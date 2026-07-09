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Прощание с целой эпохой: на месте старейших столичных цехов вырастут элитные высотки

Россия » Центр » Москва

Исторический промышленный комплекс Электрозавода на востоке столицы лишился охранного статуса и попал под ковши экскаваторов. На территории предприятия, цеха которого были возведены еще в дореволюционный период, уже работает тяжелая техника. Застройщик планирует возвести на этом месте многофункциональный квартал с жилыми корпусами и офисами, обещая частично интегрировать старые фасады в новый облик, однако защитники архитектурного наследия уверены, что аутентичность Москвы будет безвозвратно утрачена.

Бульдозер
Фото: web.archive.org by George Armstrong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бульдозер

Судьба индустриальных гигантов и девелоперские амбиции

Снос Электрозавода продолжает тенденцию ликвидации крупных производственных кластеров, на месте которых появляются элитные ЖК. Ранее аналогичная участь постигла автогигант "ЗИЛ", превратившийся в район с плотной коммерческой застройкой, а также металлургический завод "Серп и Молот", где ландшафт исторического Лефортово сменил комплекс "Символ". Подобные территории могли бы стать базой для профессиональных стажировок и развития современных технологий, но городские власти предпочли пойти по пути полной жилой ревитализации.

Бывший главный архитектор столицы Сергей Кузнецов охарактеризовал демонтаж как логичный этап развития мегаполиса. Как сообщает издание "Акценты", эксперт считает использование завода в его прежнем качестве невозможным. По мнению Кузнецова, обновление промзон дает им импульс для новой жизни, тогда как градозащитники настаивают на сохранении уникальных конструкций 1910-х годов.

Конфликт интересов: культурный код против прибыли

Для девелоперов расчистка территории означает получение сверхприбыли в востребованном районе, однако критики проекта указывают на подмену понятий. Копирование фасадов и перестройка внутренних помещений превращают исторический памятник в имитацию — "новодел", утративший историческую ценность. Ситуация осложняется тем, что статус объекта культурного наследия был отозван незадолго до начала активных работ, что открыло дорогу для тотальной перепланировки участка.

"Зачастую под термином "ревитализация" скрывается обычный девелоперский интерес, где ценность квадратного метра превалирует над сохранением культурного слоя. Снос подлинных стен Электрозавода — это потеря части индустриального ДНК города, которую невозможно воссоздать современными материалами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о сносе Электрозавода

Почему Электрозавод лишили охранного статуса?

Это произошло после проведения государственной экспертизы в 2025 году, которая сочла возможным снятие ограничений для реализации проекта редевелопмента территории.

Что именно построят на месте бывших цехов?

Концепция развития предполагает строительство жилых домов комфорт- и бизнес-класса, а также современных бизнес-центров и сопутствующей социальной инфраструктуры.

Обещает ли застройщик сохранить исторический облик?

Девелопер заявляет о намерении провести реконструкцию фасадов главных корпусов, однако большинство внутренних конструкций и вспомогательных зданий будут полностью демонтированы.

Какие еще заводы Москвы превратились в жилые кварталы?

Наиболее известными примерами являются территории бывших заводов ЗИЛ, "Серп и Молот", а также Хлебозавод №9 и "Флакон", хотя последние сохранили большую часть строений.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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