Куда податься в Питере за 220 тысяч? Рейтинг самых доходных мест июля

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Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Работодатели в Санкт-Петербурге ищут водителя самосвала за 220 тысяч рублей в месяц. Аналогичную сумму готовы платить травматологам и backend-разработчикам.

Пачка 5000 рублей
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пачка 5000 рублей

Перечень вакансий

Сервис SuperJob опубликовал список самых высокооплачиваемых предложений на июль. Верхнюю строчку заняла должность водителя категории Е. Объявление обещает зарплату от 220 тысяч рублей.

В числе других вакансий:

  • backend-разработчик;
  • врач травматолог-ортопед;
  • сосудистый хирург;
  • заведующий отделением инструментальных методов диагностики;
  • врач ультразвуковой диагностики;
  • начальник отдела сетевого администрирования;
  • главный механик;
  • ведущий инженер-проектировщик по водоснабжению и канализации;
  • водитель самосвала категории С.

Аналитики отмечают тенденцию: во всех крупных российских городах самые высокие зарплаты предлагают врачам, инженерам, квалифицированным рабочим, водителям и руководителям. Петербург не стал исключением. В городе вакансии с доходом выше 150 тысяч рублей в основном представлены именно в этих отраслях.

"Этот спрос показывает конкуренцию за ключевые кадры на градообразующих стройках и логистических проектах. Работодатели вынуждены платить выше рынка, чтобы привлечь и удержать водителей спецтехники", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

"Специфика работы на тяжёлой технике в условиях плотной городской застройки требует высокой квалификации, а также готовности к нестандартному графику. Эти факторы закономерно отражаются на зарплате", — добавила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Зачем водителю самосвала такая зарплата?

Работа на спецтехнике в городе связана с повышенной ответственностью и сложностью маневров. Выполнение графика доставок на стройки часто подразумевает ненормированные смены.

Все врачи в Петербурге получают высокие оклады?

Нет. Речь идёт о вакансиях в частных клиниках или на руководящих позициях в государственных учреждениях. Зарплаты рядовых врачей в районных поликлиниках существенно ниже.

Что означают цифры "от 220 000"?

Это нижняя планка зарплатного предложения. Фактический доход в зависимости от опыта, интенсивности работы и премий может быть выше.

Часто ли в Петербурге появляются такие вакансии?

Эти предложения — исключения на общем фоне рынка труда. Они единичны и формируют верхнюю границу зарплатных ожиданий по городу.

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Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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