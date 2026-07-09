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В мешках кипела жизнь: индийский груз в Петербурге спровоцировал экстренную блокировку

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Большой морской порт Санкт-Петербурга прибыла крупная партия риса из Индии, общим весом 260 тонн. Контроль груза осуществляли инспекторы Россельхознадзора, которые в ходе проверки выявили серьезные нарушения фитосанитарных норм. Исследования подтвердили наличие в мешках с крупой живых насекомых, что сделало продукт непригодным для реализации на внутреннем рынке страны. Подобные инциденты вынуждают усиливать надзор за импортом, чтобы рис съели не раньше покупателей, сохранив продовольственную безопасность региона.

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Фото: https://ru.freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free
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Зерновой точильщик: скрытая угроза в мешках

Лабораторные анализы проб показали, что индийская продукция заселена зерновым точильщиком. Этот жук-вредитель считается крайне опасным, так как его личинки развиваются глубоко внутри зерен, буквально выедая их изнутри. Обнаружение насекомых привело к немедленной блокировке всей партии. Как сообщает rosbalt.ru, ввоз зараженного товара на территорию России в текущем виде полностью запрещен федеральной службой.

"Зерновой точильщик — один из самых коварных вредителей запасов. Если бы такая партия попала на склады, он мог бы за считанные недели уничтожить соседние запасы пшеницы, гречки или кукурузы, превратив их в труху и токсичные отходы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по сельскому хозяйству Виктор Смирнов.

Последствия для продовольственного рынка

Специалисты предупреждают, что попадание зараженного сырья в торговые сети или на перерабатывающие предприятия могло спровоцировать масштабную порчу складских запасов. Насекомое легко мигрирует между различными видами круп, нанося колоссальный ущерб логистическим центрам. Благодаря своевременным действиям ведомства, рис из Индии не попал на прилавки магазинов. Сейчас решается вопрос о возврате груза отправителю или его обеззараживании под строгим контролем.

Данная ситуация подчеркивает важность жесткого фильтра на границе, особенно в крупных транспортных узлах. Пока в порту решают вопросы с вредителями, город продолжает сталкиваться с другими инфраструктурными вызовами, такими как масштабный ремонт дорог в Петербурге, меняющий привычные маршруты. Тщательный надзор за каждой партией импорта остается единственным способом защитить отечественных потребителей от некачественных и опасных товаров из-за рубежа.

Ответы на популярные вопросы о контроле импортных круп

Что такое зерновой точильщик и чем он опасен?

Это мелкий жук, который уничтожает запасы зерновых и круп. Основная опасность заключается в его скрытом образе жизни: личинки находятся внутри зерна, поэтому их сложно заметить при поверхностном осмотре без специальных проб.

Как Россельхознадзор проверяет рис в порту?

Специалисты отбирают пробы из каждой партии и направляют их в аккредитованные лаборатории. Там крупу исследуют на наличие вредителей, грибков, пестицидов и соответствие государственным стандартам качества.

Что происходит с партией, в которой нашли насекомых?

Такой груз блокируется для ввоза. В зависимости от степени заражения и решения владельца, товар либо отправляют обратно экспортеру, либо уничтожают, либо проводят профессиональную фумигацию (обеззараживание газом).

Может ли зараженный рис попасть в магазин?

Система многоступенчатого контроля в портах и на границах практически исключает такой сценарий. Однако потребителям все равно рекомендуют проверять целостность упаковки и отсутствие посторонних включений при покупке продуктов.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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