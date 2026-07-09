Купание в Тюменской области: ведомство утвердило перечень локаций для безопасного отдыха в жару

В Тюменской области официально открыли 12 зон для купания, прошедших проверку экспертов. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора выдали санитарно-эпидемиологические заключения, действующие до конца купального сезона 2026 года. Актуальную информацию о состоянии инфраструктуры и другие региональные новости можно отслеживать на официальных ресурсах.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ребенок купается

Как сообщает tmn.aif.ru, перечень одобренных мест включает озеро Верхнее Кривое на базе отдыха "Верхний Бор", пруд центра восстановительной медицины "Сибирь" и водоем "Лесной" близ ТЭЦ-2. Также в список вошли озера Бобровое, Якушкино, Круглое, Липовое, Андреевское и Сингуль. Пока жители региона наслаждаются летней погодой, в соседних муниципалитетах решаются свои проблемы с инфраструктурой, например, масштабное отключение горячей воды в Тобольске.

Контроль качества водоемов и риски

Перед допуском отдыхающих сотрудники лабораторий детально исследовали состояние почвы и воды. Специалисты оценивали химические и микробиологические показатели, проверяя наличие вирусов и паразитарных элементов. Все проверенные водоемы признаны соответствующими санитарным нормам.

"Купание в неустановленных местах несет серьезные риски для здоровья, так как несанкционированные водоемы редко проверяются на наличие патогенной флоры и личинок паразитов", - объяснил в беседе с Pravda.Ru токсиколог Артем Гайдуков.

Ответы на популярные вопросы о пляжном отдыхе в Тюмени

Как часто будут проверять воду на официальных пляжах?

Региональное управление Роспотребнадзора продолжит мониторинг качества проб воды в течение всего купального сезона.

Что делать, если на разрешенном пляже нет табличек о проверке?

Рекомендуется уточнить актуальность санитарного заключения на официальном сайте ведомства или непосредственно у администрации базы отдыха.

Почему нельзя купаться в диких водоемах?

В непроверенных местах высока концентрация бактерий, продуктов жизнедеятельности животных и бытового мусора, что может вызвать кишечные инфекции.

Влияет ли жаркая погода на безопасность воды?

Высокие температуры способствуют активному размножению микроорганизмов, поэтому регулярный лабораторный контроль в официальных локациях особенно важен летом.

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