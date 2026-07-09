Озеро Ростовской области превратилось в смертельный рассол: жизнь в Маныче стремительно исчезает

Крупнейший водоем Ростовской области, озеро Маныч-Гудило, превращается в гигантский соляной раствор, вытесняющий жизнь за пределы береговой линии. Уровень солености воды достиг критической отметки в 100 промилле, что в три раза превышает показатели Мирового океана. Ученые фиксируют массовый исход редких птиц и практически полное исчезновение рыбы. В материале разберем причины экологического сдвига и выясним, как вмешательство человека ускорило природную катастрофу.

Фото: Pravda.ru by Алексей Трусов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рябь на поверхности озера

Рапа вместо живой воды

Сегодня условия в озере Маныч-Гудило напоминают экстремальную среду, где способны выжить лишь микроскопические беспозвоночные. Рекордная концентрация соли лишила водоем рыбы, разрушив основу пищевой цепочки для десятков видов пернатых. Южный научный центр РАН подтверждает: вода фактически стала рапой, непригодной для большинства речных и озерных обитателей.

"Мы наблюдаем трансформацию экосистемы, где соленость диктует новые правила. Исчезновение рыбы напрямую бьет по кормовой базе водоплавающих птиц, лишая их шансов на выживание в привычных ареалах", — объяснил эксперт Pravda.Ru Игорь Степанов.

Обмеление изменило географию заповедника "Ростовский". Острова, служившие безопасными крепостями для гнездования, теперь соединились с сушей. По этим естественным мостам к колониям птиц хлынули хищники: лисицы и шакалы. Крайне уязвимые виды, включая розовых пеликанов и черноголовых хохотунов, вынуждены бросать насиженные места.

Климат против аграрного фактора

Природные процессы — рост температур и дефицит осадков — лишь часть беды. Экологи указывают на агрессивное воздействие человека вблизи границ заповедных зон. Сельскохозяйственные угодья активно обрабатываются пестицидами и ядами против грызунов, которые неизбежно смываются в почву и водоемы.

"Аномальная жара и засухи на юге страны создают эффект испарения, но антропогенная нагрузка усиливает риски. Необходим строгий аудит химикатов, которые фермеры используют в охранных зонах", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Ирина Петрова.

Ситуация осложняется тем, что вредные вещества встраиваются в круговорот материи в природе. Ученые предупреждают: бесконтрольное применение ядохимикатов бьет не только по полевым вредителям, но и по хищным птицам, млекопитающим и, в конечном счете, угрожает здоровью жителей региона.

Влияние на экономику территорий

Деградация озера не ограничивается потерей редких гусей или чаек. Маныч-Гудило является частью сложной гидросистемы, влияющей на микроклимат и возможности земледелия в трех регионах: Ростовской области, Ставрополье и Калмыкии. Полное высыхание водоема грозит соляными бурями и деградацией почв.

"Потеря водного объекта такого масштаба — это удар по инвестиционной привлекательности территорий. Мы рискуем получить зону экологического бедствия, требующую гигантских вливаний из бюджета на рекультивацию", — отметил специально для Pravda.Ru Валерий Козлов.

Показатель Текущее состояние Уровень солености 100 промилле (опасно для жизни) Рыбные запасы Практически полное отсутствие Гнездование птиц Массовый уход из-за появления хищников

Ответы на популярные вопросы

Почему в озере нельзя разводить рыбу?

Соленость воды в три раза выше океанической. В такой среде обычные виды рыб погибают от обезвоживания на клеточном уровне.

Почему хищники стали нападать на птиц?

Из-за падения уровня воды острова превратились в полуострова. У лисиц и шакалов появился пеший доступ к гнездам, которые раньше были защищены водой.

Как сельхозхимия попадает в заповедник?

Яды переносятся грунтовыми водами и ветром, накапливаясь в организмах грызунов, которыми питаются крупные птицы и звери.