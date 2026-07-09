Жители Первомайского района Новосибирска столкнулись с необычными гостями: ранним утром на детской площадке по улице Чапаева, 3 резвились лоси. Очевидцы заметили животных около шести часов утра. По словам местной жительницы Елены, лесные обитатели около пяти минут изучали качели и песочницы, пока на них не начал лаять пес, после чего сохатые предпочли скрыться.
В Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области пояснили, что визиты сохатых в город — не аномалия, а сезонная норма. Нынешний год отметился резким ростом числа слепней, оводов и комаров. Обильные зимние снегопады и оттепели создали идеальный инкубатор для личинок насекомых. В поисках спасения от болезненных укусов лоси выходят на открытые, продуваемые ветром пространства, которыми часто оказываются городские окраины и дорожные развязки областного центра.
"Лоси сейчас находятся в состоянии постоянного стресса из-за насекомых. Выход на открытые площадки — это не потеря ориентации, а попытка найти облегчение. Животные ищут сквозняки и солнце, где гнуса меньше", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Активная миграция связана не только с погодой, но и с банальной теснотой в лесах. По данным последнего зимнего учета, в Новосибирской области обитает 16 762 лося. За год популяция увеличилась на 746 особей, что составляет почти 5%. Развитие инфраструктуры, включая масштабную застройку прибрежных зон, неизбежно приводит к пересечению путей человека и зверя.
|Показатель
|Данные
|Общая численность в области
|16 762 особи
|Годовой прирост
|+4,7%
|Главная причина миграции
|Гнус и расширение агломерации
Минприроды ведет круглосуточный мониторинг. Специальные группы помогают животным вернуться в привычную среду, стараясь максимально бесконфликтно вывести их за пределы жилых массивов. Горожанам напоминают: лось — крупное и непредсказуемое животное, приближаться к которому опасно для жизни.
"Любые контакты с дикими животными в черте города регулируются жесткими нормативами. Если зверь зашел на частную территорию или общественное пространство, жителям нельзя пытаться прогнать его самостоятельно, это может спровоцировать административный или даже уголовный инцидент при травмах", — подчеркнула юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Отойдите на безопасное расстояние, не делайте резких движений и не пытайтесь сфотографировать животное со вспышкой. Сразу звоните по телефону 112 или на горячую линию Минприроды.
Категорически нет. Прикорм диких животных лишает их страха перед человеком, что ведет к трагедиям как для людей, так и для самих зверей, которые перестают добывать пищу самостоятельно.
Да, лось может ударить копытом, защищаясь от лая. Удар сохатого способен убить крупную собаку или серьезно повредить автомобиль.
В это время в городе минимальный уровень шума и движения транспорта, что позволяет животным чувствовать себя спокойнее при исследовании новых территорий.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.