Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовьте кастрюли: жители центра Курска останутся без горячей воды на две недели
Болезнь, которую считают страницей истории, снова напоминает о себе: всё начинается с одной крысы
Европейская экономика столкнулась с угрозой роста цен из-за топливных ограничений в России
Красивая мечта или финансовая ловушка: как петербуржцы меняют планы из-за политики цен на жилье
Трамп потеплел к Зеленскому не из симпатии: за улыбками скрылась новая линия Вашингтона
Опасная конкуренция для привычной малины: ежевика отобрала пальму первенства в борьбе за молодость
Нижегородская область выдворила 1,035 тыс. нелегальных мигрантов за 6 месяцев
Нашествие лосей в Новосибирске: от чего прячутся животные на улицах города
Обратный отсчет до конца жизни на Земле внезапно изменился — ученые назвали новую дату

Два погодных монстра сливаются в одного: Русскую равнину накроет самый опасный удар стихии

Россия

Русская равнина столкнулась с двойным атмосферным ударом: регион атакуют североатлантический и каспийский циклоны. Оба вихря уже проявили крутой нрав, повалив деревья и затопив городские улицы в разных частях страны. В ближайшие выходные метеорологическая обстановка осложнится из-за слияния этих потоков в единую сверхмощную систему. Жителям центральных областей стоит подготовиться к экстремальным осадкам, шквалистому ветру и резким температурным перепадам.

Смерч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Смерч

Механика атмосферного столкновения

Стык двух водных масс превращает небо над равниной в зону турбулентности. Североатлантический гость несет холод и динамику, в то время как каспийский циклон подпитывает систему влагой. Когда эти шестеренки соприкоснутся, возникнет эффект кумулятивного заряда. Специалисты центра Фобос предупреждают: каждый день будет приносить новые метеорологические сюрпризы, далекие от приятных.

"Мы наблюдаем формирование глубокой депрессии, которая затянет в свою воронку огромные массивы влаги. Это неизбежно приведет к локальным подтоплениям и перегрузке ливневых систем", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Прогноз для столичного региона

Москва окажется в эпицентре погодного сбоя. Город накроют ливни такой интенсивности, что к утру понедельника в столице выпадет до половины месячной нормы осадков. Серьезную угрозу представляют сопутствующие явления: синоптики допускают появление смерчей и выпадение града диаметром до 55 мм. Такие ледяные снаряды способны нанести серьезный физический ущерб технике и городским конструкциям.

"Температурный контраст между арктическим воздухом и прогретой подстилающей поверхностью создает идеальные условия для взрывной конвекции. Это классический сценарий для опасных аномалий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Ситуация в Поволжье

В Саранске и соседних регионах ситуация выглядит спокойнее, но расслабляться рано. Здесь также ожидаются грозы, хотя их мощь будет уступать московским штормам. Солнце продолжит прогревать воздух до тропических отметок в +26…+30 градусов. Высокая влажность при таких температурах создаст эффект парника, что негативно скажется на самочувствии людей и состоянии сельскохозяйственных посевов.

Регион Ожидаемые риски
Москва и Подмосковье Крупный град, угроза смерчей, 50% нормы осадков
Мордовия и Поволжье Локальные грозы, жара до +30, высокая влажность
Южные регионы Шквалистый ветер, обрывы линий электропередач

На фоне непогоды возможны перебои в работе инфраструктуры. В Крыму уже объявили о переводе энергетиков в режим повышенной готовности, так как шторм может вызвать массовые отключения света. Аналогичные риски сохраняются для всей центральной полосы, где износ сетей делает их уязвимыми перед напором стихии.

"Аномальные осадки проверяют на прочность не только ливневки, но и бюджеты городов. Приходится экстренно привлекать резервные фонды для устранения последствий завалов и затоплений", — отметила специально для Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Как защитить автомобиль от крупного града?

Лучшим решением станет крытая парковка. Если ее нет, используйте специальные противоградовые тенты или плотные одеяла, закрепив их на кузове.

Какова вероятность смерчей в средней полосе?

Риск оценивается как умеренный. При прохождении холодного фронта возникают вертикальные вихри, способные срывать кровлю и ломать деревья.

Повлияет ли ливень на цены на овощи?

Масштабные подтопления могут затруднить сбор урожая, что часто провоцирует колебания стоимости овощного набора в розничных сетях.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, климатолог Павел Лебедев, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Садоводство, цветоводство
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Астраханская область
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Авто
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Популярное
Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания

Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.

Бензин начал возвращаться на колонки: дефициту в России назвали срок окончания
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Кровавый отчет Киева: Зеленский шокировал НАТО своей тягой к продолжению бойни
Этот позор слышал весь мир: Трамп заставил делегации из Европы покрутить у виска
Мирный блеф Киева: обреченный режим Зеленского нелепо предложил Москве пойти на попятную
СБУ провалила работу во Львове, этим пользуется польская разведка Любовь Степушова Откровенное интервью режиссера из Канады: последствия осознанной борьбы против фальсификации истории Анжела Якубовская
Небо над Астраханской областью озарила вспышка: испытательный полет закончился критическим отказом
Москва рискует уйти под воду за два дня: суперциклон принесёт 80% месячной нормы осадков
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине
Lockheed и Raytheon не будут в восторге от идеи производства ракет для ЗРК Patriot на Украине
Последние материалы
Подарок от Трампа для Украины оказался с подвохом: ракеты Patriot останутся лишь мечтой
Один футболист вместо целой сборной: возвращение Бразилии превратилось в громкий скандал
Оренбургский феномен бросил вызов ученым: уникальный скелет переписал летопись планеты
Ситуация накалилась до предела: как правительство пытается остановить топливный кризис
Жители Омской области добились реакции надзора: проверка в Лузино вскрыла нарушения
Танцы на осколках вместо падения: что на самом деле произошло на сцене с Шаманом
Агрессия США за гранью разумного: под удары американских ракет попала больница в Иране
Аграрии Псковской области пошли на рискованный эксперимент с землей: оправданные надежды на успех
Тысячи опасных машин уже выехали на трассы: изящная схема превратила брак в ликвидный товар
Куда звонить, если пропал свет? "Крымэнерго" перешло в режим готовности из-за шторма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.