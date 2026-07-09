Два погодных монстра сливаются в одного: Русскую равнину накроет самый опасный удар стихии

Русская равнина столкнулась с двойным атмосферным ударом: регион атакуют североатлантический и каспийский циклоны. Оба вихря уже проявили крутой нрав, повалив деревья и затопив городские улицы в разных частях страны. В ближайшие выходные метеорологическая обстановка осложнится из-за слияния этих потоков в единую сверхмощную систему. Жителям центральных областей стоит подготовиться к экстремальным осадкам, шквалистому ветру и резким температурным перепадам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Смерч

Механика атмосферного столкновения

Стык двух водных масс превращает небо над равниной в зону турбулентности. Североатлантический гость несет холод и динамику, в то время как каспийский циклон подпитывает систему влагой. Когда эти шестеренки соприкоснутся, возникнет эффект кумулятивного заряда. Специалисты центра Фобос предупреждают: каждый день будет приносить новые метеорологические сюрпризы, далекие от приятных.

"Мы наблюдаем формирование глубокой депрессии, которая затянет в свою воронку огромные массивы влаги. Это неизбежно приведет к локальным подтоплениям и перегрузке ливневых систем", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Прогноз для столичного региона

Москва окажется в эпицентре погодного сбоя. Город накроют ливни такой интенсивности, что к утру понедельника в столице выпадет до половины месячной нормы осадков. Серьезную угрозу представляют сопутствующие явления: синоптики допускают появление смерчей и выпадение града диаметром до 55 мм. Такие ледяные снаряды способны нанести серьезный физический ущерб технике и городским конструкциям.

"Температурный контраст между арктическим воздухом и прогретой подстилающей поверхностью создает идеальные условия для взрывной конвекции. Это классический сценарий для опасных аномалий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Ситуация в Поволжье

В Саранске и соседних регионах ситуация выглядит спокойнее, но расслабляться рано. Здесь также ожидаются грозы, хотя их мощь будет уступать московским штормам. Солнце продолжит прогревать воздух до тропических отметок в +26…+30 градусов. Высокая влажность при таких температурах создаст эффект парника, что негативно скажется на самочувствии людей и состоянии сельскохозяйственных посевов.

Регион Ожидаемые риски Москва и Подмосковье Крупный град, угроза смерчей, 50% нормы осадков Мордовия и Поволжье Локальные грозы, жара до +30, высокая влажность Южные регионы Шквалистый ветер, обрывы линий электропередач

На фоне непогоды возможны перебои в работе инфраструктуры. В Крыму уже объявили о переводе энергетиков в режим повышенной готовности, так как шторм может вызвать массовые отключения света. Аналогичные риски сохраняются для всей центральной полосы, где износ сетей делает их уязвимыми перед напором стихии.

"Аномальные осадки проверяют на прочность не только ливневки, но и бюджеты городов. Приходится экстренно привлекать резервные фонды для устранения последствий завалов и затоплений", — отметила специально для Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Как защитить автомобиль от крупного града?

Лучшим решением станет крытая парковка. Если ее нет, используйте специальные противоградовые тенты или плотные одеяла, закрепив их на кузове.

Какова вероятность смерчей в средней полосе?

Риск оценивается как умеренный. При прохождении холодного фронта возникают вертикальные вихри, способные срывать кровлю и ломать деревья.

Повлияет ли ливень на цены на овощи?

Масштабные подтопления могут затруднить сбор урожая, что часто провоцирует колебания стоимости овощного набора в розничных сетях.

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