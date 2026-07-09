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Лето без гаджетов: как подростки помогают Мордовии справиться с кадровым спросом

Россия » Поволжье » Саранск

В Мордовии активно разворачивается кампания "Трудовое лето", нацеленная на занятость старшеклассников в период каникул. Региональная служба занятости подготовила для подростков временные вакансии, которые позволяют не только заработать первые деньги, но и освоить базовые профессиональные навыки. Проект охватывает ключевые отрасли экономики — от промышленности до системы жизнеобеспечения города.

Молодая доставщица
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая доставщица

Где работают школьники и сколько им платят

Для молодежи в республике открыли более двух тысяч вакансий. Список доступных должностей адаптирован под возраст и физические возможности ребят: их привлекают к работе курьерами, администраторами торговых залов, подсобными рабочими и дворниками. Пока взрослые обсуждают миллиарды под колеса и капитальное строительство, молодежь берет на себя эстетику и порядок на улицах.

Финансовая сторона вопроса состоит из двух частей. Работодатель выплачивает стандартную зарплату за выполненный объем задач. Дополнительно служба занятости перечисляет каждому подростку материальную поддержку в размере 3 726 рублей за полный рабочий месяц. Такая схема стимулирует ребят ответственно относиться к своим обязанностям и помогает внедрять новые условия получения региональной помощи в семьях через трудовое воспитание детей.

"Летняя занятость подростков — это не только первый заработок, но и способ снизить иждивенческие настроения. Когда ребенок видит, как наполняется семейный бюджет, он начинает ценить труд, что позитивно влияет на общее социально-экономическое развитие", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

География и масштаб трудоустройства

Основной поток заявок традиционно приходится на Саранск. Здесь на предприятиях уже работают около 800 подростков. В условиях, когда в городе периодически закрывают улицы Гагарина и другие магистрали на ремонт, помощь молодежи в благоустройстве прилегающих территорий оказывается весьма кстати. На крупных промышленных площадках города сейчас задействовано около 200 школьников.

Параметр программы Значение / Условие
Всего вакансий в Мордовии Свыше 2 000 мест
Доплата от службы занятости 3 726 рублей в месяц
Занятость в Саранске Около 800 человек
Основные сферы ЖКХ, торговля, промышленность

Организаторы отмечают, что труд подростков помогает поддерживать масштабную зачистку улиц от мусора и незаконной рекламы, делая городскую среду комфортнее для жителей и многочисленных туристов. Развитие инфраструктуры идет параллельно с ростом интереса к региону — достаточно посмотреть, как турпоток взмыл в последнее время.

"Рабочие места для школьников чаще всего создаются в сфере благоустройства и ЖКХ. Это хорошая практика: ребята видят изнаночную сторону городского хозяйства и в будущем станут бережнее относиться к элементам комфортной городской среды", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Помимо работы на земле, власти региона серьезно подходят и к безопасности отдыха подрастающего поколения. Например, в республике внедряют план тотального обучения плаванию, чтобы летний период обошелся без происшествий на воде. Комплексный подход к досугу и труду помогает формировать ответственность у молодежи.

"Трудоустройство подростков — это важнейший элемент социального воспитания. Важно не просто дать лопату или тряпку, а закрепить наставника, который передаст опыт. В республике сейчас как раз активно продвигается первый форум наставничества, связывающий поколения", — заявил в беседе с Pravda. Ru аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы

С какого возраста подросток может участвовать в акции?

Официально трудоустроиться через службу занятости могут школьники в возрасте от 14 до 18 лет.

Нужно ли согласие родителей?

Да, для официального оформления на работу подростков 14-15 лет требуется письменное согласие родителей и органов опеки.

Какова продолжительность рабочего дня?

Продолжительность смены строго регламентирована Трудовым кодексом: для детей 14-15 лет она не превышает 4 часов в день, для 16-17 лет — до 7 часов в период каникул.

Где искать вакансии "Трудового лета"?

Актуальные предложения размещены в базе данных государственной службы занятости населения Республики Мордовия и на портале "Работа России".

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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