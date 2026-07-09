Пустые баки в самый разгар сезона: в Анапе пошли на радикальные меры из-за нехватки горючего

В Анапе ввели жесткий лимит на продажу топлива, пытаясь справиться с растущим дефицитом на заправках. Городские власти зафиксировали острую нехватку горючего, из-за чего на большинстве действующих АЗС теперь действуют ограничения по объему отпуска в одни руки. Чтобы избежать полного опустошения резервуаров, чиновники запретили продажу бензина и дизеля в канистры. Ситуация в курортном городе остается нестабильной, и жителям рекомендуют не создавать лишний ажиотаж.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции

Топливная география и лимиты

На утро 9 июля в Анапе функционируют 26 автозаправочных станций, но свободная продажа горючего осталась в прошлом. Теперь заправиться под завязку практически невозможно: на 13 объектах установлены строгие нормы по литражу. Ограничения варьируются от 20 литров 95-го бензина до 200 литров дизельного топлива для крупного транспорта. В мэрии подчеркивают, что запасы приходится распределять вручную, чтобы машин не встали посреди дорог.

"Анапские заправки сейчас работают в режиме жесткой экономии, чтобы топлива хватило экстренным службам и общественному транспорту. Это временная мера, необходимая для предотвращения транспортного коллапса в разгар туристического сезона", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Поиск нужной марки превратился для водителей в настоящий квест. Если дизель пока присутствует на всех 26 станциях, то популярный АИ-95 можно найти лишь на 21 объекте. Самая сложная ситуация сложилась с премиальным АИ-100 — его в свободной продаже временно нет совсем. Такая картина характерна не только для Анапы, похожий дефицит топлива в Краснодаре уже привел к перебоям в работе логистических цепочек.

Тип топлива Доступность на АЗС АИ-100 Отсутствует АИ-95 21 станция АИ-92 18 станций ДТ 26 станций

Риски для бизнеса и бюджета

Ограничения на заправках бьют по малому бизнесу и аграриям, для которых логистика завязана на постоянном подвозе ресурсов. В соседних районах ситуация доходит до крайностей: недавно очередь в Новороссийске заблокировала бензовоз, пытаясь заставить водителя слить горючее на конкретной станции. В Анапе пока до бунта не дошло, но напряжение среди автомобилистов растет с каждым часом.

"Перебои с поставками горючего напрямую влияют на наполняемость местных бюджетов и инвестиционную привлекательность региона. Если ситуация не стабилизируется в течение недели, мы увидим рост издержек во всех секторах — от доставки продуктов до вывоза мусора", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов специально для Pravda.Ru.

Параллельно с топливным кризисом обостряются и другие инфраструктурные проблемы юга. Из-за нехватки ресурсов маршрут 91 в Краснодаре практически перестал обслуживать пассажиров. В Анапе власти пытаются маневрировать резервами, но признают, что обстановка может измениться в любую минуту. Водителей просят проявлять сознательность и не закупать бензин впрок.

"Для курортного города любая заминка в поставках — это риск для безопасности. Важно, чтобы уборочная техника и машины МЧС имели беспрепятственный доступ к ресурсам, иначе любая коммунальная авария станет неразрешимой задачей", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли купить бензин в канистру?

Нет, на всех заправках Анапы введен официальный запрет на отпуск любого топлива в тару и переносные емкости.

Какие лимиты действуют для легковых авто?

В зависимости от конкретной АЗС, лимит на АИ-95 составляет от 20 до 40 литров. Для ДТ ограничения могут достигать 50–60 литров.

Где найти актуальную информацию о наличии топлива?

Мэрия Анапы обновляет данные в оперативном режиме, однако ситуация на конкретных заправках меняется быстрее, чем выходят отчеты.

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