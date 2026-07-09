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Суд в Приморье конфисковал 173 объекта недвижимости и доли в компаниях у Геннадия Лазарева

Россия » Дальний Восток » Владивосток

В Приморье завершился очередной раунд большой игры в "передел имущества". Приморский краевой суд обрубил апелляции экс-ректора ВВГУ и депутата Геннадия Лазарева.

Судейский молоток и книга на столе
Фото: flickr.com by Blogtrepreneur, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Судейский молоток и книга на столе

Итог простой: всё, что нажито "не совсем чисто", уходит государству. Москвичи могут не понять масштаб, но тут речь о миллиардах и контроле над верфью.

Груз активов

Суд подтвердил решение Ленинского районного суда. В государственную казну переходят 173 объекта недвижимости, деньги со счетов и доли в компаниях. Список ответчиков напоминает телефонную книгу местной элиты: родственники Лазарева, бывшие чиновники и целый парк фирм — от "КЭНа" до "Одиссея".

По версии следствия, Лазарев создал ОПС, которое годами использовало госимущество как личный банкомат. Это уже второй заход: в феврале у него забрали 265 объектов на 4,4 миллиарда рублей.

Актив Статус после суда
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Недвижимость (новый этап) 173 объекта изъяты
Личный статус Лазарева Признан банкротом (долг >3 млрд руб.)

СИЗО и диагнозы

Параллельно разворачивается драма с экс-прокурором края Валерием Василенко. Защита просила сменить меру пресечения из-за тяжелых болезней сердца, но суд оставил его под стражей. Василенко, возглавлявший прокуратуру с 91-го по 2005-й, сейчас считается частью той же схемы Лазарева по захвату акций верфи.

"Ситуация с изъятием активов такого масштаба говорит о системной чистке региональных элит. Конфискация недвижимости и акций — это способ вернуть государству контроль над стратегическими объектами, такими как Восточная верфь", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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