Земля отдала долг: как рядовые раскопки под Оренбургом обернулись мировой сенсацией

Неизвестный науке вид травоядных рептилий обнаружили палеонтологи в отложениях пермского периода Оренбургской области.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Окаменелая кость в музейной витрине

Долгий путь к открытию

Предки новой рептилии жили в период от 260 до 254 миллионов лет назад. Работа над открытием делилась на этапы.

Сначала ученые нашли два зуба и фрагмент челюсти. Затем обнаружили предчелюстную кость и части черепа. Фрагменты соединились в целое.

Оренбургские раскопки еще не раз преподнесут новые палеонтологические сюрпризы. Исследования идут больше десяти лет. Геологи работают вместе с палеонтологами.

Новый вид получил название Parasilvia alexandrae. Его назвали в честь Александры.

Портрет гиганта

Parasilvia alexandrae оказался крупнее всех ранее известных сородичей. Его череп достигает восьми сантиметров.

"Эта находка позволит провести ревизию известных эволюционных линий, сравнить степень родства европейских и южноамериканских форм", — рассказала в беседе с Pravda. Ru специалист по природопользованию Игорь Степанов.

Остатки рептилии сохранились благодаря природным особенностям региона. Оренбургские земли давно известны как природное хранилище древних артефактов.

"Работа в поле требует итеративного подхода. За первой находкой следует серия экспедиций. Кости, зубы позволяют смоделировать облик животного. Для описания нового вида необходима хотя бы одна уникальная черта. В данном случае это размер", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Владимир Орлов.

Теперь ученые говорят о потенциальном палеонтологическом парке в рамках специального проекта Оренбург Медиа. Под Орском хотят создать памятник природы мирового уровня.

Ответы на популярные вопросы

Что такое дромазавры?

Группа травоядных рептилий позднего палеозоя. Их остатки найдены в Европе и Южной Америке.

Насколько велик новый дромазавр?

Один из крупнейших в своей группе. Размер черепа — около восьми сантиметров.

Почему местонахождение важно для охраны природы?

Территория с богатыми природными отложениями перспективна для создания геологического парка под открытым небом.

Что даст новая находка науке?

Уточнит картину эволюции в пермском периоде и покажет миграции рептилий между современными Евразией и Южной Америкой.

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