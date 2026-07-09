Топливная паника пошла на спад: в Удмуртии готовят решение, которого давно ждали водители

Ажиотажный спрос на топливо в Удмуртии начал терять обороты, сократившись с пиковых 50% до управляемых 15%. Правительство региона зафиксировало стабилизацию потоков на заправочных станциях, хотя расход горючего все еще превышает привычные нормы. Основное напряжение сейчас сместилось из Ижевска в отдаленные районы, где логистические цепочки испытывают повышенную нагрузку. Власти готовят план по усилению снабжения периферийных АЗС и пересмотру правил отпуска нефтепродуктов.
Председатель республиканского правительства Роман Ефимов сообщил, что главной задачей остается укрепление сетевой инфраструктуры. Пока в столице региона очереди исчезают, в глубинке дефицит топлива в Удмуртии остается чувствительной темой. Власти намерены перестроить график поставок бензовозов, чтобы исключить простои на станциях, находящихся вдали от основных магистралей.
"Региональные власти сейчас пытаются устранить дисбаланс между городом и селом, чтобы избежать перебоев в период полевых работ. Очевидно, что инфраструктура районов оказалась менее готова к резкому скачку потребления, чем ижевская", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Глава Удмуртии Александр Бречалов распорядился проводить ежедневную сверку между объемами реализации и фактическими запасами на нефтебазах. Одним из обсуждаемых решений может стать отмена запрета на заправку в канистры. Это необходимо для обеспечения нужд владельцев садовой техники и жителей малых населенных пунктов, где ситуация на АЗС Удмуртия требует индивидуального подхода.
Несмотря на снижение ажиотажа, среднесуточный пролив остается аномально высоким. Это создает дополнительное давление на финансовую модель местных поставщиков. Важно учитывать, что общая инфляция в Удмуртии напрямую зависит от транспортных расходов, которые закладываются в стоимость каждого товара на полке.
"Сглаживание спроса до 15% — это позитивный сигнал, указывающий на насыщение рынка. Теперь важно, чтобы темпы отгрузки топлива соответствовали финансовым возможностям регионального бюджета по субсидированию перевозок", — отметил специально для Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
В районах республики продолжается работа по мониторингу обращений граждан. Любые сбои в цепочке «нефтебаза — заправка» фиксируются оперштабом в режиме реального времени. В Глазовском районе, где активно развивается атомный город Глазов, снабжение выделено в отдельный приоритет из-за значительного автопарка сотрудников крупных предприятий.
Для сельских территорий вопрос наличия свободных литров в резервуарах — это вопрос продовольственной безопасности. Пока чиновники обсуждают цены на бензин Удмуртия, аграрии ждут возможности легально закупать горючее в тару для работы на отдаленных участках.
"В разгар летнего сезона любая задержка с поставками топлива в районы бьет по эффективности хозяйств. Возвращение возможности заправки в канистры станет спасательным кругом для мелких фермеров", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
|Параметр
|Текущее состояние
|Уровень ажиотажа
|Снижение с 50% до 15%
|Локализация очередей
|Смещение из Ижевска в районы
|Правила отпуска
|Рассматривается разрешение на канистры
Власти уже прорабатывают этот механизм, чтобы облегчить жизнь дачникам и жителям деревень, но окончательное решение зависит от устойчивости складских запасов горючего.
Это связано с логистическим плечом — бензовозам требуется больше времени, чтобы добраться до удаленных АЗС, а спрос там вырос синхронно со столичным.
Российские власти задействовали экстренные логистические коридоры и пересмотрели стандарты производства для предотвращения дефицита энергоресурсов в регионах.