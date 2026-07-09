Предприниматели переводят дух: меры властей закрывают главные расходные дыры

Власти Крыма разворачивают масштабную программу финансового оздоровления для местного бизнеса. Заместитель председателя Совета министров — министр финансов республики Ирина Кивико в эфире телеканала "Крым 24" представила пакет мер, направленных на снижение издержек предпринимателей в ключевых отраслях экономики полуострова.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Крым, Ялта

Арендные каникулы и льготные ставки

Основной удар финансовой нагрузки региональное правительство планирует смягчить через инструменты имущественной поддержки. Для бизнеса, использующего государственные площади и земельные участки, вводится дифференцированная система скидок и отсрочек. В условиях, когда ручное управление ресурсами становится нормой, такие послабления должны стать фундаментом стабильности.

Для компаний из наиболее пострадавших секторов экономики плата за пользование имуществом, находящимся в собственности республики, снижается сразу на 75%. Параллельно вводится мораторий на платежи за аренду земли: предприниматели могут рассчитывать на перенос сроков оплаты, накопленных в период с 1 июля по 1 ноября текущего года. Чтобы воспользоваться этой опцией, необходимо направить официальное обращение в профильное управление имущественных и земельных отношений.

"Снижение арендного бремени на три четверти — это фактически прямой влив ликвидности в бизнес. В регионах, где наблюдается энергетический дефицит, предприниматели вынуждены тратиться на генераторы, и экономия на аренде позволит им перекрыть эти внеплановые расходы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Муниципальные рекомендации и сроки

Особое внимание уделено малому торговому бизнесу. Льготные тарифы на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) пролонгированы до 1 октября. Это решение коррелирует с общей задачей по сдерживанию цен, аналогично тому, как власти пытаются субсидировать АЗС для стабилизации стоимости горючего.

Мера поддержки Период действия / Размер Снижение аренды на госимущество -75% от базовой ставки Отсрочка по земельным платежам до 1 ноября Льготы для НТО Действуют до 1 октября

Правительство республики также направило рекомендации муниципалитетам и руководству рынков. Местным властям предложено добровольно снизить ставки для арендаторов муниципальной земли и торговых мест. Такая синхронизация усилий важна для районов, где инфраструктура меняет график работы, требуя от бизнеса высокой гибкости.

"Региональный бюджет берет на себя серьезную нагрузку по недополученным доходам. Однако сохранение деловой активности в Крыму сейчас важнее сиюминутного наполнения казны, особенно на фоне реализации крупных дорожных проектов", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Инфраструктурный контекст

Поддержка предпринимательства разворачивается на фоне подготовки региона к осенне-зимнему периоду и возможным климатическим вызовам. Когда энергетики переходят в режим готовности из-за штормов, финансовая подушка безопасности для бизнеса становится критически необходимой. Облегчение налогового и арендного гнета позволяет компаниям перенаправить ресурсы на обеспечение автономности и безопасности услуг.

Ответы на популярные вопросы

Где подать заявление на отсрочку по аренде земли?

Обращения принимаются в управлении имущественных и земельных отношений по месту нахождения объекта.

Кто может рассчитывать на скидку в 75%?

Данная мера касается только арендаторов республиканского имущества, работающих в официально признанных пострадавшими отраслях.

Нужно ли доплачивать за льготный период эксплуатации НТО?

Нет, пониженные ставки фиксируются до начала октября без последующих перерасчетов в сторону увеличения.

Действуют ли льготы на частную недвижимость?

Меры правительства распространяются на государственное и муниципальное имущество; владельцам частных площадей рекомендовано следовать данному примеру.

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