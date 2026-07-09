Красивая мечта или финансовая ловушка: как петербуржцы меняют планы из-за политики цен на жилье

Санкт-Петербург укрепился в статусе одного из самых труднодоступных мегаполисов для покупки жилья в ипотеку. Чтобы накопить на первый взнос за однокомнатную квартиру на вторичном рынке, типичному петербуржцу потребуется отложить 20 полных средних зарплат. Согласно свежим данным аналитиков "Циан", по сложности этого "квартирного марафона" Северная столица уступает лишь Сочи, где на старт сделки нужно копить 29 месяцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestalex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Санкт-Петербург

Рейтинг недоступности: где копить дольше

Петербургский рынок жилья демонстрирует высокую планку входа. Даже Москва оказалась чуть доступнее для работающего горожанина: в столице на первый взнос хватит 19 зарплат. В среднем по России этот показатель составляет 13 месяцев, что заметно меньше, чем в 2022 году (16 месяцев). Однако в крупных городах ситуация иная. В Казани требуется 18 выплат, а в Нижнем Новгороде и Калининграде — по 16.

"Для Петербурга характерна высокая концентрация инвестиционного спроса, что удерживает ценники на уровне, который существенно обгоняет темпы роста реальных доходов населения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Легче всего войти в сделку жителям Новокузнецка, Липецка и Кемерова. Там для минимального взноса достаточно 9-10 средних окладов. Сильнее всего за два года сроки накопления сократились в Сочи (минус 13 зарплат) и Калининграде (минус 6). Петербург тоже показал снижение, но из-за реформы ЖКХ и общей дороговизны квадратного метра город остается в "красной зоне" сложности.

Динамика цен и доходов

За последние пять лет ситуация на рынке недвижимости в России кардинально изменилась. По оценкам топ-менеджмента Сбербанка, средний срок накопления на первоначальный взнос вырос в 2,7 раза. Если в 2019 году на это уходило чуть более двух лет, то сейчас сроки исчисляются годами. Работающим петербуржцам при текущих условиях придется откладывать средства около 6,8 лет, чтобы собрать необходимые 20% от стоимости объекта.

Город Количество зарплат Сочи 29 Санкт-Петербург 20 Москва 19 Казань 18

"Рынок жилья сейчас напоминает перегретый котел. Пока стоимость квартир при ипотеке растет быстрее, чем цифры в расчетном листке, срок накопления будет только растягиваться", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Взгляд экспертов на ипотечный рынок

Интерес к покупке жилья в Петербурге сохраняется, несмотря на ограничения на дорогах и другие бытовые сложности. В первой половине 2024 года доля рыночной ипотеки в городе составила 45,2% в деньгах. Это выше, чем в среднем по стране. Главный вызов для покупателя сегодня — высокая ключевая ставка, которая напрямую влияет на ежемесячный платеж.

"Социальные программы остаются единственным мостиком к собственной квартире для многих семей, так как рыночные ставки стали заградительными", — добавила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Многие сейчас пытаются сэкономить на других расходах, отказываясь от походов в Эрмитаж или платных парковок, чтобы ускорить процесс сбора средств. При этом власти стараются сдерживать сопутствующие траты, например, замораживая тарифы на стоянку в центре, что косвенно помогает семейным бюджетам автомобилистов. Любые изменения в инфраструктуре, будь то умные светофоры или новые стройки, влияют на привлекательность районов и итоговую цену квартир.

Ответы на популярные вопросы

Сколько лет нужно копить на первый взнос в Петербурге?

В среднем около 6,8 лет, если откладывать 20% от дохода, либо 20 полных зарплат, если откладывать их целиком.

Где в России сложнее всего накопить на квартиру?

Лидером рейтинга является Сочи, на втором месте Санкт-Петербург, на третьем — Москва.

Каков средний размер первоначального взноса по ипотеке?

Обычно банки требуют от 20% стоимости приобретаемого жилья.

Почему срок накопления вырос за последние 5 лет?

Основная причина — стремительный рост цен на недвижимость, который значительно опережает динамику заработных плат.

Читайте также