Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это было слишком неожиданно: ответ "особенного" сына на вопрос Анны Нетребко заставил диву рыдать
Летающий дворец оказался без брони: подарок президенту США превратился в проблему для Пентагона
Испорченная одежда из-за лужи: водитель будет платить, если собрать доказательства
Беларусь без туристической мишуры: куда ведут улицы старых кварталов и лесные тропы
Пока белокрылка кружит над кустами, беда уже случилась: один приём поможет не дать ей размножиться
Когда каждая капля бензина на счету: этот приём помогает проехать на одном баке заметно дальше
Удар станет длиннее карты Европы: Британия готовит оружие с дальностью до 2000 километров
За представителями этой профессии началась настоящая охота: спрос вырос почти втрое
Будущего друга семьи выбирают не с того: порода собаки оказалась далеко не главным критерием

Озеро Ростовской области превратилось в смертельный рассол: жизнь в Маныче стремительно исчезает

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Крупнейший водоем Ростовской области, озеро Маныч-Гудило, превращается в гигантский соляной раствор, вытесняющий жизнь за пределы береговой линии. Уровень солености воды достиг критической отметки в 100 промилле, что в три раза превышает показатели Мирового океана. Ученые фиксируют массовый исход редких птиц и практически полное исчезновение рыбы. В материале разберем причины экологического сдвига и выясним, как вмешательство человека ускорило природную катастрофу.

Рябь на поверхности озера
Фото: Pravda.ru by Алексей Трусов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рябь на поверхности озера

Рапа вместо живой воды

Сегодня условия в озере Маныч-Гудило напоминают экстремальную среду, где способны выжить лишь микроскопические беспозвоночные. Рекордная концентрация соли лишила водоем рыбы, разрушив основу пищевой цепочки для десятков видов пернатых. Южный научный центр РАН подтверждает: вода фактически стала рапой, непригодной для большинства речных и озерных обитателей.

"Мы наблюдаем трансформацию экосистемы, где соленость диктует новые правила. Исчезновение рыбы напрямую бьет по кормовой базе водоплавающих птиц, лишая их шансов на выживание в привычных ареалах", — объяснил эксперт Pravda.Ru Игорь Степанов.

Обмеление изменило географию заповедника "Ростовский". Острова, служившие безопасными крепостями для гнездования, теперь соединились с сушей. По этим естественным мостам к колониям птиц хлынули хищники: лисицы и шакалы. Крайне уязвимые виды, включая розовых пеликанов и черноголовых хохотунов, вынуждены бросать насиженные места.

Климат против аграрного фактора

Природные процессы — рост температур и дефицит осадков — лишь часть беды. Экологи указывают на агрессивное воздействие человека вблизи границ заповедных зон. Сельскохозяйственные угодья активно обрабатываются пестицидами и ядами против грызунов, которые неизбежно смываются в почву и водоемы.

"Аномальная жара и засухи на юге страны создают эффект испарения, но антропогенная нагрузка усиливает риски. Необходим строгий аудит химикатов, которые фермеры используют в охранных зонах", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Ирина Петрова.

Ситуация осложняется тем, что вредные вещества встраиваются в круговорот материи в природе. Ученые предупреждают: бесконтрольное применение ядохимикатов бьет не только по полевым вредителям, но и по хищным птицам, млекопитающим и, в конечном счете, угрожает здоровью жителей региона.

Влияние на экономику территорий

Деградация озера не ограничивается потерей редких гусей или чаек. Маныч-Гудило является частью сложной гидросистемы, влияющей на микроклимат и возможности земледелия в трех регионах: Ростовской области, Ставрополье и Калмыкии. Полное высыхание водоема грозит соляными бурями и деградацией почв.

"Потеря водного объекта такого масштаба — это удар по инвестиционной привлекательности территорий. Мы рискуем получить зону экологического бедствия, требующую гигантских вливаний из бюджета на рекультивацию", — отметил специально для Pravda.Ru Валерий Козлов.

Показатель Текущее состояние
Уровень солености 100 промилле (опасно для жизни)
Рыбные запасы Практически полное отсутствие
Гнездование птиц Массовый уход из-за появления хищников

Ответы на популярные вопросы

Почему в озере нельзя разводить рыбу?

Соленость воды в три раза выше океанической. В такой среде обычные виды рыб погибают от обезвоживания на клеточном уровне.

Почему хищники стали нападать на птиц?

Из-за падения уровня воды острова превратились в полуострова. У лисиц и шакалов появился пеший доступ к гнездам, которые раньше были защищены водой.

Как сельхозхимия попадает в заповедник?

Яды переносятся грунтовыми водами и ветром, накапливаясь в организмах грызунов, которыми питаются крупные птицы и звери.

Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов, специалист по природным рискам Ирина Петрова, экономист Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Мир. Новости мира
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Экономика и бизнес
Обратного пути уже не будет: в Кремле окончательно определили судьбу российских поставщиков
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Последние материалы
Дипломатический риск с непредсказуемым финалом: громкие заявления Трампа поставили мир перед угрозой
Китаю решили выбить почву из-под ног: Индия вложит миллиард долларов в главный бизнес Пекина
Сон не станет крепче, судороги не исчезнут: популярный микроэлемент не оправдал репутацию
Андреева спровоцировала слухи об уходе с Первого канала: почему поездка в Тюмень заставила фанатов волноваться
Не каждая подкормка работает на урожай: одна ошибка заставляет бахчу наращивать ботву вместо плодов
Кухня утомляет не готовкой: неправильное расстояние между мойкой, плитой и холодильником крадёт силы
Два слова не спасают от штрафа: почему фраза "не согласен" стала ловушкой водителей
Срочный сигнал из Праги: европейское единство треснуло под давлением нереалистичных ожиданий
Гости уверены, что грибы куплены в деликатесной лавке: весь секрет оказался в простом маринаде
Пока Европа спасается от рекордной жары, её главная зимняя опора начинает стремительно слабеть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.