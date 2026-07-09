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Опасный сорняк оккупировал обочины в Омске: последствия встреч обернулись операциями для горожан

Россия » Сибирь » Омск

Опальный гривастый ячмень захватывает обочины Омска этим летом. Аномальная жара и влажность превратили сорняк в агрессора. Стоит отвернуться — острый колосок вцепляется в шерсть собаки или впивается в одежду человека. Он проникает под кожу, в носовые пазухи, между пальцев.

Ветеринарный осмотр собаки бигль
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ветеринарный осмотр собаки бигль

В результате — нарыв, абсцесс и дорогая операция под наркозом.

Подкожный диверсант

Ветеринарные клиники города переполнены. Хозяева не сразу понимают, почему питомец отказывается от еды, хромает или чихает. Семена сорняка действуют как самонаводящиеся ракеты: острый конец цепляется за волокно, а стебель продвигается только вперед, под кожу или вдоль дыхательных путей. Удалить их без хирургического вмешательства почти невозможно.

"Роговидные острия семян работают в одну сторону. Они протыкают кожу и движутся внутрь, вызывая гнойное воспаление. Чаще всего страдают лапы, морда и уши животных", — пояснила в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач Ирина Сокирко.

Биологи уточняют: на городских пустырях чаще буйствует не ковыль, а его близкий родственник — гривастый ячмень. Одно растение производит до двух тысяч микроскопических "парашютов". Их легко переносит ветер — этим летом он был особенно сильным.

Сорняк прекрасно чувствует себя в экстремальных условиях. Соленая почва или засуха ему не помеха. Там, где другая трава гибнет, ячмень процветает.

"Растение выносливо к температурным перепадам и засолению почвы. Оно захватывает участки, где другие виды не выживают. Ветер довершает распространение", — рассказала в беседе с Pravda. Ru кандидат биологических наук Наталья Пликина.

Когда Красноярский край боролся с паводком, в Омске сложились идеальные условия для сорняка. Тепло и влага дали массовый рост.

Правила защиты

Единственный действенный способ борьбы — скашивать до цветения. Но сейчас этот метод уже не работает. Семена выброшены.

Эксперты советуют держаться подальше от зарослей, особенно с детьми и животными. После прогулки в потенциально опасных зонах нужно тщательно осмотреть питомца на наличие колосков.

Важно проверять не только шерсть, но и межпальцевые пространства, уши и нос.

"Для людей угроза также реальна. Колосок легко цепляется за одежду из плотной ткани — джинсы, куртки. Он может вонзиться в кожу. Если вовремя не заметить и не извлечь, начнется воспаление", — предупредила в беседе с Pravda. Ru корреспондент Елена Беляева.

Ответы на популярные вопросы

Как отличить гривастый ячмень от ковыля?

Ковыль имеет более тонкие, шелковистые ости и растет в степях. Гривастый ячмень — жесткий, с колючими остями, часто встречается в городах на обочинах.

Что делать, если колосок впился в кожу?

Не пытайтесь выдернуть его пальцами. Острые зазубрины только глубже войдут в ткани. Обратитесь к врачу, который сделает надрез и аккуратно извлечет стебель.

А если собака вдохнула семя?

Симптомы — чихание, кашель с кровью, отказ от пищи. Немедленно везите животное в клинику. Чем дольше инородное тело внутри, тем серьезнее последствия.

Кто отвечает за покос сорняка в городе?

За содержание газонов и обочин вдоль дорог обычно отвещают коммунальные службы или управляющие компании. На пустырях и заброшенных территориях сорняк часто растет бесконтрольно.

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Экспертная проверка: ветеринарный врач Ирина Сокирко, кандидат биологических наук Наталья Пликина
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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