. За первые пять месяцев года средний чек на сладости в регионе подскочил до 462 рублей, прибавив 11% к прошлогодним показателям. Аналитики центра "Чек Индекс" зафиксировали закономерную реакцию покупателей: количество транзакций в этой категории сократилось на 4%.

Фото: https://unsplash.com by Louis Hansel is licensed under Free Плитка шоколада

Шоколадная арифметика: плитка становится роскошью

Наиболее чувствительный ценовой удар пришелся по любителям классического шоколада. Стоимость одной плитки в Прикамье в среднем достигла 153 рублей, что на 14% превышает уровень начала 2025 года. Несмотря на тягу к эндорфинам, пермяки начали ограничивать себя: число покупок шоколада снизилось на 2%. Рост цен на готовую продукцию эксперты связывают не только со стоимостью сырья, но и с внутренними издержками компаний.

"Рост цен на кондитерские изделия в Пермском крае замедлился по сравнению с предыдущими годами — сказалось снижение стоимости какао-бобового сырья на мировых рынках. Однако инфляция остаётся ключевым фактором удорожания: операционные расходы бизнеса (логистика, упаковка, аренда, персонал) продолжают расти, что отражается на конечной цене для покупателя", — отмечают аналитики "Чек Индекс".

Параллельно с подорожанием продуктов питания в регионе фиксируются и другие инфляционные всплески. Например, резко подскочила стоимость автомобильного топлива, что неизбежно тянет за собой логистические расходы производителей сладостей. На фоне общего роста цен власти усиливают контроль за инфраструктурой, внедряя системы автоматической фиксации нарушений в работе коммунальщиков и дорожных служб.

Цифровой десерт: почему маркетплейсы выигрывают

Традиционная розница постепенно уступает позиции онлайн-площадкам. По данным экспертов, сахаристые изделия стали одной из самых динамично растущих категорий в сервисах доставки и на маркетплейсах. Удобство заказа и возможность моментального сравнения цен позволяют покупателям минимизировать расходы, не отказываясь от привычного рациона полностью.

"Мы наблюдаем типичную модель адаптации: когда ценник в магазине у дома переходит психологическую отметку, покупатель уходит в сеть. В онлайн-ритейле конкуренция выше, а за счет объемов склады могут удерживать цены дольше. Это вынуждает традиционные магазины в Перми менять подходы к формату торговли и вписываться в новые правила игры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Смена рациона: уход в бюджетный сегмент

Потребительская корзина жителей края деформируется в пользу дискаунтеров и товаров собственных торговых марок сетей. Люди все чаще делают выбор в пользу более простых составов и экономичных упаковок. Статистика показывает, что именно бюджетные позиции обеспечивают сегодня основной оборот в кондитерском отделе.

Параметр Изменение (январь-май) Средний чек на сладости +11% (462 руб.) Частота покупок кондитерских изделий -4% Цена шоколадной плитки +14% (153 руб.) Спрос на онлайн-заказы Рост доли рынка

"Смещение спроса в сторону дешевых позиций — это маркер экономии на "удовольствиях". В условиях инфляционного давления население сначала оптимизирует расходы на продукты необязательного спроса. В Прикамье этот процесс идет параллельно с цифровизацией потребления", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы

Почему шоколад дорожает быстрее других сладостей?

Это связано с высокой зависимостью от импортных ингредиентов и колебаниями мировых цен на сырье, несмотря на их временное снижение.

Где в Перми выгоднее покупать кондитерские изделия?

Статистика указывает на онлайн-платформы и жесткие дискаунтеры, где цены за счет экономии на сервисе остаются ниже средних.

Ожидается ли снижение цен в ближайшее время?

Предпосылок к падению цен нет, так как растут операционные расходы бизнеса: аренда, логистика и оплата труда персонала.

Как изменилось поведение покупателей?

Пермяки стали реже совершать импульсивные покупки сладостей, предпочитая планировать заказы через интернет и искать акционные предложения.

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