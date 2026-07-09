Земля отдала долг: как рядовые раскопки под Оренбургом обернулись мировой сенсацией

Неизвестный науке вид травоядных рептилий обнаружили палеонтологи в отложениях пермского периода Оренбургской области.
Предки новой рептилии жили в период от 260 до 254 миллионов лет назад. Работа над открытием делилась на этапы.
Сначала ученые нашли два зуба и фрагмент челюсти. Затем обнаружили предчелюстную кость и части черепа. Фрагменты соединились в целое.
Оренбургские раскопки еще не раз преподнесут новые палеонтологические сюрпризы. Исследования идут больше десяти лет. Геологи работают вместе с палеонтологами.
Новый вид получил название Parasilvia alexandrae. Его назвали в честь Александры.
Parasilvia alexandrae оказался крупнее всех ранее известных сородичей. Его череп достигает восьми сантиметров.
"Эта находка позволит провести ревизию известных эволюционных линий, сравнить степень родства европейских и южноамериканских форм", — рассказала в беседе с Pravda. Ru специалист по природопользованию Игорь Степанов.
Остатки рептилии сохранились благодаря природным особенностям региона. Оренбургские земли давно известны как природное хранилище древних артефактов.
"Работа в поле требует итеративного подхода. За первой находкой следует серия экспедиций. Кости, зубы позволяют смоделировать облик животного. Для описания нового вида необходима хотя бы одна уникальная черта. В данном случае это размер", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Владимир Орлов.
Теперь ученые говорят о потенциальном палеонтологическом парке в рамках специального проекта Оренбург Медиа. Под Орском хотят создать памятник природы мирового уровня.
Группа травоядных рептилий позднего палеозоя. Их остатки найдены в Европе и Южной Америке.
Один из крупнейших в своей группе. Размер черепа — около восьми сантиметров.
Территория с богатыми природными отложениями перспективна для создания геологического парка под открытым небом.
Уточнит картину эволюции в пермском периоде и покажет миграции рептилий между современными Евразией и Южной Америкой.
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