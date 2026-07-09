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От 150 тысяч до 1,5 миллионов: Петербург закрепил размеры финансовой поддержки

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Смольный выставил на антикоррупционную экспертизу проект выплат пострадавшим от теракта в Петербурге. Документ появлялся на сайте администрации 9 июля и описывает размеры компенсаций и порядок их выдачи.

Деньги
Фото: pixabay.com by Sächsisch is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Кому и сколько

Город предлагает фиксированные единовременные суммы: 1 567 500 рублей — членам семей погибших; 627 000 рублей — за средний и тяжкий вред здоровью; 313 500 рублей — за лёгкий вред; 156 750 рублей — заложникам без вреда; 78 375 и 156 750 рублей — при частичной и полной утрате вещей первой необходимости соответственно; 300 000 рублей — юридическим лицам и ИП. Выплаты не исключают страховые компенсации.

Параметр Что меняется
Члены семьи погибшего 1 567 500 рублей
Вред здоровью (средний/тяжкий) 627 000 рублей
Заложники без вреда 156 750 рублей

"Суммы прописаны жёстко, это ускорит выплаты семьям и пострадавшим", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Как получить компенсацию

Заявления принимают в администрации района, где произошёл теракт. Можно прийти лично или через представителя. Районная администрация в течение двух рабочих дней запрашивает документы у госорганов. Комитет по соцполитике принимает решение в течение 10 рабочих дней со дня поступления полного пакета.

Срок подачи — не позднее шести месяцев со дня теракта. Если право установил суд, срок — три месяца со дня вступления решения в силу. Для разных случаев нужны разные документы: свидетельство о смерти и родстве, постановление о признании потерпевшим, судебно-медицинская экспертиза, акты и фото утраты имущества и др.

"Если есть судебное решение о признании потерпевшим, период на обращение сокращается — это важно учитывать при подготовке документов", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Проект предусматривает однократную выплату из городского бюджета с последующим возмещением федеральными трансфертами. Подать заявление можно в районную администрацию; решение приходит от комитета по соцполитике.

"Город временно размещает средства, федеральный возврат снизит нагрузку на местный бюджет, но потребуется время на согласование трансферта", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Куда подавать заявление?

В администрацию района, где случился теракт. Лично или через доверенное лицо.

Какой срок подачи?

Не позднее шести месяцев со дня теракта; три месяца при наличии вступившего в силу судебного решения.

Какие документы подтвердят утрату имущества?

Акты, чеки, фото и видео повреждений, справки от правоохранителей о связи повреждений с терактом.

Отменят ли выплаты страховку?

Нет. Компенсации не исключают страховые выплаты и другие положенные пособия.

В тексте проекта много деталей, которые упростят работу пострадавшим. Главное — успеть собрать нужные бумаги и уложиться в сроки.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова, юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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