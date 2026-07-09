Жители Омской области добились реакции надзора: проверка в Лузино вскрыла нарушения

Омское управление Роспотребнадзора разослало предостережение компании “Продо Омский бекон”. Формальный повод — проверка санитарных норм на свиноводческом комплексе “Чунаевский-2” в селе Лузино.
Письмо поступило после массового обращения из Омска за номером 3955/Ж-2026 от 3 июня 2026 года. Люди жаловались на качество воздуха. Проверка подтвердила худшие опасения.
“Норматив содержания загрязнений в атмосфере жилой зоны — единица ПДК. А на территориях санаториев, пляжей и спортивных баз — 0,8 ПДК. Такие выбросы нельзя превышать”, — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.
Профилактическое предостережение — самый легкий тип воздействия. До административного производства или уголовного дела еще далеко. Но если завод продолжит игнорировать предписания, дело будет передано в прокуратуру.
|Регламент
|Что изменится для предприятия
|Выездная проверка
|При повторных сигналах надзор приедет с отбором проб воздуха и документами.
|Административное наказание
|Штраф по статье 6.3 КоАП РФ для юрлиц — до 20 тыс. рублей плюс приостановка деятельности на 90 суток.
|Обращение в суд
|При систематических нарушениях и отказе исправляться — закрытие предприятия.
“Предостережение — первый сигнал скрипа в механизме. Если компании пренебрегут им, следующие шаги будут намного строже: от штрафов до реальных судебных исков о возмещении вреда здоровью”, — разъяснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
АО “Продо Омский бекон” работает с 1993 года, хотя свинокомплекс работает с 1973-го. С марта 2023-го завод возглавляет Николай Букулит. С июня он же управляет АО “Омский бекон”.
Этот производственный гигант — ключевой поставщик мяса в регионе. Нарушения экологических норм могут подорвать доверие к бренду и вызвать вопросы к проверкам.
Ведомство проверяло исполнение санитарно-эпидемиологических требований на свинокомплексе “Чунаевский-2”. Поводом стали местные жалобы на воздух.
Превышен порог содержания загрязняющих веществ в воздухе жилой зоны (не более 1,0 ПДК) и зон отдыха (не более 0,8 ПДК).
Сейчас — предостережение. При игнорировании — административный штраф до 20 тысяч рублей, приостановка деятельности до 90 суток или закрытие по суду.
Да, при наличии результатов экспертизы, подтверждающей вред здоровью от выбросов, они могут требовать компенсации.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.