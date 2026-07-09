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Россия

Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством, посвященное стабильности топливного и транспортного секторов. Глава государства потребовал от чиновников отказаться от размытых формулировок и перейти к максимально быстрым решениям. По словам президента, у страны достаточно ресурсов, чтобы не допустить дефицита и скачков цен на АЗС.

Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции

Меры по насыщению рынка

Вице-премьер Александр Новак доложил, что повышенный спрос на горючее, подстегнутый ажиотажем, увеличил нагрузку на заправки почти на треть. Для выравнивания ситуации власти передвинули сроки плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах и ввели временный запрет на экспорт дизельного топлива. Это должно гарантировать, что сельхозтехника не останется в ангарах в разгар полевых работ.

"Для регионов сейчас критически важно, чтобы межбюджетные трансферты и субсидии на ГСМ доходили до конечных потребителей без бюрократических задержек. Любое промедление в логистике топлива напрямую бьет по себестоимости продукции в рамках нацпроектов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Дополнительно планируется задействовать импорт нефтепродуктов и увеличить производство топлива более низких экологических классов. Президент также поддержал идею развития сети мини-НПЗ. Такая децентрализация производства станет страховкой от попыток противника парализовать отрасль точечными ударами.

Логика защиты и маневров

Владимир Путин подчеркнул, что энергетическая система России обладает колоссальным запасом прочности. Однако эффективность этой машины зависит от слаженной работы крупных компаний и независимых заправщиков. Глава государства указал на недопустимость ситуации, когда корпорации "придерживают" горючее только для своих сетей, обделяя частные АЗС.

"Стабильность поставок — это не только вопрос цен, но и безопасности инфраструктуры. В условиях, когда под Новороссийском атакуют танкеры, мобильность топливных резервов становится приоритетом для всех экстренных служб", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Президент напомнил, что попытки Киева и Запада создать "нервозную обстановку" и сорвать туристический сезон на юге обречены на провал. Приоритетом остается снабжение аграриев, силовых структур и, главное, рядовых граждан, которые не должны пострадать от логистических трудностей.

Параметр Что меняется
Экспорт дизеля Временный запрет для насыщения внутреннего рынка
Ремонты НПЗ Перенесены на более поздний срок
Новые мощности Создание сети малых нефтеперерабатывающих заводов

Ответы на популярные вопросы

Хватит ли топлива обычным водителям?

Запасов в стране достаточно, правительство перенаправляет экспортные потоки на внутренние АЗС для ликвидации дефицита.

Будут ли расти цены из-за ажиотажа?

Президент поручил жестко контролировать ситуацию, чтобы граждане не чувствовали повышенной нагрузки на кошелек.

Почему возникли сложности на юге страны?

Трудности носят временный характер и связаны с попытками неприятеля осложнить логистику в разгар отпусков.

Как защитят заводы от атак?

Помимо ПВО, создается сеть мини-НПЗ, которую сложнее вывести из строя полностью в отличие от одного крупного объекта.

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Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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