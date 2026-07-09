Пока другие бьют рекорды: Алтай остается регионом с самым "бюджетным" топливом

В Алтайском крае за неделю с 29 июня по 6 июля цены на бензин и дизтопливо держались ниже среднероссийских. Данные опубликовал Росстат.

Фото: Freepik by senivpetro Заправка автомобиля

Оценка экспертов

Экономист Валерий Козлов обращает внимание на логистическую составляющую региона.

"Алтай — не нефтедобывающий регион, но и не тупиковая ветка. Цены здесь ниже средних по стране из-за переизбытка заправок и здоровой конкуренции. Владельцы сетей готовы работать с минимальной маржой, чтобы отвоевать крупных коммерческих клиентов и удержать транзитный поток", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Местные власти фиксируют значительный спрос на ГСМ со стороны сельхозпредприятий и коммерческого транспорта.

"Цены на АИ-95 должны расти вслед за нефтью на мировых биржах и курсом валют. На Алтае мы наблюдаем эффект искусственного сдерживания. Но у него короткий срок — максимум две недели. Дальше придется поднимать отпускные цены на заправках или вводить лимиты", — констатировал в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

По его словам, ситуация с ограничениями уже знакома соседям.

Цены по регионам

Регион Стоимость литра бензина, руб. Средняя по России 74,01 Алтайский край 69,59 Омская область 64,26 Крым 154,30

В Севастополе на дизельное топливо устанавливали цену в 150,49 рубля за литр. Омск попал и в список самых доступных точек по дизелю — 79,13 рубля за литр.

"Локальные дешевые зоны образуются в промышленных узлах, где работают сразу несколько НПЗ. Но к осени они исчезнут. Дальние перевозки станут дороже, а с ними вырастет стоимость товаров в магазинах", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Новые правила от властей

Губернатор Алтайского края подписал указ о ежедневном мониторинге топливообеспечения. Минпромэнерго края, местные власти и муниципалитеты обязаны предоставлять информацию о запасах и реализации ГСМ на АЗС.

Муниципалитетам поручено держать на контроле работу систем жизнеобеспечения и объектов соцсферы. Организации, продающие топливо, должны подавать данные для мониторинга.

Какие сложности ждут регион

Дефицит на заправках

Локальное снижение цен часто приводит к перетоки топлива в соседние регионы, где оно стоит дороже.

Ограничения для туристов

Свободные литры резко сокращаются, когда на заправках вводят лимиты для владельцев иногородних автомобилей.

Провокация паники

Дорожные слухи быстро порождают очереди на АЗС.

Сдерживание цен

Попытки административного контроля над экономическими процессами создают новые узлы напряжения.

Ответы на популярные вопросы

Почему в Алтайском крае бензин дешевле?

На цену влияет сочетание плотной сети АЗС, высокой конкуренции и транспортной доступности из соседних областей.

Что означает ежедневный мониторинг топлива?

Теперь каждая заправка должна докладывать властям об остатках на складе и объеме проданного за сутки бензина и дизеля.

Как это коснется водителей?

В первую очередь могут появиться ограничения по продаже топлива в тару и лимиты для транзитных машин.

Что делать, если на АЗС нет топлива?

Следить за официальными сводками и планировать маршруты с учетом информации о работающих заправках.

Читайте также