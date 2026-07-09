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Жесткие лимиты на АЗС: в Нижегородской области изменились правила продажи топлива

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Нижегородская область переходит на жесткий график заправки автомобилей. С сегодняшнего дня на местных АЗС ввели систему чередования по государственным номерам. Владельцы машин теперь привязаны к календарным датам: возможность залить полный бак напрямую зависит от первой цифры на номерном знаке.

Бензовоз на АЗС
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензовоз на АЗС

Механика заправки: кто едет сегодня

Система работает по принципу "чет-нечет". Автомобили, чьи госномера начинаются с нечетных цифр — 1, 3, 5, 7 и 9, — обслуживаются по нечетным числам месяца. Соответственно, четные номера допускаются к колонкам в четные дни. Сегодняшний день открыт для первой группы водителей.

Такой подход призван снизить нагрузку на инфраструктуру и убрать очереди, которые возникают при резких колебаниях спроса. Подобные меры уже обсуждались в других регионах, где стабилизация топливной логистики стала приоритетом для местных властей.

"Такое разделение потоков — это прежде всего попытка избежать физических заторов на подъездах к станциям. Когда спрос перегрет, регулирование через номера помогает распределить нагрузку на складские запасы нефтебаз более равномерно", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Зачем нужны ограничения

Нижегородский регион — не единственный, кто столкнулся с необходимостью ручного управления рынком ГСМ. В соседнем Татарстане и Пермском крае также наблюдается рост стоимости литра, что нервирует потребителей. Введение графика позволяет избежать "панических закупок", когда водители заправляются впрок, опустошая резервуары АЗС за считанные часы.

Параметр Что меняется
Доступ к АЗС Только в свой день по номеру
Контроль Проверка документов оператором

Важно учитывать, что любые сбои в поставках топлива моментально отражаются на логистике товаров. Подорожание бензина способно запустить цепочку, при которой меняется стоимость овощного набора и других товаров первой необходимости из-за транспортных издержек.

Мнение экономистов и логистов

Аналитики полагают, что мера временная и направлена на "охлаждение" рынка. Однако она требует четкого исполнения со стороны бизнеса. Если частные заправки начнут игнорировать распоряжение, возникнет дисбаланс, который только усилит дефицит у добросовестных участников рынка.

"Введение лимитов и графиков — это сигнал о дефиците предложения. Для регионального бюджета критически важно, чтобы транспортные компании не встали, иначе мы увидим просадку по всем экономическим показателям", — констатировал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если иногородний номер начинается с нуля?

Обычно ноль приравнивается к четным числам, расчет ведется по первой значащей цифре кода региона или основного номера согласно местным инструкциям.

Распространяется ли правило на спецтехнику?

Машины экстренных служб, общественный транспорт и коммунальная техника заправляются без учета графиков в приоритетном режиме.

Как заправляться, если в номере только буквы?

Для таких случаев (например, транзитные или дипломатические номера) действуют отдельные ведомственные регламенты, уточняйте на кассе АЗС.

Будут ли штрафовать за попытку заправиться не в свой день?

Юридических штрафов для водителей пока нет, но оператор АЗС имеет право отказать в обслуживании на основании регионального постановления.

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Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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