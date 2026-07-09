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Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности

Россия » Северо-Запад » Калининград

Археологи обнаружили под Калининградом бесценный для истории региона клад: 59 серебряных дирхамов, отчеканенных в Арабском халифате более тысячи лет назад. Находка, сделанная Самбийской экспедицией Института археологии РАН, доказывает, что берега Вислинского залива в VIII-IX веках были включены в глобальную систему мировой торговли, соединявшую Багдад и Северную Европу. Уникальность ситуации в том, что вместо разрозненных монет ученым в руки попал сконцентрированный массив серебра, который использовался предками пруссов не только как платежное средство, но и в качестве сырья для ювелирного искусства.

Раскопки
Фото: United States Army by Rachel Goodspeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раскопки

Тайник эпохи Харуна ар-Рашида: детали находки

Клад нашли на территории средневекового селища всего в 1,2 километра от Калининградского залива. Исследователи разделили находку на две практически равные группы: 29 целых монет и 30 фрагментов. Такое дробление серебра было нормой для раннего средневековья — когда монеты принимали по весу, их просто рубили пополам или на четверти, чтобы совершить мелкую сделку.

"Обнаружение такого количества дирхамов в одном месте — большая редкость для нашего региона. Обычно мы находим одиночные экземпляры X века, а здесь перед нами целый комплекс IX века, сохранившийся в прусском поселении", — отметил в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Основную массу клада составляют дирхамы, выпущенные в период правления легендарного халифа Харуна ар-Рашида (786-809 годы). Большинство артефактов проделали путь в тысячи километров из Багдада, а также из монетных дворов, располагавшихся на землях современных Афганистана и Ирана. Для археологии это важный маркер: торговые пути того времени работали бесперебойно, несмотря на огромные расстояния.

Восточное серебро как двигатель экономики Балтики

В IX веке Арабский халифат был главным "эмитентом" драгоценного металла для всей Евразии. Пока западные границы империи прощупывали на прочность самолеты-разведчики НАТО в наши дни, в глубокой древности по этим же рубежам проходили караванные тропы и купеческие драккары. Восточное серебро стало тем фундаментом, на котором начал расти достаток местных элит и развиваться экономика Древней Руси.

"Серебро халифата выполняло роль мировой валюты. Оно было настолько качественным, что местные мастера часто переплавляли монеты в массивные шейные гривны и браслеты. Эта находка — прямое свидетельство финансового благополучия живших здесь людей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Руководитель экспедиции Эдвин Зальцман подчеркивает, что такие клады позволяют реконструировать интенсивность обмена товарами на Самбийском полуострове. В отличие от современности, где доходы финансового сектора могут кратно превышать реальные зарплаты, в средневековье объем физического серебра прямо отражал богатство поселения.

Параметр Описание находки
Общее количество 59 экземпляров (29 целых, 30 фрагментов)
Период чеканки Середина VIII — начало IX веков
Древнейшая монета Умайадский дирхам 746 года
География происхождения Багдад, территории Ирана и Афганистана

Исторический контекст и редкие монеты

Среди фрагментов ученые опознали монеты халифа ал-Махди (775-785 годы) и крайне редкий умайадский дирхам середины VIII века. Для Калининградской области, где сегодня обсуждают логистические проблемы и дефицит ресурсов, исторические параллели очевидны: регион всегда зависел от стабильности транспортных путей. В древности перебои в поставках серебра приводили к упадку целых городов-портов.

"Разнообразие династий в одном кладе говорит о долгой циркуляции этих денег. Монеты могли десятилетиями переходить из рук в руки, прежде чем оказаться в земле Балтии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк Игорь Власов.

Подобные открытия случаются крайне редко. До этого момента в регионе было известно лишь два аналогичных клада этого периода. Ученые надеются, что найденные дирхамы помогут детальнее изучить торговые связи Самбии до начала массового притока скандинавских викингов в эти земли.

Ответы на популярные вопросы о средневековых кладах

Почему древние монеты часто находят разрубленными на части?

В эпоху раннего средневековья монеты ценились исключительно за вес чистого серебра. Чтобы оплатить товар, стоимость которого была меньше целого дирхама, кусок просто отрезали ножницами. Такие фрагменты использовались как полноценная разменная монета.

Как арабские деньги попадали на берега Балтийского моря?

Деньги перемещались по Великому Волжскому пути и через Днепр. Купцы из халифата привозили серебро в обмен на янтарь, пушнину, мед и рабов. Калининградская область (Самбия) была важным пунктом в этой торговле благодаря залежам янтаря.

Кто такой Харун ар-Рашида, чьи монеты нашли в кладе?

Это пятый халиф из династии Аббасидов, герой сказок "Тысяча и одна ночь". Его правление признано периодом максимального расцвета исламской культуры и экономики, а его монеты стали эталоном качества для всей средневековой торговли.

К какому периоду относятся найденные под Калининградом дирхамы?

Находка датируется VIII-IX веками. Самый ранний экземпляр был отчеканен в 746 году, а основная масса монет относится к рубежу веков — времени "золотого века" Багдада.

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Экспертная проверка: археолог Павел Синицын, учёный-физик Дмитрий Лапшин, историк Игорь Власов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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