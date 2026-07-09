Жительница Омской области отправится в колонию за многомиллионные махинации с маткапиталом

В Омской области женщина подделывала документы для обналичивания материнского капитала. Она находила семьи, планировавшие покупку жилья, и помогала им оформить фиктивные кредитные соглашения. В Пенсионный фонд отправлялись липовые бумаги о погашении долгов, после чего деньги перечислялись со счетов кооператива "БОГГАТ". За каждую успешную операцию обвиняемая получала от 35 до 70 тысяч рублей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ материнский капитал

Приговор суда

Нововаршавский районный суд признал подсудимую виновной в мошенничестве с использованием чужих сертификатов. Судья назначил штраф в 450 тысяч рублей и обязал вернуть государству свыше 10 миллионов рублей, полученных незаконным путем. Женщина свою вину не признала. Приговор еще может быть обжалован.

"Деятельность кооперативов часто используют для отмывания средств или обналичивания социальных выплат. Контроль за финансовыми потоками между кредитными потребительскими кооперативами и Пенсионным фондом следовало усилить”, — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Что происходит с ипотекой и господдержкой

В других регионах постоянные изменения в условиях программ поддержки заставляют владельцев жилья переоформлять документы. В Кузбассе, к примеру, стартовала массовая проверка земельного фонда. Это коснется тысяч семей, переоформивших участки под разные социальные программы.

"Любые расхождения в данных при покупке недвижимости с использованием материнского капитала приводят к доначислениям и штрафам. Сейчас государство активно пересматривает такие сделки”, — рассказала в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Ответы на популярные вопросы

Как действовали мошенники?

Через фиктивный кооператив оформляли завышенные договоры купли-продажи жилья. Затем представляли в ПФР поддельные кредитные соглашения. Средства перечислялись в качестве погашения этих займов.

Сколько денег удалось вернуть?

Пока что суд постановил возместить 10 миллионов рублей, похищенных в ходе схемы. Штраф по уголовному делу составил 450 тысяч рублей.

Что будет с потерпевшими семьями?

Они могут столкнуться с переоформлением документов на квартиру, доначислением налогов и возможным отзывом сертификата. В каждом случае ситуация разбирается отдельно.

Как защитить материнский капитал?

Не соглашайтесь на предложения посредников, обещающих быстрое обналичивание. Все операции с сертификатом стоит проводить только напрямую с банком или государственным агентством.

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