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Цена происходящего оказалась слишком высокой, чтобы ждать: в Запорожской области ввели режим ЧС

Россия » Юг

Запорожская область перешла на режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Причиной стали масштабные ландшафтные пожары, уничтожающие созревающий урожай. Огонь охватил поля после систематических атак украинских беспилотников. Губернатор региона Евгений Балицкий подтвердил, что ситуация напрямую угрожает продовольственной безопасности и экономической стабильности территории.

Пожар в лесу
Фото: commons.wikimedia.org by Tatiana Bulyonkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пожар в лесу

Масштабы потерь: выжженные гектары

Основной удар пришелся на житницу региона. Под огнем оказались озимые культуры, которые фермеры готовились убирать в ближайшие недели. Наиболее тяжелая обстановка сложилась в Каменско-Днепровском, Васильевском и Мелитопольском округах. Прямые попадания дронов и разлеты осколков провоцируют мгновенное возгорание сухой пшеницы при сорокаградусной жаре.

По официальным данным, стихия уже поглотила 1479 гектаров посевов. В условиях, когда сельхозтехника простаивает из-за логистических сложностей, потеря готового зерна становится двойным ударом по хозяйствам. Власти распорядились вести непрерывный мониторинг полей и фиксировать каждый случай гибели урожая для последующей оценки ущерба.

"Уничтожение посевов — это не только прямой убыток фермера, но и риск для севооборота будущего года. Сейчас важно не просто потушить огонь, а обеспечить сохранность тех площадей, которые еще можно убрать, несмотря на постоянную угрозу с воздуха", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Энергетический узел: дефицит мощностей

Помимо аграрного сектора, под прицелом оказалась критическая инфраструктура. Массовые отключения электричества затронули 14 муниципальных образований. Хотя социальные объекты — больницы и водоканалы — оперативно перевели на генераторы, бытовой сектор ощутил серьезные перебои. 

Параметр Текущая ситуация
Площадь пожаров 1479 гектаров уничтоженных посевов
Основная культура Озимая пшеница
Статус системы электроснабжения Частичные отключения, работа на резервах

Ситуация осложняется тем, что восстановление сетей часто невозможно из-за повторных обстрелов. 

"Режим ЧС техногенного характера позволяет оперативно выделять средства из резервных фондов и задействовать дополнительные силы МЧС без бюрократических проволочек. Это необходимый инструмент для защиты бюджета и жителей в условиях постоянных атак на инфраструктуру", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Прогнозы специалистов

Введение спецрежима — мера вынужденная. Без этого регион не сможет получить федеральную поддержку в должном объеме для компенсации убытков аграриям. Специалисты опасаются, что если атаки на энергосистему продолжатся, нагрузка на бюджет вырастет кратно.

Ответы на популярные вопросы

Что дает режим ЧС жителям области?

Этот статус упрощает получение компенсаций за утраченное имущество и урожай, а также ускоряет восстановительные работы на электросетях и водоводах.

Как долго будет действовать этот режим?

Особое распоряжение губернатора определит сроки окончания ЧС, пока обстановка остается напряженной, ограничения сохранятся.

Пострадали ли города от нехватки продуктов?

На данный момент дефицита продовольствия нет, логистические цепочки снабжения городов работают в штатном режиме.

Куда обращаться при обнаружении возгорания на поле?

Необходимо немедленно сообщить в экстренные службы по номеру 112, указав точные координаты пожара для выезда дежурных расчетов.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству регионов Виктор Смирнов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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