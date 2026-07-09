Топливный безлимит в Туле: регион закупил бензина на 378 миллионов — будут ли теперь очереди

Тульский бюджет готов потратить 378 млн рублей на бензин и солярку для госслужб. Планируется закупить больше десяти меньших контрактов и два крупнейших.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензовоз на дороге

Горящие тендеры

Первый лот оценивается в 141,7 миллиона рублей. Его заказывают более 80 бюджетных учреждений региона. Второй на 236,7 миллиона рублей нужен трем структурам: "Тулаавтодор", "Территориальный центр медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи" и "Сервис". Суммарный финансовый объем превысил 378 миллионов. Эти траты оформлены как десятки отдельных тендеров.

Горючее придется отпускать со станций в районных центрах области. Это Щекино, Плавск, Белев, Богородицк, Ефремов, Кимовск, Узловая, Новомосковск и другие города. Для удаленных территорий — Венёва, Черни и Воловского района — действуют увеличенные радиусы доступности: от семи до пятнадцати километров. В самой Туле заправки должны работать во всех четырех городских округах.

Поставки начнутся после подписания договоров и продлятся до конца 2026 года. При заявке на выдачу новой топливной карты поставщик обязан ее выполнить в течение трех дней.

"Зимнюю солярку нельзя менять на летнюю в холодный сезон с 1 октября по 31 декабря. Это прямое нарушение регламента ТР ТС 013/2011. Исключение — официальная справка гидромета об аномально теплой погоде. Но и тогда поставщик обязан предупредить заказчика за три рабочих дня", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Без фиксированного объема

Точное количество литров в контрактах не указано. Власти закупают топливо по цене за литр без привязки к обязательному объему. Это распространенная практика при работе с госструктурами. Потребность в горючем зависит от сезона и интенсивности использования автомобилей в течение года.

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Для дорожных служб важно зимнее топливо — им предстоит работать на улице круглый год. От температуры застывания зависит запуск техники в морозы.

Контроль качества

Все партии должны соответствовать техрегламенту Таможенного союза. Главный нюанс — сезонность. Летняя солярка запрещена к использованию в последнем квартале года.

"Холодные пуски двигателя на летнем топливе грозят выходом из строя топливной системы. Фильтры забиваются парафинами. Ремонт выйдет дороже экономии на солярке", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Уполномоченную организацию в сфере земельного контроля также могут коснуться изменения объема снабжения. Закупки сделаны "с колес" — без предварительного распределения по организациям.

Ответы на популярные вопросы

Кто контролирует распределение топлива?

Автомобили и машины стоят на балансе конкретных учреждений. Каждая организация самостоятельно подает заявки по мере необходимости. Поставщик просто исполняет их в срок.

Могут ли потратить не всю сумму контракта?

Да. Если расходы окажутся меньше, бюджет сэкономит. Такой подход позволяет гибко планировать в зависимости от реального пробега техники.

Почему не указаны точные объемы?

Госучреждения работают в разных режимах. Одни наращивают пробег зимой, другие — летом. Фиксированная закупка привела бы либо к дефициту, либо к излишкам.

Что будет за поставку летней солярки зимой?

Это нарушение контракта. Заказчик вправе отказаться от приема партии, потребовать замену топлива или компенсацию. В крайнем случае — расторгнуть договор и найти нового поставщика.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов , специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова