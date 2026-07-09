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Готовьте кастрюли: жители центра Курска останутся без горячей воды на две недели

Россия » Центр » Курск

Жителям центральной части Курска придется на две недели сменить привычный бытовой уклад. С 14 по 27 июля в Центральном округе города запланировано масштабное отключение горячего водоснабжения. В зону технических работ попадает обширный сектор — от улицы Александра Невского до Московской площади.

Пожилая женщина проверяет поток воды из кухонного крана
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Пожилая женщина проверяет поток воды из кухонного крана

Масштаб испытаний: что проверяют энергетики

Компания "РИР Энерго" приступает к ежегодным гидравлическим испытаниям тепловых сетей, запитанных от ТЭЦ-4. Специалистам предстоит оценить надежность почти 155 километров трубопроводов. Такие "стресс-тесты" необходимы, чтобы выявить слабые участки магистралей до наступления холодов. Учитывая, что рынок недвижимости региона и плотность застройки влияют на нагрузку коммуникаций, профилактика становится критически важной.

"Любые гидравлические испытания — это прежде всего работа с тарифами и бюджетным планированием. Эффективная профилактика позволяет избежать аварийных раскопок зимой, которые обходятся бюджету в разы дороже планового сервиса", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Меры предосторожности и контакты служб

Энергетики предупреждают: в период опрессовки давление в трубах возрастает. Горожан просят обходить зоны земляных работ и тепловые камеры. Подобная бдительность актуальна не только в вопросах коммунального хозяйства — общая безопасность городской среды требует внимания к любым потенциальным угрозам на улицах.

"Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать необходимые меры предосторожности: не подходить к местам проведения земляных работ, тепловым камерам и не заходить в охранные зоны надземных трубопроводов. В случае обнаружения выхода воды на поверхность, обращаться по телефонам диспетчерской службы 39-48-39, 39-48-68", — сообщили в компании.

Параметр Детали работ
Сроки отключения 14 — 27 июля
Протяженность сетей 155 километров
Источник тепла ТЭЦ-4

Мнение экспертов о состоянии инфраструктуры

Ситуация с износом сетей в области остается неоднородной. Пока областной центр готовится к зиме, в соседних муниципалитетах критический износ водоводов требует более решительных мер и федеральных вложений в инфраструктуру.

"Плановые отключения — обязательная часть эксплуатации старой городской застройки. Без проверки под давлением мы рискуем получить фонтаны кипятка в жилых массивах в разгар морозов. Это вопрос не комфорта, а выживания систем", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли сократить срок отключения?

Нормативный срок составляет 14 дней, необходимых для остывания воды, циклов опрессовки и устранения локальных порывов.

Куда звонить при обнаружении пара из-под земли?

Необходимо немедленно сообщить диспетчерам по телефонам 39-48-39 или 39-48-68 и не приближаться к месту парения.

Будет ли перерасчет в квитанциях?

Начисление за неоказанную услугу горячего водоснабжения за период планового отключения производиться не должно.

Затронет ли отключение пригородные районы?

Данный график актуален только для потребителей, подключенных к мощностям ТЭЦ-4 в обозначенных границах центра Курска.

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Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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