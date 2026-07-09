В Омской области женщина подделывала документы для обналичивания материнского капитала. Она находила семьи, планировавшие покупку жилья, и помогала им оформить фиктивные кредитные соглашения. В Пенсионный фонд отправлялись липовые бумаги о погашении долгов, после чего деньги перечислялись со счетов кооператива "БОГГАТ". За каждую успешную операцию обвиняемая получала от 35 до 70 тысяч рублей.
Нововаршавский районный суд признал подсудимую виновной в мошенничестве с использованием чужих сертификатов. Судья назначил штраф в 450 тысяч рублей и обязал вернуть государству свыше 10 миллионов рублей, полученных незаконным путем. Женщина свою вину не признала. Приговор еще может быть обжалован.
В других регионах постоянные изменения в условиях программ поддержки заставляют владельцев жилья переоформлять документы. В Кузбассе, к примеру, стартовала массовая проверка земельного фонда. Это коснется тысяч семей, переоформивших участки под разные социальные программы.
Через фиктивный кооператив оформляли завышенные договоры купли-продажи жилья. Затем представляли в ПФР поддельные кредитные соглашения. Средства перечислялись в качестве погашения этих займов.
Пока что суд постановил возместить 10 миллионов рублей, похищенных в ходе схемы. Штраф по уголовному делу составил 450 тысяч рублей.
Они могут столкнуться с переоформлением документов на квартиру, доначислением налогов и возможным отзывом сертификата. В каждом случае ситуация разбирается отдельно.
Не соглашайтесь на предложения посредников, обещающих быстрое обналичивание. Все операции с сертификатом стоит проводить только напрямую с банком или государственным агентством.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.