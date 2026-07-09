Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лето без гаджетов: как подростки помогают Мордовии справиться с кадровым спросом
Странные метаморфозы военной риторики в Киеве: жесткий дефицит ресурсов перевернул всю стратегию обороны
Бак полон, а стрелка стоит на нуле: какой сюрприз ждет тех, кто не глушит машину на заправке
Кремль вскрыл опасную стратегию Вашингтона: двойная игра заставила изменить взгляд на статус посредника
Суд в Приморье конфисковал 173 объекта недвижимости и доли в компаниях у Геннадия Лазарева
Спорт вместо киношколы: Иван Янковский раскрыл имена людей, чья воля помогла ему в актёрстве
Куда податься в Питере за 220 тысяч? Рейтинг самых доходных мест июля
Невероятная жажда жизни в глазах: возлюбленный Лерчек поразил признанием о её характере
Легкий удар — и в утиль: список машин, которые не переживут даже мелкую аварию

Больше не по 15 литров в бак: в Забайкалье ввели нормы, которые изменили ситуацию на заправках

Россия » Сибирь » Чита

В Забайкалье понемногу отпускает бензиновый узел. С 10 июля людям разрешили заправлять канистры на АЗС. Раньше за такое могли и выгнать, теперь — можно, но по правилам.

Черно-белое фото АЗС и тракторов на фоне промышленных труб
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Черно-белое фото АЗС и тракторов на фоне промышленных труб

Где и сколько льют

Сначала канистры разрешили на заправках в округах и вдоль федеральных трасс. В Чите эту лавочку откроют чуть позже.

Лить сколько хочешь не дадут. Каждая заправка сама ставит лимит. Сколько решили — столько и получите.

"Ситуация с топливом в регионах часто зависит от логистики и пропускной способности дорог. Когда вводят лимиты на канистры, это попытка убрать панику и перекупов, чтобы бензин дошел до каждого", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Что с очередями и режимом

Кризис потихоньку сдает позиции. В Чите сети БРК и «Корс» перешли на круглосуточный режим. Раньше так работала только «Роснефть».

Месяц назад всё было хуже. Губернатор Александр Осипов ввел режим повышенной готовности. Тогда за раз в бак разрешали залить всего 15 литров.

Чтобы люди не сходили с ума в очередях, на заправках поставили биотуалеты и пригнали полицию для порядка.

Кто в очереди первый

Когда бензина мало, решили всё по справедливости. Первыми заправляются те, кто спасает людей и тушит пожары.

Группа Приоритет
Экстренные службы Высший
Обычные люди Средний
ЖКХ и продовольствие Важные отрасли
Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Мир. Новости мира
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Чтобы плоды висели гроздьями: проверенная схема подкормки томатов в середине лета
Садоводство, цветоводство
Чтобы плоды висели гроздьями: проверенная схема подкормки томатов в середине лета
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине
Военные новости
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Последние материалы
Кремль вскрыл опасную стратегию Вашингтона: двойная игра заставила изменить взгляд на статус посредника
Суд в Приморье конфисковал 173 объекта недвижимости и доли в компаниях у Геннадия Лазарева
Спорт вместо киношколы: Иван Янковский раскрыл имена людей, чья воля помогла ему в актёрстве
Куда податься в Питере за 220 тысяч? Рейтинг самых доходных мест июля
Невероятная жажда жизни в глазах: возлюбленный Лерчек поразил признанием о её характере
Больше не по 15 литров в бак: в Забайкалье ввели нормы, которые изменили ситуацию на заправках
Легкий удар — и в утиль: список машин, которые не переживут даже мелкую аварию
Каждая бессонная ночь незаметно приближает опасный диагноз: недосып бьет по самому слабому месту
Древняя угроза проснулась у горизонта событий: ученые зафиксировали аномальный след катастрофы
Хватит истязать себя голодом: Хайди Клум решилась на радикальную смену имиджа ради молодого мужа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.