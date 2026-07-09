Нашествие лосей в Новосибирске: от чего прячутся животные на улицах города

Жители Первомайского района Новосибирска столкнулись с необычными гостями: ранним утром на детской площадке по улице Чапаева, 3 резвились лоси. Очевидцы заметили животных около шести часов утра. По словам местной жительницы Елены, лесные обитатели около пяти минут изучали качели и песочницы, пока на них не начал лаять пес, после чего сохатые предпочли скрыться.

Фото: images.nbii.gov by Джон Дж. Мозессо, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лось переходит автотрассу в Аляске

Спасение от гнуса и новые маршруты

В Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области пояснили, что визиты сохатых в город — не аномалия, а сезонная норма. Нынешний год отметился резким ростом числа слепней, оводов и комаров. Обильные зимние снегопады и оттепели создали идеальный инкубатор для личинок насекомых. В поисках спасения от болезненных укусов лоси выходят на открытые, продуваемые ветром пространства, которыми часто оказываются городские окраины и дорожные развязки областного центра.

"Лоси сейчас находятся в состоянии постоянного стресса из-за насекомых. Выход на открытые площадки — это не потеря ориентации, а попытка найти облегчение. Животные ищут сквозняки и солнце, где гнуса меньше", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Лосиная перепись: регион прирастает копытными

Активная миграция связана не только с погодой, но и с банальной теснотой в лесах. По данным последнего зимнего учета, в Новосибирской области обитает 16 762 лося. За год популяция увеличилась на 746 особей, что составляет почти 5%. Развитие инфраструктуры, включая масштабную застройку прибрежных зон, неизбежно приводит к пересечению путей человека и зверя.

Показатель Данные Общая численность в области 16 762 особи Годовой прирост +4,7% Главная причина миграции Гнус и расширение агломерации

Минприроды ведет круглосуточный мониторинг. Специальные группы помогают животным вернуться в привычную среду, стараясь максимально бесконфликтно вывести их за пределы жилых массивов. Горожанам напоминают: лось — крупное и непредсказуемое животное, приближаться к которому опасно для жизни.

"Любые контакты с дикими животными в черте города регулируются жесткими нормативами. Если зверь зашел на частную территорию или общественное пространство, жителям нельзя пытаться прогнать его самостоятельно, это может спровоцировать административный или даже уголовный инцидент при травмах", — подчеркнула юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Что делать, если увидел лося во дворе?

Отойдите на безопасное расстояние, не делайте резких движений и не пытайтесь сфотографировать животное со вспышкой. Сразу звоните по телефону 112 или на горячую линию Минприроды.

Можно ли кормить лесных гостей?

Категорически нет. Прикорм диких животных лишает их страха перед человеком, что ведет к трагедиям как для людей, так и для самих зверей, которые перестают добывать пищу самостоятельно.

Опасны ли лоси для домашних собак?

Да, лось может ударить копытом, защищаясь от лая. Удар сохатого способен убить крупную собаку или серьезно повредить автомобиль.

Почему они выходят именно утром?

В это время в городе минимальный уровень шума и движения транспорта, что позволяет животным чувствовать себя спокойнее при исследовании новых территорий.

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