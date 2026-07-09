Куда податься в Питере за 220 тысяч? Рейтинг самых доходных мест июля

Работодатели в Санкт-Петербурге ищут водителя самосвала за 220 тысяч рублей в месяц. Аналогичную сумму готовы платить травматологам и backend-разработчикам.
Сервис SuperJob опубликовал список самых высокооплачиваемых предложений на июль. Верхнюю строчку заняла должность водителя категории Е. Объявление обещает зарплату от 220 тысяч рублей.
В числе других вакансий:
Аналитики отмечают тенденцию: во всех крупных российских городах самые высокие зарплаты предлагают врачам, инженерам, квалифицированным рабочим, водителям и руководителям. Петербург не стал исключением. В городе вакансии с доходом выше 150 тысяч рублей в основном представлены именно в этих отраслях.
"Этот спрос показывает конкуренцию за ключевые кадры на градообразующих стройках и логистических проектах. Работодатели вынуждены платить выше рынка, чтобы привлечь и удержать водителей спецтехники", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
"Специфика работы на тяжёлой технике в условиях плотной городской застройки требует высокой квалификации, а также готовности к нестандартному графику. Эти факторы закономерно отражаются на зарплате", — добавила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Работа на спецтехнике в городе связана с повышенной ответственностью и сложностью маневров. Выполнение графика доставок на стройки часто подразумевает ненормированные смены.
Нет. Речь идёт о вакансиях в частных клиниках или на руководящих позициях в государственных учреждениях. Зарплаты рядовых врачей в районных поликлиниках существенно ниже.
Это нижняя планка зарплатного предложения. Фактический доход в зависимости от опыта, интенсивности работы и премий может быть выше.
Эти предложения — исключения на общем фоне рынка труда. Они единичны и формируют верхнюю границу зарплатных ожиданий по городу.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.