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Смертельная опасность под контролем: Подмосковье радикально изменило правила спасения жизней

Россия » Центр » Московская область

В Подмосковье развернули специализированный заслон против критических интоксикаций. На базе Пушкинской клинической больницы им. профессора Розанова В. Н заработал первый в регионе Центр острых отравлений. Здесь будут вытаскивать пациентов, чей организм перестал справляться с ядами, а жизненно важные функции находятся на грани коллапса. Как сообщает Министерство здравоохранения Московской области, учреждение станет экспертным хабом для самых тяжелых случаев.

Медработник настраивает аппарат ИВЛ в палате интенсивной терапии
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Иванов is licensed under Все права защищены
Медработник настраивает аппарат ИВЛ в палате интенсивной терапии

Технологический арсенал: от очистки крови до лаборатории

Медицина критических состояний не терпит суеты. Подмосковный центр оснастили "тяжелой артиллерией" для детоксикации. В распоряжении врачей — аппараты для гемодиализа, плазмафереза и гемосорбции. Эти системы позволяют буквально "простирать" кровь, удаляя из неё токсичные молекулы, пока они не разрушили внутренние органы. Дополнительно внедрена техника ультрафиолетового облучения крови — метод, помогающий стабилизировать пациентов при бактериальной агрессии и септических осложнениях.

"Открытие Центра острых отравлений — важный шаг в развитии специализированной медицинской помощи в Подмосковье. Теперь в регионе создан Центр, в котором врачи могут не только оперативно принимать пациентов с тяжелыми отравлениями, но и быстро определять токсикант, оценивать его концентрацию и подбирать наиболее эффективную тактику лечения", — подчеркнул в беседе с журналистами заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Структура подразделения выстроена по военному принципу: чёткая логистика и отсутствие лишних звеньев. Есть приёмное отделение с противошоковой палатой, где пациента стабилизируют сразу после доставки. Функционирует собственная химико-токсикологическая лаборатория — это позволяет не гадать на кофейной гуще, а точно знать концентрацию яда в плазме. Для долгой борьбы развернуты шесть реанимационных коек и пять коек палаты острых отравлений.

Тактика боя за жизнь: мнение экспертов

Врачи-токсикологи и реаниматологи работают в связке. Если яд бьет по почкам, эндокринной системе или провоцирует инфаркт, привлекаются узкие специалисты. Современная хирургия и интенсивная терапия в России активно переходят на отечественные расходники, что гарантирует бесперебойную работу даже в условиях санкционного давления.

Часто причиной экстренной госпитализации становятся не только промышленные яды, но и банальная бытовая неосторожность или бесконтрольный прием препаратов. Когда аптечные полки переполнены, риск случайной передозировки возрастает. В таких случаях своевременный мониторинг и использование УЗИ в санитарной авиации или на уровне приемного покоя позволяют быстро оценить повреждение внутренних органов пациента.

"Интоксикация — это всегда мощный удар по миокарду. Токсические кардиомиопатии могут привести к внезапной остановке сердца. Создание центра, где гемодиализ доступен в считанные минуты, — это единственный способ снизить смертность от сложных отравлений", — заявил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Если отравление произошло из-за некачественной еды или воды в местах массового отдыха, где активны паразиты в водоемах, к работе подключаются инфекционисты. В новом центре предусмотрена маршрутизация для любых типов внешних угроз.

Параметр центра Характеристики и мощности
Реанимационные мощности 6 коек БИТ + 5 специализированных коек
Методы детоксикации Гемодиализ, плазмаферез, гемосорбция, УФО крови
Лабораторный контроль Собственная химико-токсикологическая база

Параллельно с развитием экстренной помощи, регион расширяет и первичное звено. По словам губернатора Андрея Воробьева, в планах — строительство нового корпуса поликлиники в Нахабине. Это позволит разгрузить стационары за счет качественной диспансеризации и выявления хронических патологий, таких как сахарный диабет или болезни почек, которые делают организм более уязвимым к любым ядам.

"Любое острое состояние — это экзамен для организма. Если у человека уже есть метаболический сбой, вызванный привычками или заменителями сахара, риск летального исхода при отравлении выше. Мы видим это по диагностическим признакам: иногда даже бледность кожи при поступлении говорит о скрытой патологии больше, чем анамнез", — сказал в беседе с Pravda.Ru токсиколог Игорь Седов.

Ответы на популярные вопросы о токсикологии

Зачем нужен отдельный центр, если есть обычная реанимация?

В обычном стационаре может не быть оборудования для экстренной экстракорпоральной детоксикации (очистки крови) и специфических антидотов. Центр токсикологии аккумулирует все ресурсы для борьбы именно с ядами.

Как быстро в таком центре определяют причину отравления?

Благодаря собственной химико-токсикологической лаборатории экспресс-анализ занимает минимум времени. Это критически важно, так как при многих отравлениях счет идет на минуты.

Могут ли родственники узнать результаты анализов на токсины?

Клинические данные сообщаются законным представителям пациента в соответствии с законодательством. Лаборатория центра работает круглосуточно.

Используются ли в лечении отечественные разработки?

Да, сегодня российская медицина полностью обеспечена гемостатиками, сорбентами и оборудованием для интенсивной терапии, что позволяет не зависеть от западного импорта.

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Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка:  врач-кардиолог Валерий Климов, токсиколог Игорь Седов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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