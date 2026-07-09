Топливная паника пошла на спад: в Удмуртии готовят решение, которого давно ждали водители

Ажиотажный спрос на топливо в Удмуртии начал терять обороты, сократившись с пиковых 50% до управляемых 15%. Правительство региона зафиксировало стабилизацию потоков на заправочных станциях, хотя расход горючего все еще превышает привычные нормы. Основное напряжение сейчас сместилось из Ижевска в отдаленные районы, где логистические цепочки испытывают повышенную нагрузку. Власти готовят план по усилению снабжения периферийных АЗС и пересмотру правил отпуска нефтепродуктов.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Очередь на АЗС

Перезагрузка топливной логистики

Председатель республиканского правительства Роман Ефимов сообщил, что главной задачей остается укрепление сетевой инфраструктуры. Пока в столице региона очереди исчезают, в глубинке дефицит топлива в Удмуртии остается чувствительной темой. Власти намерены перестроить график поставок бензовозов, чтобы исключить простои на станциях, находящихся вдали от основных магистралей.

"Региональные власти сейчас пытаются устранить дисбаланс между городом и селом, чтобы избежать перебоев в период полевых работ. Очевидно, что инфраструктура районов оказалась менее готова к резкому скачку потребления, чем ижевская", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Глава Удмуртии Александр Бречалов распорядился проводить ежедневную сверку между объемами реализации и фактическими запасами на нефтебазах. Одним из обсуждаемых решений может стать отмена запрета на заправку в канистры. Это необходимо для обеспечения нужд владельцев садовой техники и жителей малых населенных пунктов, где ситуация на АЗС Удмуртия требует индивидуального подхода.

Экономика литров и цен

Несмотря на снижение ажиотажа, среднесуточный пролив остается аномально высоким. Это создает дополнительное давление на финансовую модель местных поставщиков. Важно учитывать, что общая инфляция в Удмуртии напрямую зависит от транспортных расходов, которые закладываются в стоимость каждого товара на полке.

"Сглаживание спроса до 15% — это позитивный сигнал, указывающий на насыщение рынка. Теперь важно, чтобы темпы отгрузки топлива соответствовали финансовым возможностям регионального бюджета по субсидированию перевозок", — отметил специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

В районах республики продолжается работа по мониторингу обращений граждан. Любые сбои в цепочке «нефтебаза — заправка» фиксируются оперштабом в режиме реального времени. В Глазовском районе, где активно развивается атомный город Глазов, снабжение выделено в отдельный приоритет из-за значительного автопарка сотрудников крупных предприятий.

Аграрный сектор под прицелом

Для сельских территорий вопрос наличия свободных литров в резервуарах — это вопрос продовольственной безопасности. Пока чиновники обсуждают цены на бензин Удмуртия, аграрии ждут возможности легально закупать горючее в тару для работы на отдаленных участках.

"В разгар летнего сезона любая задержка с поставками топлива в районы бьет по эффективности хозяйств. Возвращение возможности заправки в канистры станет спасательным кругом для мелких фермеров", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Параметр Текущее состояние Уровень ажиотажа Снижение с 50% до 15% Локализация очередей Смещение из Ижевска в районы Правила отпуска Рассматривается разрешение на канистры

Ответы на популярные вопросы

Разрешат ли заправку в канистры в ближайшее время?

Власти уже прорабатывают этот механизм, чтобы облегчить жизнь дачникам и жителям деревень, но окончательное решение зависит от устойчивости складских запасов горючего.

Почему в районах очереди больше, чем в Ижевске?

Это связано с логистическим плечом — бензовозам требуется больше времени, чтобы добраться до удаленных АЗС, а спрос там вырос синхронно со столичным.

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