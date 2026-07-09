Море рядом, бензина почти нет: АИ-92 в Геленджике остался на одной АЗС, АИ-95 — только на двух

Геленджик столкнулся с резким дефицитом горючего в разгар летнего сезона. Из восьми работающих заправочных станций бензин марок АИ-92 и АИ-95 остался лишь в единичных точках. Власти и владельцы сетей вводят жесткие лимиты на продажу ресурсов, чтобы не допустить полной остановки движения в городе. Ограничения коснулись не только объема топлива, но и способов его отпуска, исключив заправку в канистры. Данный материал раскрывает причины топливного кризиса и текущую логистическую схему поставок на побережье.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Разочарованная женщина у автозаправки на фоне очереди

Масштабы топливного голода

Городская инфраструктура не справляется с наплывом туристов, превращая покупку бензина в сложный квест. На текущий момент АИ-92 доступен только на одной АЗС, а за АИ-95 приходится охотиться всего в двух точках города. Остальные объекты либо перешли исключительно на выдачу дизеля, либо закрылись на техническое обслуживание. Дефицит топлива постепенно охватывает все ключевые узлы коммуникаций Кубани.

"Ситуация в Геленджике — это отражение сбоя в логистических цепочках по всему региону. Когда спрос многократно превышает возможности транспортных коридоров, возникает эффект сухого бака. Сейчас Валерий Козлов подчеркнул, что нагрузка на южные терминалы достигла пиковых значений, требуя ручного управления поставками", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Проблемы с обеспечением горючим уже привели к тому, что транспортный кризис начал влиять на работу общественных маршрутов. Местные жители и отдыхающие вынуждены часами стоять в очередях, не имея гарантий, что бензин не закончится перед их машиной. Ситуация осложняется тем, что запасы топлива на нефтебазах распределяются в приоритетном порядке для экстренных служб.

Жесткие рамки для водителей

Для предотвращения спекуляций и паники на АЗС введены строгие нормативы. Топливо отпускается исключительно в баки автомобилей, минуя любые дополнительные емкости. В зависимости от политики конкретной станции, лимит составляет от 20 до 50 литров на одну машину. Подобные радикальные меры уже применялись в соседних городах курортной зоны.

Тип ресурса Доступность в городе Бензин АИ-92 1 станция из 8 Бензин АИ-95 2 станции из 8 Дизельное топливо 7 станций из 8

"Тарифы на перевозку и задержки в пути напрямую бьют по рознице. Пока Евгений Блех отметил, что себестоимость доставки горючего в курортные зоны выросла, что вынуждает операторов экономить на объемах, сохраняя минимальную рентабельность", — рассказал эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Где искать остатки бензина

Основные точки притяжения автомобилистов сейчас сосредоточены в Черемушках и на улице Туристической. Также шансы заправиться сохраняются у кольцевой развязки и на объездной трассе М-4 "Дон". Напряженная ситуация на АЗС заставляет водителей уезжать вглубь района, например, в Архипо-Осиповку. Однако и там зачастую продажа ведется только по корпоративным топливным картам.

"Сезонные пики всегда создают угрозу системного перегрева инфраструктуры. Ольга Морозова указала на необходимость расширения складских мощностей непосредственно внутри городских агломераций, чтобы исключить зависимость от графика бензовозов", — добавила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и мониторить наличие бензина через мобильные приложения. Транспортные потоки в сторону Новороссийска также остаются перегруженными, что затрудняет оперативную переброску горючего. На фоне нехватки топлива актуальными становятся вопросы общей безопасности терминалов и стабильности морских поставок сырья.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заправить бензин в свою канистру?

Нет, на большинстве станций действует строгий запрет на отпуск горючего в тару, выдача идет только напрямую в бак.

Какие лимиты действуют в Геленджике?

В среднем водитель может рассчитывать на 20-30 литров, на отдельных точках лимит расширен до 50 литров.

Где проще всего найти дизельное топливо?

Дизель остается в свободном доступе почти на всех АЗС города, включая Сухумское шоссе и улицу Ходенко.

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