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Сельхозтехника ржавеет в ангарах: что говорят фермеры, которые не могут вывезти технику в поле

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Топливный кризис в Ростовской области ударил не только по владельцам легковых машин. Сельхозпредприятия и строители столкнулись с проблемами, которые грозят сорвать уборочную кампанию и ремонт региональных дорог.

Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Лимиты превращают поездки на АЗС в сизифов труд

Транспортная компания "АзовЗерноТранс" на Азовщине работает на пределе. Ближайшая заправка закрылась четыре дня назад. Но проблемы начались раньше, когда на ней ограничили отпуск топлива 30 литрами в одни руки.

"Что такое для сельхозтехники такие лимиты? У погрузчика расход — 8 литров в час. Получается, я должен каждый час гонять технику на заправку", — объяснил в беседе с корреспондентом директор компании Алексей Величко.

Создать запас на базе почти невозможно. На АЗС топливо в тару не наливают. А организовать хранение больших объёмов — целая история с лицензиями и разрешениями. Запасы компании стремительно тают.

Гусеничная техника упёрлась в асфальт

Отдельная головная боль — строительная техника. В районе восстанавливают проселочную дорогу, но бульдозеры и гусеничные экскаваторы не имеют права выезжать на общественные трассы.

"Как заправлять технику на гусеницах, если в тару не наливают? Это противоречит здравому смыслу", — отметил Величко.

Фермеры и перевозчики оказались в логистической ловушке. Техника либо простаивает, либо тратит драгоценное время на бесконечные походы за малыми порциями топлива.

"Текущая ситуация — это прямой удар по логистике региона. Мелкий и средний бизнес, особенно агросектор, работает на пределе рентабельности. Каждая лишняя поездка за топливом съедает маржу. Без точечных решений — вроде исключений для спецтехники или организации временных складов ГСМ — мы рискуем получить кассовые разрывы и срыв контрактов", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Топливо дорожает на глазах

Цены на дизельное топливо растут на глазах. Местные перевозчики сообщают: если в прошлый четверг поставщик привозил солярку по 107 рублей за литр, то уже на следующий день цена подскочила до 115.

Оптовые закупки с доставкой, раньше дававшие ощутимую экономию, теперь почти не выгодны. Разница с розничной ценой на АЗС практически сошла на нет.

Власти области пытаются стабилизировать ситуацию. Губернатор Юрий Слюсарь заявил о заготовленных 85 тысячах тонн дизтоплива и 18 тысячах тонн бензина для уборочной кампании. Определены четыре региональных оператора от крупных нефтяных компаний.

Выживут только крупные холдинги?

Пока крупные агрохолдинги держатся на долгосрочных контрактах и складских запасах. Мелким фермерам приходится покупать топливо на общих основаниях — там, где оно есть.

"Мы же не нефтяная компания. Ни у кого его нет", — констатировал глава одного из донских крестьянско-фермерских хозяйств.

"Кризис с топливом вскрывает системную проблему зависимости малых хозяйств от локальной рыночной конъюнктуры. У них нет ни мощностей для хранения, ни долгосрочных контрактов. В такой ситуации любое внешнее колебание рынка может стать критическим. Речь уже идёт не о прибыли, а о сохранении самого бизнеса", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

"Для строителей и коммунальщиков вопрос стоит ещё острее. Остановка техники означает простой объектов и срыв сроков. Это прямая угроза региональным программам благоустройства. Нужны оперативные решения: разрешение на заправку спецтехники в тару, организация мобильных АЗС на ключевых объектах, временное снятие ограничения на движение гусеничной техники по дорогам для этих целей", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Почему нельзя заправить технику впрок?

На большинстве АЗС действует запрет на отпуск горючего в тару для частных лиц и малого бизнеса. Для хранения больших объёмов на территории предприятия требуются специальная лицензия, оборудованные ёмкости и соблюдение норм пожарной безопасности.

Что делать, если ближайшая АЗС закрылась?

Приходится ездить дальше. Каждая такая поездка для крупной техники — дополнительные расходы топлива и времени. Альтернатива — искать поставщика с доставкой, но цены у них сейчас почти не отличаются от розничных.

Может ли гусеничная техника ездить по дорогам?

Нет. Движение гусеничных машин по асфальтированным дорогам общего пользования запрещено правилами. Они повреждают покрытие. Для перемещения такой техники обычно используют тралы.

Когда ситуация с топливом стабилизируется?

Власти региона заявили о выделении резервов и подключении четырёх операторов. Однако на деле дефицит и лимиты в рознице сохраняются. Точные сроки выхода из кризиса не называются.

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Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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