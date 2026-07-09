Топливный безлимит в Туле: регион закупил бензина на 378 миллионов — будут ли теперь очереди

Тульский бюджет готов потратить 378 млн рублей на бензин и солярку для госслужб. Планируется закупить больше десяти меньших контрактов и два крупнейших.
Первый лот оценивается в 141,7 миллиона рублей. Его заказывают более 80 бюджетных учреждений региона. Второй на 236,7 миллиона рублей нужен трем структурам: "Тулаавтодор", "Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи" и "Сервис". Суммарный финансовый объем превысил 378 миллионов. Эти траты оформлены как десятки отдельных тендеров.
Горючее придется отпускать со станций в районных центрах области. Это Щекино, Плавск, Белев, Богородицк, Ефремов, Кимовск, Узловая, Новомосковск и другие города. Для удаленных территорий — Венёва, Черни и Воловского района — действуют увеличенные радиусы доступности: от семи до пятнадцати километров. В самой Туле заправки должны работать во всех четырех городских округах.
Поставки начнутся после подписания договоров и продлятся до конца 2026 года. При заявке на выдачу новой топливной карты поставщик обязан ее выполнить в течение трех дней.
Точное количество литров в контрактах не указано. Власти закупают топливо по цене за литр без привязки к обязательному объему. Это распространенная практика при работе с госструктурами. Потребность в горючем зависит от сезона и интенсивности использования автомобилей в течение года.
|Товар
|Детали
|АИ-92, АИ-95
|Автомобильный бензин стандарта Евро-5
|ДТ-Л, ДТ-Е
|Дизельное топливо разных экологических классов
|ДТ-З
|Зимняя солярка с пониженной температурой фильтруемости
Для дорожных служб важно зимнее топливо — им предстоит работать на улице круглый год. От температуры застывания зависит запуск техники в морозы.
Все партии должны соответствовать техрегламенту Таможенного союза. Главный нюанс — сезонность. Летняя солярка запрещена к использованию в последнем квартале года.
Уполномоченную организацию в сфере земельного контроля также могут коснуться изменения объема снабжения. Закупки сделаны "с колес" — без предварительного распределения по организациям.
Автомобили и машины стоят на балансе конкретных учреждений. Каждая организация самостоятельно подает заявки по мере необходимости. Поставщик просто исполняет их в срок.
Да. Если расходы окажутся меньше, бюджет сэкономит. Такой подход позволяет гибко планировать в зависимости от реального пробега техники.
Госучреждения работают в разных режимах. Одни наращивают пробег зимой, другие — летом. Фиксированная закупка привела бы либо к дефициту, либо к излишкам.
Это нарушение контракта. Заказчик вправе отказаться от приема партии, потребовать замену топлива или компенсацию. В крайнем случае — расторгнуть договор и найти нового поставщика.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.