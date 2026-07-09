Украина ударила по США: под Новороссийском атакован танкер, зафрахтованный Chevron

Акватория Черного моря вблизи Новороссийска стала зоной боевого соприкосновения для гражданского флота. Нефтяной танкер Yasa Polaris, зафрахтованный американским гигантом Chevron, подвергся атаке беспилотных аппаратов при подходе к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума. Несмотря на дерзость нападения, судно сохранило ход и не получило критических повреждений, что позволило избежать экологической катастрофы в перегруженном регионе. Инцидент подсветил уязвимость логистических цепочек, по которым ежедневно прокачиваются миллионы баррелей сырья для мировых рынков.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use БПЛА над поверхностью моря

Безопасность морского трафика

Танкер водоизмещением около 160 тысяч тонн двигался к Южной Озереевке, когда его курс пересекли дроны. В компании Chevron оперативно подтвердили факт инцидента, уточнив, что экипаж находится в безопасности. Корабль, построенный в 2022 году, прошел проверку систем и направился в защищенную гавань для детального осмотра. На фоне ограничения полетов и общей напряженности на юге, морские перевозки остаются под пристальным наблюдением страховщиков и военных.

"Подобные инциденты создают дополнительное давление на логистику Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет основной поток казахстанского сырья. Любые риски в этой точке маршрута мгновенно отражаются на стоимости фрахта и ожиданиях трейдеров", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Управляющая компания Yasa Tanker провела первичный аудит корпуса прямо на рейде. Видимых пробитий или деформаций металла не зафиксировано, утечки нефти в море нет. Это критически важно для региона, где безопасность на воде и экологическое состояние прибрежных зон и так вызывают вопросы у профильных ведомств.

Логистика под ударом

Терминал КТК — ключевая шестеренка в механизме глобального энергоснабжения, перекачивающая до 1,6 млн баррелей в сутки. Блокировка работы этого узла или задержки судов могут спровоцировать дефицит горючего, симптомы которого уже ощутил Краснодарский край. Напомним, ранее перебои с бензином в краевом центре заставили власти искать экстренные способы стабилизации поставок.

"Прибрежная инфраструктура Новороссийска и окрестностей проектировалась под мирный экспорт, и текущие вызовы требуют оперативного пересмотра мер защиты объектов КТК. Важно не допустить повреждения береговых сооружений, так как их ремонт в условиях санкций может затянуться", — подчеркнула эксперт по инфраструктуре Ольга Морозова специально для Pravda.Ru.

Атака на Yasa Polaris произошла в момент, когда в соседних городах фиксируется нервозность на заправках. В ряде населенных пунктов, таких как Анапа, уже ввели строгие нормы отпуска горючего в одни руки, чтобы не допустить остановки общественного транспорта. Любая угроза танкерному флоту лишь подливает масла в огонь ресурсного кризиса.

Экономические последствия

Параметр Текущий статус Состояние танкера Мореходность сохранена, повреждений нет Экологическая обстановка Разлив нефти не зафиксирован Работа терминала Операционная деятельность продолжается

Пока Chevron заявляет об отсутствии влияния на графики отгрузки, эксперты оценивают долгосрочные риски. Если атаки станут системными, владельцы судов могут потребовать пересмотра контрактов или вовсе отказаться от заходов в Новороссийск. Это ударит по бюджетным поступлениям, которые на Кубани и так распределяются в условиях жесткого контроля за использованием государственных средств.

"Для южных регионов морской порт — это жизненно важная артерия. Любое замедление экспорта через КТК автоматически бьет по смежным отраслям и налогам, которые необходимы для финансирования социальных программ на местах", — отметил политолог Владимир Орлов.

Ситуация остается динамичной. В портах Юга России усилены меры контроля, а судовладельцев призывают к повышенной бдительности при маневрировании вблизи нефтеналивных хабов. На фоне новостей о блокировке бензовозов в самом Новороссийске, инцидент в море добавляет тревоги в общую картину региональной безопасности.

Ответы на популярные вопросы

Пострадал ли танкер во время атаки?

Нет, после тщательного осмотра корпуса компания-владелец Yasa Tanker сообщила об отсутствии видимых повреждений и сохранении мореходности.

Будут ли перебои с поставками нефти?

Представители Chevron заявили, что происшествие не повлияло на графики отгрузки и операционную деятельность терминала в Новороссийске.

Есть ли угроза экологии Черного моря?

Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, экологические службы не отмечают отклонений от нормы в районе терминала КТК.

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