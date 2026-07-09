Больше не по 15 литров в бак: в Забайкалье ввели нормы, которые изменили ситуацию на заправках

В Забайкалье понемногу отпускает бензиновый узел. С 10 июля людям разрешили заправлять канистры на АЗС. Раньше за такое могли и выгнать, теперь — можно, но по правилам.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Черно-белое фото АЗС и тракторов на фоне промышленных труб

Где и сколько льют

Сначала канистры разрешили на заправках в округах и вдоль федеральных трасс. В Чите эту лавочку откроют чуть позже.

Лить сколько хочешь не дадут. Каждая заправка сама ставит лимит. Сколько решили — столько и получите.

"Ситуация с топливом в регионах часто зависит от логистики и пропускной способности дорог. Когда вводят лимиты на канистры, это попытка убрать панику и перекупов, чтобы бензин дошел до каждого", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Что с очередями и режимом

Кризис потихоньку сдает позиции. В Чите сети БРК и «Корс» перешли на круглосуточный режим. Раньше так работала только «Роснефть».

Месяц назад всё было хуже. Губернатор Александр Осипов ввел режим повышенной готовности. Тогда за раз в бак разрешали залить всего 15 литров.

Чтобы люди не сходили с ума в очередях, на заправках поставили биотуалеты и пригнали полицию для порядка.

Кто в очереди первый

Когда бензина мало, решили всё по справедливости. Первыми заправляются те, кто спасает людей и тушит пожары.

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