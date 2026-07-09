Помощь стала беспрецедентной: новые транши из бюджета закроют жилищные долги жителей Курской области

Курская область получит из федерального бюджета более миллиарда рублей. Средства пойдут на покрытие расходов по аренде жилья для жителей приграничья за третий квартал.

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По словам губернатора Александра Хинштейна, общая сумма компенсаций за весь период превысила 7,3 миллиарда рублей. Сейчас поддержку получают 20,8 тысячи человек.

Кто получает выплату Сумма Многодетные семьи 40 тысяч рублей Остальные граждане 20 тысяч рублей

Деньги распределят между жителями отселённых районов. Также выплаты положены людям из Курска, Льгова и Льговского района, чьё жилье получило повреждения при обстрелах.

"Прямые трансферты из центра позволяют быстро закрывать базовые потребности людей в жилье, когда их собственные дома становятся непригодными для жизни", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов