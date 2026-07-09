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Нижегородская область выдворила 1,035 тыс. нелегальных мигрантов за 6 месяцев

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

В Нижегородской области за последние шесть месяцев выдворены 1,035 тыс. нелегальных мигрантов. Судебные приставы доставили их до пункта пропуска через государственную границу России. Операция проходила в рамках борьбы с нарушениями миграционного законодательства.

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Фото: X / The White House by Пресс-слудба Белого дома США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигранты в США в наручниках и цепях следуют к военным самолетам

Согласно данным, у иностранных граждан отсутствовали документы на право временного проживания и трудоустройства в стране. На прошлой неделе 22 гражданина из Узбекистана, Армении, Таджикистана, Казахстана и Азербайджана были выдворены на основании постановлений суда по ч. 1 ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья охватывает нарушение иностранным гражданином порядка въезда или пребывания в России.

Все выдворенные нелегалы ожидали своей участи в Центре временного содержания иностранных граждан. Теперь в течение ближайших пяти лет им закрыт въезд на территорию России. Эти меры подтверждают активность властей в борьбе с нелегальной миграцией.

Причины выдворения мигрантов

Основной причиной выдворения мигрантов является отсутствие необходимых документов. Многие иностранные граждане прибегают к нарушениям, что приводит к суровым последствиям. Власти Нижегородской области активно следят за соблюдением законов, что позволяет поддерживать порядок на территории региона.

Меры по борьбе с нелегальной миграцией

В Нижегородской области власти приняли ряд эффективных мер для борьбы с нелегальной миграцией. Это включает в себя активную работу судебных приставов и правоохранительных органов. Такие действия способствуют профилактике правонарушений и созданию комфортных условий для законопослушных граждан, как местных, так и иностранных.

"Ситуация с нелегальной миграцией требует постоянного контроля и оперативных действий судебных и миграционных служб," — заявил в беседе с Pravda.Ru эксперт по миграционному праву Артур Волков.

Мнение экспертов

Ситуация с мигрантами вызывает внимание и у экспертов. "Отсутствие необходимых документов у иностранцев — это не просто правонарушение, но и угроза безопасности," — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по миграционной политике Виктор Смирнов.

Также важно учитывать, что строгие меры по выдворению направлены на защиту правопорядка. "Мы должны поддерживать законность, чтобы обеспечить безопасность граждан," — добавила эксперт в области социальной политики Елена Романова.

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Экспертная проверка: эксперт по миграционной политике Артур Волков, специалист по миграционному праву Виктор Смирнов, эксперт в области социальной политики Елена Романова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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