Жители Омской области добились реакции надзора: проверка в Лузино вскрыла нарушения

Омское управление Роспотребнадзора разослало предостережение компании “Продо Омский бекон”. Формальный повод — проверка санитарных норм на свиноводческом комплексе “Чунаевский-2” в селе Лузино.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin Abegglen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Свиньи

Что нашли органы надзора

Письмо поступило после массового обращения из Омска за номером 3955/Ж-2026 от 3 июня 2026 года. Люди жаловались на качество воздуха. Проверка подтвердила худшие опасения.

“Норматив содержания загрязнений в атмосфере жилой зоны — единица ПДК. А на территориях санаториев, пляжей и спортивных баз — 0,8 ПДК. Такие выбросы нельзя превышать”, — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

Дело и сроки

Профилактическое предостережение — самый легкий тип воздействия. До административного производства или уголовного дела еще далеко. Но если завод продолжит игнорировать предписания, дело будет передано в прокуратуру.

Регламент Что изменится для предприятия Выездная проверка При повторных сигналах надзор приедет с отбором проб воздуха и документами. Административное наказание Штраф по статье 6.3 КоАП РФ для юрлиц — до 20 тыс. рублей плюс приостановка деятельности на 90 суток. Обращение в суд При систематических нарушениях и отказе исправляться — закрытие предприятия.

“Предостережение — первый сигнал скрипа в механизме. Если компании пренебрегут им, следующие шаги будут намного строже: от штрафов до реальных судебных исков о возмещении вреда здоровью”, — разъяснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Производство и руководство

АО “Продо Омский бекон” работает с 1993 года, хотя свинокомплекс работает с 1973-го. С марта 2023-го завод возглавляет Николай Букулит. С июня он же управляет АО “Омский бекон”.

Этот производственный гигант — ключевой поставщик мяса в регионе. Нарушения экологических норм могут подорвать доверие к бренду и вызвать вопросы к проверкам.

Ответы на популярные вопросы

Что именно нашли Роспотребнадзор?

Ведомство проверяло исполнение санитарно-эпидемиологических требований на свинокомплексе “Чунаевский-2”. Поводом стали местные жалобы на воздух.

Какие нормы нарушили?

Превышен порог содержания загрязняющих веществ в воздухе жилой зоны (не более 1,0 ПДК) и зон отдыха (не более 0,8 ПДК).

Что грозит предприятию?

Сейчас — предостережение. При игнорировании — административный штраф до 20 тысяч рублей, приостановка деятельности до 90 суток или закрытие по суду.

Могут ли жители подать в суд?

Да, при наличии результатов экспертизы, подтверждающей вред здоровью от выбросов, они могут требовать компенсации.

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