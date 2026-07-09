Пока другие бьют рекорды: Алтай остается регионом с самым "бюджетным" топливом

В Алтайском крае за неделю с 29 июня по 6 июля цены на бензин и дизтопливо держались ниже среднероссийских. Данные опубликовал Росстат.
Экономист Валерий Козлов обращает внимание на логистическую составляющую региона.
"Алтай — не нефтедобывающий регион, но и не тупиковая ветка. Цены здесь ниже средних по стране из-за переизбытка заправок и здоровой конкуренции. Владельцы сетей готовы работать с минимальной маржой, чтобы отвоевать крупных коммерческих клиентов и удержать транзитный поток", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Местные власти фиксируют значительный спрос на ГСМ со стороны сельхозпредприятий и коммерческого транспорта.
По его словам, ситуация с ограничениями уже знакома соседям.
|Регион
|Стоимость литра бензина, руб.
|Средняя по России
|74,01
|Алтайский край
|69,59
|Омская область
|64,26
|Крым
|154,30
В Севастополе на дизельное топливо устанавливали цену в 150,49 рубля за литр. Омск попал и в список самых доступных точек по дизелю — 79,13 рубля за литр.
Губернатор Алтайского края подписал указ о ежедневном мониторинге топливообеспечения. Минпромэнерго края, местные власти и муниципалитеты обязаны предоставлять информацию о запасах и реализации ГСМ на АЗС.
Муниципалитетам поручено держать на контроле работу систем жизнеобеспечения и объектов соцсферы. Организации, продающие топливо, должны подавать данные для мониторинга.
Локальное снижение цен часто приводит к перетоки топлива в соседние регионы, где оно стоит дороже.
Свободные литры резко сокращаются, когда на заправках вводят лимиты для владельцев иногородних автомобилей.
Дорожные слухи быстро порождают очереди на АЗС.
Попытки административного контроля над экономическими процессами создают новые узлы напряжения.
На цену влияет сочетание плотной сети АЗС, высокой конкуренции и транспортной доступности из соседних областей.
Теперь каждая заправка должна докладывать властям об остатках на складе и объеме проданного за сутки бензина и дизеля.
В первую очередь могут появиться ограничения по продаже топлива в тару и лимиты для транзитных машин.
Следить за официальными сводками и планировать маршруты с учетом информации о работающих заправках.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.